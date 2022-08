Von Salonleitung zur eigenen Chefin: Susann Röchert eröffnet Friseurladen an Maximilianstraße

Von: Laura Forster

Teilen

Das „Haarliebe“-Team: Chefin Susann Röchert (l.) und Sonja Lindner. © Andrea jaksch

Seit rund zwei Jahrzehnten arbeitet Susann Röchert in Starnberg als Friseurin. Nun hat sie den Schritt gewagt und einen eigenen Salon an der Maximilianstraße eröffnet, nachdem Florian Schlicht seinen Laden aufgegeben hat. Mitarbeiterin Sonja Lindner hat die 36-Jährige gleich mit übernommen.

Starnberg – Obwohl Susann Röchert erst vor einigen Tagen ihren Friseursalon „Haarliebe“ in der Maximilianstraße 21 in Starnberg eröffnet hat, ist ihr Kalender für die kommenden Wochen bereits voller Termine. „Ich denke, das liegt daran, dass ich bereits viele Stammkunden habe“, sagt Röchert. Der Entschluss zur Selbstständigkeit fiel spontan.

Vor etwa 20 Jahren hat die heute 36-Jährige ihre Ausbildung als Friseurin in Starnberg begonnen – und ist seitdem der Kreisstadt treu geblieben. „Die letzten 19 Jahre habe ich beim Salon Sasa, ebenfalls in der Maximilianstraße, gearbeitet“, sagt Röchert. Zuletzt war die Friseurmeisterin als Salonleiterin tätig. „Viele meiner langjährigen Kunden kommen nun in meinen eigenen Laden. Das freut mich natürlich sehr.“

Auf Internet-Immobilienplattform entdeckt: Starnbergerin eröffnet Salon

Anfang Mai hatte Röchert auf einer Internet-Immobilienplattform den Salon entdeckt. „Ich bin ein paar Wochen zuvor hier entlang spaziert und habe mir noch gedacht, dass das wirklich eine schöne Lage ist. Als ich die Anzeige online dann gesehen habe, habe ich dem Makler sofort geschrieben. Dann ging alles Schlag auf Schlag“, sagt Röchert.

Friseur Florian Schlicht hatte sich dazu entschieden, seinen Laden aufzugeben und das Geschäft endgültig zu schließen. Seit 1909 waren sein Großvater und sein Vater in Starnberg als Friseure tätig. „Sowohl Florian Schlicht als auch dem Eigentümer des Hauses war es wichtig, dass wieder ein Friseursalon in die Räume kommt“, sagt Röchert.

Susann Röchert übernimmt Salon an Maximilianstraße von Florian Schlicht

Den Großteil der Ausstattung hat die Starnbergerin von ihrem Vorgänger übernommen. „Wir haben zweieinhalb Wochen vor Eröffnung nur noch den ganzen Laden einmal gestrichen, die Markise geputzt und neu dekoriert.“

Nicht nur die Spiegel, Drehstühle und Frisiertische sind geblieben – auch Sonja Lindner, langjährige Mitarbeiterin bei Florian Schlicht, gehört zum Team „Haarliebe“. „Sie war über 30 Jahre bei meinem Vorgänger angestellt und hat natürlich viele Stammkunden.“ Trotzdem ist Röchert auf der Suche nach weiterem Personal. „Das ist bei uns im Landkreis leider nicht so einfach. Das Handwerk ist nicht mehr so beliebt, der Nachwuchs fehlt.“ Gerne würde die 36-Jährige auch ausbilden. „Das ist einfach ein wahnsinnig toller Beruf, der sehr viel Spaß macht.“ Kinder, Damen und Männer – beim Salon „Haarliebe“ sind alle willkommen. Mehr Infos gibt es auf Internetseite www.haarliebe-starnberg.de. Geöffnet ist der Salon montags von 9 bis 18 Uhr, dienstags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr.