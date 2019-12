Geschlachtetes Sparschwein hat 3000 Euro im Bauch

Die vorweihnachtliche Spendenaktion im Landratsamt Starnberg hat Tradition. Insgesamt 3000 Euro übergaben Landrat Karl Roth und das Team vom Bürgerservice am Dienstag an drei soziale Einrichtungen.

Landkreis– Die Spende setzt sich aus dem Geld zusammen, das Kunden für den Getränkeservice im Landratsamt entrichtet haben. In der Summe sind auch 900 Euro enthalten, die Mitarbeiter in eine Spendenbox in der Landratsamt-Kantine geworfen haben.

Während der Wartezeit stehen den Besuchern des Bürgerservices auf Wunsch kostenlos Säfte, Wasser oder Kaffee zur Verfügung. Für dieses Angebot kann jeder eine Spende in das Sparschwein werfen. Und so kam über das Jahr hinweg wieder eine stolze Summe zusammen. Über je 1000 Euro dürfen sich das Beratungszentrum des Ambulanten Kinderhospizes (AKM) München in Inning, die Lebenshilfe Starnberg sowie der Weilheimer Verein Netz gegen sexuelle Gewalt freuen.

Die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz in Inning unterstützt Familien mit lebensbedrohlich erkrankten Kindern. Etwa 38 Familien werden im Umkreis von Inning betreut. 28 ehrenamtliche Begleiter kümmern sich um die Familien, die sich nicht alleingelassen fühlen sollen. Die Begleiter sind wichtige Bezugs- und Vertrauenspersonen für alle Familienmitglieder und kümmern sich vor Ort nicht nur um das erkrankte Kind, sondern auch um die Geschwisterkinder. Die Spendensumme kann das AKM daher gut für die Betreuung und Ausbildung der ehrenamtlichen Familienbegleiter gebrauchen.

Die Lebenshilfe Starnberg berät, fördert und betreut Menschen mit Behinderungen. Dafür hat sie in ihren gemeindenahen Einrichtungen den Altersgruppen entsprechende Angebote entwickelt, vom Lernen über das Arbeiten bis hin zum Wohnen. Die Kinderkrippen, Kindergärten und Horte sind für Kinder mit und ohne Behinderung da. Die rund 300 Mitarbeiter betreuen 900 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 17 Einrichtungen im Landkreis Starnberg. Das Miteinanderleben von Menschen mit und ohne Behinderung und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stehen im Mittelpunkt. Dafür entwickelt die Lebenshilfe Starnberg im Landkreis zukunftsweisende Konzepte.

Die Spende soll an die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Starnberg gehen. Davon soll ein Mensch mit Behinderung unterstützt werden, der sich aufgrund der finanziellen Situation die Angebote der Offenen Hilfen nicht leisten kann.

Das Netz gegen sexuelle Gewalt Weilheim unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene, denen sexualisierte Gewalt widerfährt oder die diese in der Vergangenheit erlebt haben. Zudem arbeitet der Verein auch eng mit dem Landkreis Starnberg zusammen. In Fällen, in denen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen vermutet wird, hilft der Verein. Die Fachkräfte begleiten in Krisensituationen und vermitteln bei Bedarf zu weiterführenden Hilfen. Die Spende wird für Fachliteratur, therapeutisches Arbeitsmaterial und zur Vervollständigung von Schulungsmaterialien verwendet.