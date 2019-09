Drogerie- und Biomarkt eröffnen im November

Das neue Geschäftshaus an der Weilheimer Straße in Starnberg wächst und wächst. Im November nehmen dort der Biomarkt „denn‘s“ und der Drogeriemarkt dm ihren Betrieb auf.

Starnberg – Das neue Geschäftshaus an der Weilheimer Straße 14 soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Für den 21. November plant der Biomarkt „denn’s“ die Eröffnung seiner Filiale. Eine Woche später, am 28. November, will der dm-Markt den Betrieb aufnehmen. Lediglich der Textildiscounter Kik, der ins Obergeschoss des Gebäudes einzieht, konnte auf Nachfrage des Starnberger Merkur noch keinen Eröffnungstermin für seine zweite Filiale im Landkreis Starnberg nennen.

„Wir sind im Vergleich zu Rewe oder Edeka noch relativ unbekannt“, sagt Christoph Nossol, Sprecher des Unternehmens dennree, das die denn’s-Filialen betreibt. Das soll sich zumindest in Starnberg demnächst ändern. Auf 550 Quadratmeter können Kunden dann verschiedene Bio-Artikel, darunter Obst und Gemüse, Milchprodukte, Fleisch, Fisch und auch Naturkosmetik kaufen. Insgesamt soll die Filiale eine Fläche von 630 Quadratmetern umfassen. „Wir werden auch eine Back-, Käse und Wursttheke haben und eine schöne Weinabteilung“, sagt Nossol.

Als weitere Besonderheit ist eine Abfüllstation für lose Ware geplant. Sie soll wie ein Unverpackt-Laden funktionieren: Kunden können zum Beispiel Haferflocken, Nudeln, Nüsse oder Trockenfrüchte in mitgebrachte Gefäße abfüllen, der Preis berechnet sich nach Gewicht. Großen Wert legt dennree auf regionale Hersteller. „Unser Milchsortiment besteht großteils aus Produkten der Andechser Molkerei Scheitz und der Marke Berchtesgadener Land“, sagt Nossol. Die Backtheke werde von Bäckern aus Aying, Grünwald und Ampermoching gefüllt.

Fortschrittlich ist die Kühltechnik, die Wurst- und Milchprodukte kalt halten soll. „Wir werden Europas modernste Kälteanlage verbauen“, kündigt Nossol an. „Dabei handelt es sich um eine neue Technik mit einem besonders umweltverträglichen und energieeffizienten Kühlmittel.“ Energieeffizient deshalb, weil die Wärme, die die Kälteanlage abgebe, aufgefangen und anschließend genutzt werde, um die Räumlichkeiten der denns-Filiale zu heizen.

Wärme- und Kühlsystem sind also schon fertig ausgetüftelt, die Mitarbeitersuche jedoch noch nicht beendet. „In Bayern besteht quasi Vollbeschäftigung, daher ist es natürlich auch für uns eine Herausforderung, Mitarbeiter zu finden“, sagt Nossol. Das Unternehmen freut sich daher über Bewerbungen.

Auch Igor Gordeev, dm-Gebietsverantwortlicher für die Region, ist noch auf der Suche nach Personal. „Im neuen dm-Markt werden 16 Kollegen unseren Kunden beratend zur Seite stehen“, sagt er. „Wir sind derzeit noch auf der Suche nach zwei Teilzeitkräften.“ Auch dort können sich Interessierte noch bewerben. Mit Eröffnung der dm-Filiale wird die bisherige Filiale an der Maximilianstraße schließen.

„Mit dem Umzug können wir unsere Verkaufsfläche von 256 auf 621 Quadratmeter vergrößern“, sagt Gordeev. Dank der zusätzlichen Verkaufsfläche werden die Kunden künftig aus dem gesamten dm-Sortiment mit mehr als 12 500 Artikeln unter anderem in den Bereichen Gesichts- und Körperpflege, Kosmetik und Düften, Ernährung, Haushalt und Hygiene auswählen können. Auch eine familienfreundliche dm-Kinderwelt und ein Passbildservice sind geplant.