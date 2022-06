36 Geschäfte weniger als vor neun Jahren: Stadtrat beschließt neues Einzelhandelskonzept

Von: Peter Schiebel

Das Tor zur Stadt soll das Moosaik werden, die grundlegende Neugestaltung des Gewerbegebiets zwischen Moosstraße und Petersbrunner Straße. Geplant sind moderne Gewerbeflächen, Wohnungen, Flächen für Handel, Gastronomie und Dienstleistungen und wohl auch eine neue Musikschule. © KEHRBAUM ARCHITEKTEN

Der Stadtrat beschließt ein aktualisiertes Einzelhandelskonzept. Die Geschäfte in der Innenstadt schützen, die Nahversorgung stärken, Ansiedlungswünsche anhand klarer Kriterien bewerten, das sind die wesentlichen Ziele.

Starnberg – Die Geschäfte in der Innenstadt schützen, die Nahversorgung stärken, Ansiedlungswünsche anhand klarer Kriterien bewerten: Das sind die wesentlichen Ziele des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Starnberg, dessen Fortschreibung der Stadtrat am Montagabend beschlossen hat. Erstes konkretes Vorhaben unter diesen Vorgaben ist das Projekt Moosaik (siehe Kasten).

Die Ausgangslage

„Seit 2013 ist viel passiert“, sagte Susanne André von der Cima Beratung und Management GmbH am Montag. Vor neun Jahren hatte das Büro schon mal ein Einzelhandelskonzept für Starnberg erstellt. Es dient seitdem als Grundlage für politische Entscheidungen. Planen Investoren irgendwo neue Märkte oder Einzelhandelsflächen, gibt das Konzept den inhaltlichen Rahmen vor, was dort möglich ist und was nicht. „Die Spielregeln für alle Marktteilnehmer“, nannte das Susanne André. Eine erste Untersuchung hatte es bereits im Jahr 2005 gegeben.

Die Bestandsanalyse

Gut 23 500 Einwohner, mehr als 11 200 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, 2500 mehr Einpendler als Auspendler, dazu eine stark überdurchschnittliche Kaufkraft – Starnberg präsentiert sich als attraktives Mittelzentrum. 205 Einzelhandelsbetriebe mit insgesamt 36 915 Quadratmetern Verkaufsfläche zählten die Cima-Leute.

Das bedeutet gegenüber den Untersuchungen vor achtzehn und vor neun Jahren weniger Geschäfte (2005: 232 Betriebe; 2013: 241 Betriebe), aber mehr Verkaufsfläche (2005: 29 007 Quadratmeter; 2013: 36 040 Quadratmeter). Nur in der Innenstadt – ganz grob der Bereich zwischen Hauptstraße und Seeufer plus einem kleinen Teil der Hanfelder Straße – gibt es 119 Läden. „So viele Betriebe in einer Innenstadt sind selten“, sagte André. Eine wichtige Rolle dabei spiele der Bekleidungseinzelhandel.

Mit vier Edeka- und zwei Rewe-Märkten, einem Lidl-, einem Norma- und einem Aldi-Markt sowie den Biomärkten Alnatura und denn’s ist Starnberg auf den ersten Blick gut ausgestattet, was die Nahversorgung betrifft, aber: Im Starnberger Osten (jenseits der Würmbrücke) und im Norden (Riedeselstraße, Blumensiedlung) klaffen deutliche Lücken. Insgesamt gibt es 70 Lebensmittelgeschäfte in Starnberg, darunter 29 Feinkost- und Spezialgeschäfte sowie 19 Bäcker, aber nur vier Metzger.

In einer Tabelle stellte Susanne André die Stärken und Schwächen des Einzelhandels in der Innenstadt gegenüber. Positiv bewertet wurden unter anderem der „sehr hohe Anteil“ inhabergeführter Fachgeschäfte, die hohe Qualität und Individualität des Angebots, die gute fußläufige Erreichbarkeit innerhalb der Innenstadt und ein „attraktiver Nutzungsmix“ durch Handel, Dienstleistung und Gastronomie in der City. Noch gebe es auch keine „stadtbildprägende Leerstandsituation“.

