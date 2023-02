Großes Rätselraten bei Kira Weidle

Von: Michael Baumgärtner

Hoch hinaus wollte Kira Weidle bei der WM-Abfahrt, sogar Gold hatte sie ins Visier genommen. Doch am Ende landete sie auf Rang acht. © Lionel BONAVENTURE/AFP

Die Jagd nach Edelmetall blieb erfolglos: Bei WM-Abfahrt in Méribel landete Skirennläuferin Kira Weidle nur auf Rang acht – und rätselt über ihren Zeitrückstand im oberen Teil der Strecke.

Starnberg – „Maaaann“, schrie Kira Weidle frustriert und schlug die Hände vors Gesicht, als sie im Zielraum abschwang und auf die Anzeigetafel schaute. Obwohl sie am Samstag bei der WM-Abfahrt in Méribel „gefühlt“ eine starke Fahrt hingelegt hatte, war sie vom Podium weit entfernt. Am Ende landete die Skifahrerin vom SC Starnberg auf dem für sie enttäuschenden achten Platz, 0,61 Sekunden hinter Sensationssiegerin Jasmine Flury (Schweiz) und 0,49 Sekunden von Bronze entfernt. Ihre Eltern Martina und Günhter Weidle, die extra aus Starnberg angereist waren, um das Rennen ihrer Tochter live vor Ort zu verfolgen, mussten die 26-Jährige erst einmal trösten.

Weidle war mit großen Erwartungen an den Start gegangen. Schließlich hatte sie vor zwei Jahren WM-Silber gewonnen und traute sich diesmal sogar den ganz großen Coup zu. Allerdings war diese Abfahrt, wie schon mehrmals bei dieser Weltmeisterschaft, wieder ein Rennen der großen Überraschungen. Nicht die Abfahrtsdominatorin Sofia Goggia (Italien), die nach einem Einfädler sogar disqualifiziert wurde, oder die Sechstplatzierte Ilka Stuhec (Slowenien), Weltmeisterin 2017 und 2019, noch Mitfavoritin Weidle fuhren in die Medaillenränge. Dafür stand Flury, die bislang im Weltcup in der Abfahrt meist zwischen Rang zehn und 25 platziert war, ganz oben auf dem Podest; Silber ging an die Österreicherin Nina Ortlieb, die ebenfalls keiner auf der Rechnung gehabt hatte. Allein Titelverteidigerin Corinne Suter (Schweiz) fand sich erwartungsgemäß am Ende auf dem Podest wieder – als Dritte.

„Ich dachte, das gibt’s nicht“, sagte Kira Weidle nach dem Rennen, „das ist natürlich nicht das Ergebnis, was wir uns alle gewünscht haben.“ Rätsel gab ihr vor allem der große Zeitrückstand von rund einer halben Sekunde nach dem ersten Teil der Strecke auf. Mit dem gleichen Phänomen hatten auch andere, viel höher als die mit frühen Startnummern ins Rennen gegangenen Flury und Ortlieb gehandelte Athletinnen zu kämpfen. Dass die vorderen Nummern am Ende ganz vorne landeten, „ist natürlich auffällig“, sagte Weidle. Doch eine plausible Erklärung dafür hatte sie nicht. „Ob es die Sonneneinstrahlung ist, ob es der Wind ist, weiß ich nicht“, orakelte Weidle. Im ZDF lieferte TV-Experte Marco Büchel eine mögliche Ursache: Unter Umständen habe sich durch den Sonnenschein im Verlauf des Rennens auf der Piste eine Thermik (aufsteigende Luft) entwickelt, wodurch die später gestarteten Fahrerinnen eventuell im oberen flachen Streckenteil der Piste „Roc de Fer“ leichten Gegenwind hatten, mutmaßte der ehemalige Rennläufer aus Liechtenstein. Weidle jedenfalls blieb ratlos darüber, dass „ich im oberen Teil, in dem nichts drin ist, so viel verliere“. Vielleicht lag es aber auch am Material, denn Weidle war als einzige mit Rossignol-Skiern am Start, sechs Rennläuferinnen unter den Top-Ten, darunter auch Silbergewinnerin Ortlieb, hatten Head-Bretter unter den Füßen. Sich selbst hatte Weidle nicht viel vorzuwerfen: „Skifahrerisch war das wieder das, wo ich hin will. Es hat halt an diesem Tag nicht gereicht.“

Unter Umständen wird die 26-Jährige am Donnerstag noch im Riesenslalom starten. Da aber hat sie von vorneherein keine Chance auf Edelmetall – außer es gibt einmal mehr eine Riesen-Sensation.