Reue nach üblen Tritten auf der Französischen Woche

Starnberg – Während der Französischen Woche im vorigen Jahr war einem Gautinger (19) der Wein tüchtig zu Kopf gestiegen. Kurz vor Mitternacht war der angehende Student auf dem Starnberger Kirchplatz derart ausgerastet, dass er sich nun wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten musste.

In jener Mai-Nacht soll der betrunkene Angeklagten einen Streit mit einem Münchner Schüler (18) provoziert und ihm einen Faustschlag versetzt haben. Dann soll der Gautinger per Handy drei Kumpels hinzugerufen haben. Gemeinsam mit seinen Freunden soll der Angeklagte den Münchner zu Boden gebracht haben, wo der Schüler zahlreiche Tritte und Schläge einstecken musste. Als ein 26-jähriger Pöckinger dazwischen ging, bezog auch dieser laut Anklage Prügel vom Angeklagten. „Ich wurde festgehalten, geschlagen und zu Boden geschmissen. Es haben mehrere auf mich einschlagen, als ich am Boden lag. Es war eine riesen Traube drum herum“, sagte das Opfer aus. Während der Pöckinger mit einem inzwischen abgeheilten Kapselriss am Finger davonkam, trägt der Münchner Schüler bis heute schwer an seinen Verletzungen. Die gebrochene Hand des 18-Jährigen musste viermal operiert werden und ist bis heute nicht voll funktionsfähig.

Seinen Ausraster bereut der geständige Gautinger und bekannte im Sitzungssaal: „Es tut mir extrem leid – von ganzen Herzen.“ Sein authentisches Bedauern untermauerte der 19-Jährige mit Taten. Im Rahmen eines Täter-Opferausgleiches bot er seinem Opfer freiwillig 1000 Euro Schmerzensgeld an. Der Gewaltexzess hatte seinen Angaben nach einen Hintergrund: Wegen einer schweren Erkrankung seiner Mutter habe er die Bodenhaftung verloren. Zu Jugendrichter Jehle sagte er: „Ich war ziemlich unglücklich und hatte keinen Spaß mehr im Alltag.“

Inzwischen geht es für den 19-Jährigen bergauf. Trotz zwei Vorstrafen gab die Jugendgerichtshilfe Entwarnung: „Er hat sich soweit stabilisiert, dass es eigentlich nichts mehr geben sollte.“ Aus Sicht der Justiz wog vor allem die komplizierte Handverletzung schwer. Neben den 1000 Euro Schmerzensgeld verhängte Jehle einen Freizeitarrest sowie fünf psychosoziale Beratungsgespräche bei der Brücke Starnberg: „Sie sind hier milde davongekommen. Das war ein ganz gravierendes strafrechtliches Fehlverhalten. Die Folgen sind unabsehbar.“ nh