Negativ seien unter anderem der fehlende großflächige „Magnetbetrieb“ und der Mangel an Filialisten, Sortimentslücken zum Beispiel in den Bereichen junge Mode, Sportartikel, Fahrräder und Elektronikwaren sowie eine „deutliche Ausrichtung des Einzelhandels auf älteres und wohlhabendes Zielpublikum“, was sich auch am hohen Preisniveau zeige. Auf der Minus-Liste tauchten unter anderem auch kleinteiligere Leerstände, eine zum Teil hohe Verkehrsbelastung in der nördlichen Innenstadt sowie die eingeschränkte Verfügbarkeit von Parkplätzen in der Innenstadt auf.

Das Standortkonzept

Die Cima teilt Starnberg in fünf „Standortkategorien“ ein, die teils im Baugesetzbuch definiert sind. Dazu gehören die Innenstadt und die Nahversorgungszentren, zu denen die Einkaufsmöglichkeiten an der Weilheimer Straße und in Söcking zählen. Dazu kommen lokale Nahversorgungsbereiche wie in Percha, die durch mehrere kleinteilige Betriebe gekennzeichnet sind; die städtebauliche integrierte Lage mit größeren Einheiten wie an der Gautinger Straße mit Lidl- und Fristo-Markt; und die städtebauliche Randlage, also Einkaufsmöglichkeiten auf der grünen Wiese, die es in Starnberg allerdings nicht gibt.

Daneben hat die Cima eine dreiteilige Sortimentsliste erstellt. Zu Sortimenten des Innenstadtbedarfs gehören unter anderem Antiquitäten, Bekleidung, Wäsche, Bücher, Lederwaren, Schuhe, Spielwaren, Sportartikel, Uhren und Schmuck, aber auch medizinischer und orthopädischer Bedarf, Parfümeriewaren sowie Schnittblumen und Floristik. All das ist auch künftig der Innenstadt vorbehalten und soll nicht an den anderen „Standortkategorien“ angeboten werden.

Apotheken, Drogerien, Nahrungs- und Genussmittel sowie Zeitschriften und Zeitungen gelten als Sortimente des Nahversorgungsbedarfs. Zu Sortimenten des sonstigen Bedarfs zählt die Cima unter anderem Autozubehör, Boote, Fahrräder, Gartenartikel, Lampen, Möbel, Küchen, Teppiche und Unterhaltungselektronik. Diese beiden Sortimentsgruppen hält die Cima auch außerhalb der Innenstadt für verträglich.

Für existierende Geschäfte gilt ein Bestandsschutz. „Jede Neuansiedlung unterliegt aber dieser Matrix“, sagte Susanne André. Außerdem müssten auch Nachbargemeinden, zum Beispiel Gauting, bei eigenen Ansiedlungen auf dieses Konzept Rücksicht nehmen. Stadtbaumeister Stephan Weinl sprach von einem „Werkzeugkasten für die Bauleitplanung“.

Die Diskussion

Die Stadträte diskutierten weniger über das Konzept an sich, sondern mehr über die Frage, wie viele Autostellplätze nötig sind. Dr. Thorsten Schüler (UWG) und Dr. Franz Sengl (Grüne) konnten es kaum glauben, dass in der Innenstadt Parkplätze fehlen sollen. „Wir plädieren auf gar keinen Fall für mehr Parkplätze“, sagte André. „Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem Pkw-Erreichbarkeit keine Rolle spielt.“ Der Stadtrat beschloss das Konzept als eine Grundlage für die weitere Stadtentwicklung. Nur Franz Heidinger (BLS) war dagegen. „Wir brauchen das nicht“, sagte er. Künftige Entwicklungen „ergeben sich von selbst“.