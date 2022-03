Die Masken fallen: Grundschulkinder dürfen Mund-Nasen-Bedeckung am Platz abnehmen

Von: Laura Forster

Weg mit der Mund-Nasen-Bedeckung: Die Grundschüler im Landkreis, wie hier in der Grundschule Starnberg, dürfen seit gestern auf ihre Maske im Unterricht verzichten. Sobald es jedoch einen Corona-Fall in der Klasse gibt, gilt für alle Kinder wieder eine fünftägige Maskenpflicht. © Andrea jaksch

Seit Montag müssen die Grundschulkinder im Landkreis Starnberg keine Maske mehr während des Unterrichts tragen. Für die Lehrkräfte ist der Aufwand trotzdem noch hoch, einige Fragen sind noch ungeklärt – und manche Klassen dürfen von der neuen Regel noch gar nicht Gebrauch machen.

Starnberg/Landkreis – Ein Stückchen Freiheit für die Grundschüler, das hatte sich die Staatsregierung mit der neuen Regelung vorgestellt, die seit Montag gilt und Grundschüler im Unterricht von der Maskenpflicht befreit. Bedingung ist, dass die Kinder zwei Mal pro Woche mit PCR-Pooltests, auch Lollitests genannt, auf das Coronavirus getestet werden.

An der Oskar-Maria-Graf-Grunschule in Aufkirchen sieht die Realität jedoch anders aus. „Zwei von zehn Klassen müssen keine Masken tragen“, sagt Schulleiterin Dr. Silke Rogosch. In den restlichen Klassen sei mindestens ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Das bedeutet, dass für alle Klassenkameraden für mindestens fünf Tage weiterhin die Maskenpflicht gilt – auch am Platz. „Die Schüler verstehen das. Wir haben ihnen in Ruhe die aktuelle Situation erklärt. Aber natürlich merkt man, dass viele Kinder darauf warten, die Maske endlich abnehmen zu können.“

Sie freue sich zwar für die Schüler, sagte Rogosch. Vor allem die jüngeren kennen Unterricht ohne Maske noch gar nicht. Die Rektorin sieht aber auch die Gefahren. „Bei den aktuellen Infektionszahlen finde ich, dass die Schüler die Maske weiterhin tragen sollten – nicht nur auf den Toiletten, in der Aula und auf den Gängen, sondern auch im Unterricht. Da sind wir uns im Kollegium auch fast alle einig“, sagt die Schulleiterin. „Es hilft niemandem, wenn sich die Kinder doch anstecken und in Quarantäne zu Hause bleiben müssen.“

Neuer Beschluss der Staatsregierung wirft Fragen auf

Auch Nicole Bannert, Schulleiterin der Grundschule Starnberg, steht der neuen Regelung noch skeptisch gegenüber. „Prinzipiell geht der Beschluss ja in die richtige Richtung“, sagt Bannert, die einige Schüler noch nie ohne Maske gesehen hat. „Allerdings wirft er auch Fragen auf.“ Die Gefahr liege nämlich außerhalb der Klassen – im Religionsunterricht, auf dem Pausenhof oder der Mittagsbetreuung, wenn verschiedene Kinder zusammenkommen. „Woher sollen die Kollegen wissen, wer von der Maskenpflicht nicht mehr betroffen ist und wer noch einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss, weil es einen Corona-Fall in der Klasse gibt? Das ist mal wieder nicht zu Ende gedacht“, sagt Bannert. „Wir sehen die neue Regel mit einem lächelnden und einem zuckenden Auge.“

Für Lehrerinnen und Lehrer gilt die Maskenpflicht weiterhin – laut Katharina Casper, Schulleiterin der Christian-Morgenstern-Volksschule in Herrsching, die richtige Entscheidung. „Ich habe etwas Angst um mein Lehrpersonal.“ Sie befürchtet, dass sich die Infektionslage nun noch mehr zuspitzen könnte. „Die Ansteckungsgefahr ist in den Grundschulklassen nun deutlich höher, und personell sind wir leider eng besetzt.“ Ausfälle kann sich die Schule fast nicht erlauben. Trotzdem freut sich die Rektorin der Grund- und Mittelschule, dass die Schüler nun wieder ihr Gesicht im Unterricht zeigen können. „So versteht man die Kinder viel besser und weiß auch sofort, wer etwas gesagt hat.“

Auch an den Förderschulen, wie der Fünfseen-Schule in Starnberg, muss seit gestern keine Maske mehr am Platz getragen werden. Kommende Woche folgen die fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen. „Wir können in den nächsten Tagen erste Erfahrungen mit den Grundschülern sammeln und sie gleich bei den Mittelschülern anwenden“, sagt Casper. lf