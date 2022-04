Gedenken im Angesicht des Krieges

Rainer Hange (l.) hatte wie in den Vorjahren die Gedenkfeier am Pilgrim-Mahnmal am Landratsamt organisiert. „Vergessen darf es nicht geben“, sagte er. © Dagmar Rutt

Mehr als 70 Bürger haben am Sonntagnachmittag am Landratsamt in Starnberg der Opfer des Todesmarschs vor 77 Jahren gedacht. Fassungslos blickten sie auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Starnberg – Vor 77 Jahren wurden tausende Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau von der SS in Richtung Alpen getrieben. Ihr Weg führte auch am heutigen Landratsamt in Starnberg vorbei. Dort, zwischen Münchner Straße und Landratsamt, steht das Pilgrim-Mahnmal, wo am Sonntagnachmittag eine Gedenkfeier aus Anlass des Todesmarschs stattfand. Mehr als 70 Bürger, darunter Landrat Stefan Frey, Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl, Stadt- und Kreisräte sowie Vertreter der Kirchen, nahmen teil.

„Wir in Starnberg gedenken seit 2012 jährlich dieses grausamen Ereignisses“, sagte Rainer Hange in seiner Eröffnungsrede. Er ist Gründungsmitglied des Starnberger Dialogs und aktives Mitglied des Vereins „Gegen Vergessen – für Demokratie“. Seit elf Jahren organisiert er die Gedenkfeier. „Viele würden gerne vergessen, was damals geschah, aber vergessen darf es nicht geben“, betonte Hange. „Wir müssen uns weiterhin der Gräueltaten bewusst sein und Lehren daraus ziehen.“ Gerade jetzt sei das von besonderer Bedeutung. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war immer wieder Thema in den Reden.

„Ich kann es nicht fassen, dass es Menschen gibt, die nach 77 Jahren das gleiche wiederholen“, sagte Landrat Stefan Frey in seiner emotionalen und mitreißenden Rede. Daher sei es umso wichtiger, zu erinnern und dadurch wachzuhalten. Er sei froh, in einer stabilen Demokratie zu leben. „Dispute und Diskussionen bieten den Rahmen, damit wir Grenzen nicht überschreiten und uns auch nach einem Streit wieder gemeinsam an den Tisch setzen können“, sagte Frey. „Danke für die Teilnahme an dieser Veranstaltung, die so wichtig ist und auch unser Herz erreicht.“

Stefan Komarek von der Musikschule Starnberg begleitete die Feier auf der Klarinette musikalisch. Michaela Graf von der Israelitischen Kultusgemeinde München sprach ein jüdisches Gebet, die Pfarrer Johannes de Fallois und Dr. Tamas Czopf äußerten sich aus religiöser Sicht zu der Thematik. De Fallois machte auf den Fall des Ukrainers Borys Romantschenko aufmerksam, der drei Konzentrationslager der Nazis überlebte, sich in seinem Land für Frieden einsetzte und nun im Alter von 96 Jahren durch eine russische Rakete sterben musste. „Wir können nur wenig gegen den Krieg tun“, sagte de Fallois. „Aber wir können ganz viel für den Frieden tun. Lasst uns einander achten, keine Form der Gewalt anwenden, Streit vermeiden und verächtliche Worte nicht einmal denken.“

Kreisarchivarin Dr. Friedrike Hellerer schloss die Gedenkfeier mit einer Einladung zu ihrer Ausstellung im Landratsamt Starnberg. Darin befasst sich die Historikerin aus Herrsching mit der Ermordung Kranker und Behinderter durch die Nationalsozialisten. Sieben nüchtern gehaltene Tafeln zeigen ausgewählte Biografien ermordeter Personen sowie Informationen zum Thema Euthanasie. Dabei bezieht sich Hellerer speziell auf den Landkreis Starnberg. Sie macht aufmerksam auf damalige Zwangssterilisationen und Morde an Schutzbedürftigen.

„Auch jetzt, angesichts des Krieges in Europa, stelle ich mir die Frage: Wie kann es sein, dass Menschen in kürzester Zeit ihren Wertekanon umorientieren und vieles für selbstverständlich halten?“, so Hellerer bei der Einführung in ihre Ausstellung. Diese soll in den nächsten Monaten auch in Rathäusern und Schulen im Landkreis zu sehen sein. Auf Wunsch bietet Hellerer einen ergänzenden Vortrag an.

Vanessa Lange