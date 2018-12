Grüne loben neue Markierungen auf der Hanfelder Straße

Der Ortsvorstand der Grünen hat die Markierungsarbeiten auf der Hanfelder Straße ausdrücklich gelobt. Eine Verkehrsentlastung könne es nur geben, wenn Radfahrern und Fußgängern mehr Raum gegeben werde.

Starnberg - Ein Radschutzstreifen bergauf bis zum Ortsausgang, rot markierte Aufstellflächen für Radfahrer an der Kreuzung mit Oßwaldstraße und Waldschmidtstraße, dazu eine Querungshilfe zwischen Josef-Fischhaber- und Max-Emanuel-Straße: Auf der Hanfelder Straße hat sich in den vergangenen zehn Tagen seit Verkehrsfreigabe der Westumfahrung einiges getan (wir berichteten). Während in einschlägigen Internetforen die Maßnahmen teils scharf kritisiert werden, haben sich Starnbergs Grüne nun lobend zu Wort gemeldet.

„Da hat die Stadt endlich, endlich die Möglichkeit, ein wenig Raum für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen, schon ist das Geschrei groß und die immer gleichen Schlagworte werden aufgetischt: Linksabbiegerspur am Krankenhaus wegnehmen und Fahrbahn verschmälern = unsinnig und gefährlich. Schilderwald vergrößern = überflüssig und verwirrend. Verkehrsinseln einbauen = am falschen Ort“, schreiben die fünf Vorstandsmitglieder des Ortsvereins, Angelika Fränkel, Marius Schwender, Maria Schweizer, Florian Duday und Erika Schalper in einem offenen Brief. Dazu komme das Argument, dass die Aufstellfläche zu groß sei, weil es gar nicht so viele Fahrradfahrer in Starnberg gebe. Der Kern der Aussagen bedeute, bloß nicht den Autoverkehr zu behindern. „Eine Verkehrsentlastung für Starnberg wird es nur geben, wenn es eine von der Politik, der Polizei und der Bevölkerung mitgetragene Verkehrswende gibt mit weniger motorisiertem Individualverkehr und mehr öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit sicheren Rad- und Fußwegen“, schreiben die Grünen. „Solange diesen Verkehrsarten nicht der nötige Raum und die selbstverständliche Gleichberechtigung mit dem Autoverkehr eingeräumt wird, so lange wird alles bleiben wie es ist.“ Und das heiße: „Starnberg erstickt im Autoverkehr.“ Neue und breitere Straßen würden das Problem jedenfalls nicht lösen – im Gegenteil: „Straßenbau verschärft das Problem.“

Der Stadtrat habe die Variante mit dem geringstmöglichen Aufwand beschlossen – keine Umbauten, sondern nur neue Markierungen. So könnten die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden, um dann gegebenenfalls ohne größeren Aufwand Anpassungen und Änderungen vornehmen zu können. mm