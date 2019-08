Das große Sommerinterview mit Kira Weidle

Seit dieser Woche trainiert Kira Weidle wieder auf Schnee. Der Starnberger Merkur traf die Starnberger Ski-Rennläuferin zum großen Sommerinterview.

Starnberg– Seit dieser Woche trainiert Kira Weidle wieder auf Schnee. Auf dem Gletscher in Saas Fee (Schweiz) bereitet sich die Skirennläuferin aus Starnberg mit dem deutschen Nationalteam auf die kommende Weltcup-Saison vor. Unser Mitarbeiter Robert M. Frank traf die 23-Jährige zuvor noch am Maisinger See zum großen Merkur-Sommerinterview.

Wie fühlt sich eine Sommerpause für Sie an?

Leider haben wir nach den Saisons keine so lange Sommerpause. Ich bin ja gleich mit meinem Bundeswehr-Lehrgang in Sonthofen in den Sommer gestartet. Aber dieses Jahr habe ich es nach der Deutschen Meisterschaft auch mal für zehn Tage in den Urlaub geschafft.

Wo im Fünfseenland entspannen Sie gerne?

Es ist hier im Fünfseeland überall ganz schön. Neulich bin ich mal am Ammersee vorbeigefahren, was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe es hier ländlich, und ich bin trotzdem gleich in München, wo ich ja auch am Olympiastützpunkt trainiere. Nach dem Training mal am Eisbach im Englischen Garten vorbeizuschauen, ist auch schön. Hier draußen kann man auch mal um sieben Uhr an den See gehen und seine Ruhe haben.

Letzte Saison war für Sie sehr erfolgreich, aber auch sehr anstrengend. Was macht Ihren Beruf besonders hart?

Viele Menschen unterschätzen, dass wir Rennfahrer einen Vollzeit-Job betreiben. Wir trainieren im Jahr neun Monate lang oft auf Ski. Im Winter dann, nach dem Saisonstart, sind wir mindestens fünf Tage die Woche unterwegs. Sprich nur zwei Tage zu Hause, und das war es dann schon. Man kommt verdammt wenig heim. Vor zwei Jahren war ich einmal im gesamten Februar zwei Tage zu Hause gewesen. Das war schon heftig. Da freut man sich schon, wenn die Saison vorbei ist und man nicht immer nur aus der Sporttasche lebt.

Ist Ihre Arbeit mental oder körperlich stressiger?

Beides zusammen. Es zehrt mental und körperlich an einem. Wenn man meint, dass wir nur eine Abfahrt am Tag herunterfahren, wirkt das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so anstrengend. Aber es spielt sich vieles im Kopf ab. Sich jede Woche auf neue Strecken einstellen zu müssen, voll fokussiert zu sein und sein Maximum abrufen zu können, ist anstrengend. Wir betreiben eine Risikosportart, Fehler können fatale Folgen haben. Kopf und Körper sind unser Kapital, die gilt es entsprechend in Schuss zu halten.

Was waren die härtesten Momente in Ihrer Karriere?

Zum Glück hatte ich noch keine großen Verletzungen. Toi, toi, toi. Auch halten sich chronische Defizite in Grenzen. Unsere Physios sind jedenfalls dankbar, wenn ich oftmals die einzige bin, die nicht jeden Tag erscheint. Anfang August habe ich mir zuletzt den Rücken ganz leicht verrissen. So etwas gibt es bei mir normalerweise gefühlt nur alle drei Jahre. Mir geht es sehr gut.

Was waren Ihre schönsten Momente im letzten Winter?

Die ganze Saison eigentlich. Sie hat mit dem Podestplatz in Lake Louise mega angefangen und viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, wie ich im Laufe der Saison im Weltcup-Zirkus an Respekt gewonnen habe. Ich bin nicht mehr die Außenseiterin, die mal schnell ist. Mittlerweile rechnet die Konkurrenz mit mir.

