Ökumenisches Friedensgebet: Rund 400 Starnberger setzen Zeichen

Von: Laura Forster

Deutlich mehr Bürger als erwartet, kamen am Sonntagmittag zum Kirchplatz, um an dem von CSU-Landtagsabgeordneten Dr. Ute Eiling-Hütig und Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall organisierten ökumenischen Friedensgebet teilzunehmen. © Andrea Jaksch

Es sollte keine politische Veranstaltung werden, sondern ein ökumenisches Friedensgebet, das den Blick auf die Lage in der Ukraine richtet. Die von der CSU und Pfarrer Dr. Andreas Jall organisierte Veranstaltung am Sonntagmittag lockte mehrere Hundert Menschen auf den Kirchplatz.

Starnberg – Kinder wedeln mit blaugelben Fähnchen während gesungene, ursprünglich aus der Ukraine stammende, Kyrierufe über den Kirchplatz hallen. Rund 400 Menschen haben sich am vergangenen Sonntag um 12 Uhr mittags im Herzen der Stadt Starnberg versammelt, um sich im Rahmen eines ökumenischen Friedensgebets mit der Ukraine und den dort lebenden Menschen zu solidarisieren und ein Zeichen zu setzen.

„Es fällt mir schwer, Worte zu finden“, begrüßte Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik die Teilnehmer. „Das ist ein Anlass jenseits des Alltags eines Bürgermeisters.“ Ähnlich erging es Landrat Stefan Frey. „Wir sind mittlerweile wieder bedroht vom Scheusal, das sich Krieg nennt.“ – 75 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, der mit viel Leid, Zerstörung und Tod verbunden war. „Haben wir denn nichts gelernt?“, fragte Frey die Menge.

Starnbergs Landrat Stefan Frey rechnet mit 500 bis 1000 Flüchtlingen

Mit 500 bis 1000 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine rechnet der Landrat in den kommenden Tagen und Wochen. „Wir wollen, dass sie sich willkommen fühlen“, sprach Frey ins Mikrofon und fügte hinzu: „Die Flüchtlinge werden auf ganz tolle Bürger treffen. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität ist riesig.“ In den vergangenen Tagen haben die Menschen im Landkreis nicht nur Geld verschickt, es wurden Spenden gesammelt und ins Grenzgebiet gefahren, Wohnungen, Zimmer und ganze Häuser für diejenigen zur Verfügung gestellt, die alles zurücklassen mussten und Demonstrationen veranstaltet.

Wedelten mit ihrem Fähnchen, um sich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen: Landrat Stefan Freys drei Kinder. © Andrea Jaksch

Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall hob in seiner Predigt hervor, wie wichtig es ist, sich mit dem auseinanderzusetzen, was gerade in der Welt passiert und nicht die Augen davor zu verschließen. „Man könnte sich fragen, was wir davon haben, uns hier zu versammeln. Können Worte etwas verändern in einer Zeit von Panzern und Raketen?“, fragte Jall. Eine klare Antwort gab der Pfarrer nicht, das Friedensgebet solle jedoch die Gleichgültigkeit in den Köpfen der Menschen durchbrechen und die Herzen wieder öffnen. „Wir wollen uns wehren, gegen die Haltung der Komfortzone. Wir wollen gegen das Böse aufstehen – deshalb haben wir uns heute hier versammelt.“

Zusammen mit CSU-Landtagsabgeordneten Dr. Ute Eiling-Hütig organisierte Jall die Demoveranstaltung auf dem Kirchplatz. „Mir kam der Gedanke schon vergangenen Samstag beim Frühstücken. Mir war sofort klar, dass diese Situation andauern wird und uns früher oder später auch betreffen wird“, sagte Eiling-Hütig im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Sofort holte sie sowohl die katholische, als auch die evangelische Kirche mit Pfarrer Johannes de Fallois, ins Boot. „Ich wollte nicht, dass es eine politische Veranstaltung wird“, betonte die Feldafinger Gemeinderätin. „Landrat Frey und Bürgermeister Janik ausgenommen, haben wir auf Reden verzichtet.“

Organisatoren von Friedensgebet überrascht von großem Interesse

Dass das ökumenische Friedensgebet auf solch großes Interesse bei den Bürgern stoßen wird, damit haben weder Eiling-Hütig noch Jall gerechnet. „Wir haben 100 Liedblätter gedruckt. Das waren wohl deutlich zu wenig“, sagte der Stadtpfarrer. Trotzdem war die Veranstaltung auf dem Kirchplatz vorerst einmalig. „Wir haben keinen weiteren Termin in der Art geplant“, sagte die Landtagsabgeordnete. „Aber wer weiß, was die Zukunft bringt und was noch alles auf uns zukommt.“ Pfarrer Jall wies darauf hin, dass in einigen Pfarrgemeinden im Landkreis regelmäßig Friedensgebete angeboten werden. In Starnberg wird beispielsweise jeden Mittwoch (8.30 bis 9 Uhr) und Freitag (17.30 bis 18 Uhr) ein Rosenkranz in der Kirche St. Maria gebeten.

Nach einer Stunde beendete die Stadtkapelle mit dem Friedenslied, bei dem kräftig mitgesungen wurde, das ökumenische Friedensgebet. lf