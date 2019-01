Da will man in Ruhe seinen Kaffee trinken - und hat dann nichts als Ärger.

Starnberg - Eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweisen und Zahlungskarten ist am Samstag zwischen 14.45 und 15.15 Uhr in Starnberg gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Besitzer die Börse in seiner Jacke aufbewahrt, die er im Café Prinzregent am Bahnhofsplatz über den Stuhl hängte. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 300 Euro. Hinweise: (081 51) 36 40.