Wie äußert sich das konkret?

Es war mir letzte Saison zum Beispiel eine Ehre, als mich ausländische Trainer auf einmal bei der Abfahrt gefilmt haben. Das heißt, dass man in diesem Moment vieles richtig gemacht hat. Außerdem lernt man die Mädels aus anderen Nationen jetzt besser kennen. Sie wissen dann einen besser zu schätzen, der gegenseitige Respekt ist da.

Wie gehen Sie mit dem gestiegenen Erwartungsdruck um?

Den hatte ich die letzten Jahre eigentlich immer. Sei es nach dem Erfolg bei der Junioren-WM (Bronze in der Abfahrt, Anm. d. Red.) oder beim Europacup-Gesamtsieg, den es stets danach zu bestätigen galt. Ich bin den Umgang mit Druck also gewohnt. Das ist keine neue Situation für mich.

Wie wollen Sie denn Ihre gute Saison im nächsten Winter bestätigen?

Ich bin für nächstes Jahr zuversichtlich gestimmt. Es wäre übertrieben zu sagen, wir müssen unbedingt noch besser werden. In der Abfahrt gilt es, die Leistung zu stabilisieren. Wenn es da noch einmal so laufen würde wie im letzten Winter, wären, glaube ich, alle super-happy. Im Super-G kann ich aber natürlich noch einiges verbessern.

Ist eine Steigerung denn möglich?

Ich war zweimal Dritte, da geht es prinzipiell natürlich noch weiter nach oben. Aber da gehört viel dazu. Denn die anderen Mädels trainieren ebenfalls hart und fahren auch sehr, sehr gut Ski. Es ist kein Selbstläufer, und es benötigt auch eine gewisse Portion Glück, an einem speziellen Tag eine gute Leistung zu bringen. Es muss immer alles zusammenpassen.

Wie gehen Sie persönlich mit Druck um?

Ich bin diejenige Person, die sich selbst am meisten Druck macht. Wenn ich hart arbeite und alles dafür getan habe, weiß ich, dass ich alles in den Griff bekommen kann. Dann ist der Druck auch nicht mehr so groß. Weil dann weiß ich, dass ich die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Rennen geschaffen habe und dass es dann auch klappen kann.

Und wenn es mal nicht klappt?

Dann muss man vom Kopf her so cool sein und sich an positiven Dingen hochziehen. Es gibt immer Phasen, in denen zwei oder drei Rennen hintereinander nicht gut laufen können. Dann muss man an seine Stärken denken und mit den Trainern in einem guten Kontakt bleiben. Wenn dein Umfeld an dich glaubt und du es selbst auch tust, dann ist das der beste Weg, um aus so einer Situation wieder herauszukommen.

Wie lautet das Motto, an dem Sie sich orientieren?

An sich selbst glauben und immer hart weiterarbeiten. Und: Nie auf den eigenen Lorbeeren ausruhen.

Was empfehlen Sie dem Nachwuchs für eine Profikarriere?

Der entscheidende Schritt für mich war damals der Wechsel ins Ski-Internat nach Oberstdorf. Eine Skiprofi-Karriere von Starnberg aus anzustreben, ist sehr schwierig. In den Jahren mit vielen internationalen Rennen braucht man einfach ein gewisses Trainingspensum, und das war für mich nur über die kurzen Wege im Internat möglich.

Und was benötigt es an persönlichen Voraussetzungen?

Es gehören ein eiserner Wille und Konsequenz dazu. 13 Mädels waren es einst in meinem Jahrgang im Jugendbereich. Und jetzt ist neben mir nur noch Meike Pfister übrig geblieben. Leider haben sich viele verletzt und haben daraufhin aufgehört, um ein Studium oder eine Ausbildung anzufangen. Ich selbst konnte mit harter Arbeit und großen Willen einen Schritt nach dem anderen machen. Und so werde ich es auch in Zukunft halten.