Arznei-Engpass bei Apotheken: Zurück zur Eigenproduktion

Von: Laura Forster

Teilen

Mischt jetzt verstärkt wieder selbst Arzneimittel: Dr. Stefan Hartmann von der St.-Vitus-Apotheke in Gilching leidet wie viele Kollegen und vor allem Patienten unter Lieferengpässen. © andrea jaksch

Die Situation zieht sich schon seit Monaten, eine Besserung ist nicht in Sicht: Viele Medikamente und Wirkstoffe wie etwa Fiebersäfte für Kinder, Dobendan oder Pantoprazol sind immer schwerer bis gar nicht mehr zu bekommen. Auch Apotheken im Landkreis sind betroffen – und werden kreativ.

Landkreis – Mehrmals die Woche mischen Dr. Stefan Hartmann, seine Frau Iris Blaschke und das gesamte Team der St.-Vitus-Apotheke in Gilching Medikamente, Rezepturen und Lösungen an. Seit Jahren war das eigene Labor an der Römerstraße nicht mehr so stark in Gebrauch – die Eigenherstellung einiger Arzneimittel ist eine Antwort auf die aktuelle Lage im pharmazeutischen Bereich. „Wir kommen wieder zurück zu den ursprünglichen Aufgaben unseres Berufs“, sagt Hartmann.

Rund 400 Standardmedikamente seien von den Herstellern derzeit nicht lieferbar, sagt Hartmann im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Darunter der Magenschutz Pantoprazol und die Lutschtabletten Dobendan sowie Bisoprolol, das bei Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und Herzschwäche genommen wird, Buscopan und Fiebersäfte und -zäpfchen für Kinder. „Auch Wick MediNait war lange nicht verfügbar. Vor allem jetzt mitten in der Erkältungs- und Grippezeit ist das natürlich ärgerlich“, ergänzt Iris Blaschke. Nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich wird es, wenn Kunden wichtige Arzneien nicht bekommen. „Vor Kurzem war eine Frau bei uns, die ein Herzmedikament abholen wollte, das es leider gerade nicht gibt. Ich habe ihr dann eines von einem anderen Hersteller überreicht“, berichtet Blaschke. Die Erleichterung sei der Dame förmlich ins Gesicht geschrieben gewesen. „Sie hat immer gerne eine Packung auf Vorrat, denn ohne ihr Insulin habe sie ein Problem, so die Frau.“

Apotheker im Landkreis müssen nach Alternativlösungen suchen

Die Geschichte ist kein Einzelfall. Damit die Kunden die Apotheke in Gilching nicht wieder mit leeren Händen verlassen müssen, heißt die Alltagsarbeit des Teams derzeit: Alternativlösungen suchen. „Es gibt für vieles die gleichen Produkte, nur von anderen Herstellern“, sagt Hartmann. Und wenn nicht, wird das Medikament im eigenen Labor hergestellt wie etwa Fiebersaft für Kinder.

Bereits seit zwei Jahren kommt es zu Lieferengpässen bei Arzneimitteln. „Am Anfang wurde das noch nicht so ernst genommen“, sagt Hartmann. Mittlerweile gehen er und seine Frau davon aus, dass dies erst der Anfang ist. „Eine Besserung ist nicht in Sicht“, sagt Blaschke. Gründe für die Situation: Verlagerung der Produktion nach Asien, Transportschwierigkeiten und hohe Preise für Verpackungen.

Unterschiedliche Kundenreaktionen auf Lieferengpass bei Apotheken

Helen Brugger, Landkreis-Sprecherin des Bayerischen Apothekerverbands und Inhaberin der See-Apotheke in Herrsching, hofft, dass durch die aktuelle Lage Politik und Gesellschaft auf das Lieferproblem bei Arzneimitteln aufmerksam gemacht werden und sich in Zukunft etwas ändert. Denn die derzeitige Situation sei kein Dauerzustand. „Die Kunden fahren derzeit von Apotheke zu Apotheke, um ihr gewünschtes Medikament zu bekommen. Nicht gerade ideal, wenn man krank ist oder ein krankes Kind zu Hause hat.“ Außerdem sei ihr Team seit Monaten mit Mehraufwand belastet. „Wir müssen mit den Großhändlern telefonieren, nach Alternativlösungen suchen und mit Ärzten Kontakt aufnehmen, falls es ein verschreibungspflichtiges Medikament nicht mehr gibt“, sagt Brugger.

Die Reaktion der Kunden auf den Lieferengpass ist unterschiedlich. Hartmann, Blaschke und Brugger haben jedoch die große Bitte, nicht zu horten. „Freiverkäufliche Medikamente geben wir nicht in großen Mengen raus, damit mehr Kunden etwas davon haben. Manchmal ist das Verständnis da, manchmal nicht“, sagt Iris Blaschke.