Frauen-Union feiert 40. Jubiläum: Ute Nicolaisen-März wieder zur Vorsitzenden gewählt

Von: Laura Forster

Der neue Vorstand der Starnberger Frauen-Union (v.l.): Renate Losert, Daniela Daiker, Dr. Ute Eiling-Hütig, Vorsitzende Ute Nicolaisen-März, Katja Fohrmann, Hannelore Hartmann und Silke Gadilhe. © dagmar rutt

Kürzlich standen Neuwahlen beim Kreisverband der größten Arbeitsgemeinschaft der CSU, der Frauen-Union, an. Kreisrätin Ute Nicolaisen-März bleibt Vorsitzende.

Landkreis – Kreisrätin Ute Nicolaisen-März bleibt Vorsitzende des Kreisverbandes der Frauen-Union (FU) Starnberg. Einstimmig bestätigten am Dienstagabend im Katholischen Pfarrsaal St. Pius in Pöcking die rund 20 anwesenden Mitglieder Nicolaisen-März im Amt, das sie seit mittlerweile zwölf Jahren innehat.

Große Einigkeit herrschte auch bei der Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder, schreibt die Frauen-Union in einer Pressemitteilung. Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, Stadträtin Katja Fohrmann sowie die Herrschingerin Daniela Daiker wurden als Stellvertreterinnen für Ute Nicolaisen-März wieder gewählt. Neu hinzu kommt Hannelore Hartmann aus Starnberg. Silke Gadilhe fungiert wieder als Schatzmeisterin, Renate Losert und Dr. Marija Kopf bleiben Schriftführerinnen. Für das neue geschaffene Amt der Digitalbeauftragten hat die FU die Studentin Lisa Fohrmann gewinnen können. Nicolaisen-März betonte während der Veranstaltung die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Frauen-Union, die die größte Arbeitsgemeinschaft der CSU ist. Auch in diesem Jahr nimmt wieder eine Starnbergerin am Mentoringprogramm der Frauen-Union Oberbayern teil, bei dem neben umfangreichen Schulungen eine Nachwuchspolitikerin ein halbes Jahr lang eine Berufspolitikerin begleitet. Im Kreisverband haben dieses schon einige kommunale Mandatsträgerinnen erfolgreich absolviert, heißt es in der Pressemitteilung.

Frauen-Union feiert 40. Jubiläum im Juni in Hadorf

Die größte Veranstaltung der Frauen-Union im Landkreis dieses Jahr wird das Jubiläum. „Wir feiern 40 Jahre plus drei“, sagt Nicolaisen-März. „Wegen der Pandemie war das früher leider nicht möglich.“ Zum Ehrentag am Sonntag, 18. Juni, lädt die Frauen-Union prominente Politikerinnen, Unternehmerinnen und Vereinsvorsitzende nach Hadorf ein.

Ein Themenschwerpunkt der Frauen-Union in ganz Bayern in diesem Jahr sind außerdem die immer noch zu wenig berücksichtigte Frauengesundheit und der Kampf gegen Zwangsprostitution. Viel Zeit werden auch die Vorbereitungen für die Landtagswahl einnehmen. Ergänzt durch die Beisitzerinnen Monika Hirsch-Siekmann, Margret Kaspar, Ulrike Kerzel, Julia Magenau, Dr. Charlotte Meyer-Bülow, Claudia Schöffel, Andrea Reichler und Karin Wania-Michels zieht die Starnberger Frauen-Union optimistisch in den Wahlkampf, heißt es im Schreiben der FU. lf