Glasfaser für 14 200 Haushalte und Betriebe in Starnberg

viele Baustellen in Innenstadt

Von Peter Schiebel schließen

Der Glasfaser-Ausbau in Starnberg hat an Fahrt aufgenommen. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits im Gewerbegebiet rund um Moosstraße und Petersbrunner Straße Leitungen verlegt wurden, gibt es nun gleich eine ganze Reihe von Baustellen in der Innenstadt.

Starnberg – Die Starnberger Innenstadt ist magenta – zumindest auf dem Plan, den die Deutsche Telekom zu ihren Erläuterungen zum aktuellen Glasfaser-Ausbau mitgeschickt hat. „Derzeit läuft der Ausbau im Kerngebiet von Starnberg für rund 5000 Haushalte“, erklärt Sprecher Dr. Markus Jodl dazu. Dieses Kerngebiet wird – ganz grob gesagt – begrenzt von der Oßwaldstraße und der Bozener Straße im Norden, der Bahnlinie und der Strandbadstraße im Osten, dem Nepomukweg und dem Bahnhofplatz im Süden sowie der Bahnhofstraße und der Zeppelinpromenade im Westen.

Vor allem in der unmittelbaren Innenstadt, im Bereich Ludwigstraße/Maximilianstraße/Bahnhofplatz, sind die vielen kleinen und größeren Baustellen derzeit offenkundig – kleinere Beeinträchtigungen für Fußgänger sowie wegfallende Parkplätze inklusive. Und die Maßnahmen sind erst der Anfang für einen großflächigen Ausbau mit Leitungen, die zukünftig Hochgeschwindigkeitsinternet in die Häuser bringen sollen. „Im nächsten Jahr geht der Ausbau nördlich der Hanfelder Straße weiter“, erklärt der Telekom-Sprecher auf Anfrage des Starnberger Merkur. „Dann werden in den nächsten Jahren schrittweise auch die Außenbereiche ausgeschlossen.“ Insgesamt spricht Jodl von 14 200 Haushalten und Betrieben in Starnberg, die an das Glasfasernetz angeschlossen werden sollen. Dabei ist von 500 Kilometern Glasfaser die Rede, die in Starnberg und den Ortsteilen verlegt werden sollen.

Dabei können die Kunden zwischen zwei grundsätzlichen Alternativen wählen. „Der eigenwirtschaftliche Ausbau läuft bereits“, sagt Jodl. Wer der Telekom jetzt seine Genehmigung für einen Hausanschluss gebe, bekomme diesen Anschluss kostenlos, selbst wenn er nicht sofort einen Tarif buche. Interessenten dafür könnten sich auf der Internetseite www.telekom.de/glasfaser informieren. Darüber hinaus baue die Telekom auch ein offenes Netz. „Neben der Telekom werden auch andere Inhalteanbieter das neue Netz nutzen können“, erklärt Jodl und verspricht: „Kundinnen und Kunden haben die freie Wahl.“

Der Ausbau erfolge generell im Tiefbauverfahren, also durch Aufgraben, Verlegen der Leitungen und Schließen der Baustelle. Erst in den vergangenen Wochen war auch im Gewerbegebiet rund um Moosstraße und Petersbrunner Straße Glasfaser verlegt worden. Dabei handelte es sich um ein gemeinsames Projekt der beiden Unternehmen Vodafone und Deutsche Glasfaser. Dort war an der Kreuzung Gautinger Straße/Leutstettener Straße/Petersbrunner Straße auch ein Spülbohr-Verfahren zum Einsatz gekommen (wir berichteten). Um den neu gemachten Kreuzungsbereich nicht schon wieder aufgraben zu müssen, waren die Leitungen quasi horizontal unter der Fahrbahn durch einen zuvor gebohrten Kanal gezogen worden.