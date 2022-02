Hauptsache bio – oder nicht?

Von: Peter Schiebel

Das scheint zu schmecken: Kaiserschmarrn mit Apfelmus ist in vielen Kindergärten ein Renner bei der Mittagsversorgung der Mädchen und Buben. © Patrick Pleul/dpa

Wie bio soll oder muss das Essen sein, das die Stadt Kindergartenkindern und Grundschülern anbietet? Was ist mit vegetarischer Kost? Und wie teuer darf das überhaupt sein? Um diese Fragen hat der Stadtrat in dieser Woche mit viel Emotionen gerungen.

Starnberg – Mittagessen in Kindergärten und Grundschulen ist für viele Kinder und Eltern längst ein unverzichtbarer Bestandteil des Alltags geworden. Allein in der Grundschule Söcking, in der Schlossbergschule, im Irmgard-Stadler-Kindergarten sowie im Kindergarten am Hirschanger werden täglich rund 350 Essen ausgegeben. Das sind im Jahr etwa 70 000 Mahlzeiten. Nun muss die Stadt für diese vier Einrichtungen die Verpflegung neu ausschreiben. Der Stadtrat hat dafür am Montagabend mit 17 gegen zehn Stimmen festgelegt, dass Nudelspeisen und Molkereiprodukte ausschließlich bio sein sollen. Fleisch und Fisch sollen weiterhin jeweils einmal wöchentlich auf dem Speiseplan stehen, allerdings ohne dass biologische Herkunft vorgeschrieben ist.

Christina Rommel von der Verwaltung und der beauftragte Unternehmensberater für Gemeinschaftsverpflegung, Frank Bartels, hatten den Stadträten zuvor ihre Überlegungen dargelegt. Rommel wies unter anderem darauf hin, dass in den vier Einrichtungen aufgrund Küchengrößen und Ausstattung derzeit keine Frisch-Koch-Möglichkeit bestehe. Die Speisen müssten als von einem Caterer angeliefert werden. Was den Bio-Anteil betreffe, so sollte die Preisentwicklung nicht außer Acht gelassen werden.

Derzeit würde ein Essen in den Kitas zwischen 2,90 und 3,20 Euro, an den Grundschule vier Euro kosten, sagte Rommel. Laut Einschätzungen der Einrichtungsleitungen liege die Schmerzgrenze der Eltern bei vier Euro (Kitas) und 4,90 Euro (Grundschulen). Alles, was darüber hinaus gehe, könne die Stadt 1:1 an die Eltern weitergeben oder bezuschussen. „100 Prozent bio kostet viel mehr Geld“, sagte Bartels. „Die Preise für Erzeugerprodukte explodieren gerade.“ Der Vorschlag lautete deshalb, nur für Nudeln und Molkereiprodukte einen Bioanteil festzulegen. Bartels schlug zudem vor, bei der Auswahl der Speisen den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zu folgen, die unter anderem einmal in der Woche Fisch und einmal in der Woche Fleisch vorsehen.

Gerade Kinder, die zu Hause nicht so gut verpflegt werden, sollten in öffentlichen Einrichtungen 100 Prozent bio bekommen

Vor allem bei den Grünen rief der Vorschlag der Verwaltung Kritik hervor. „Ich stehe als Stadträtin und Großmutter in der Verantwortung, dass Kinder vernünftiges Essen bekommen“, sagte die Stadtratsreferentin für Kindergärten und Kinderbetreuung, Angelika Fränkel. „Und das geht nur mit Bio-Qualität.“ Sollten die Essen dadurch zu teuer werden, sei es besser, auf Fleisch und Fisch zu verzichten, was viele Einrichtungen im Übrigen schon täten. „Gerade die Kinder, die zu Hause nicht so gut verpflegt werden, sollten in öffentlichen Einrichtungen 100 Prozent bio bekommen“, forderte auch Dr. Franz Sengl (Grüne). Ähnlich sah es Christiane Falk (SPD), die bereits vier Euro pro Mahlzeit „nicht besonders günstig“ fand.

Sprecher anderer Fraktionen wollten nicht komplett auf Fleisch und Fisch verzichten. Amtsleiter Ludwig Beck kam dabei wieder auf den Preis zu sprechen. Aus seiner Sicht bringe es nichts, fünf Tage die Woche warmes Essen an Kinder an solche Familien zu liefern, die es sich auch zu Hause leisten könnten. „Den meisten Eltern ist das Wichtigste, dass es den Kindern schmeckt“, sagte die Referentin für Grundschulen, Dr. Charlotte Meyer-Bülow (CSU). Von vorneherein in allen Bereichen auf 100 Prozent bio zu setzen, schränke die Stadt bei der Auswahl der möglichen Anbieter zu sehr ein, befürchtete sie und sprach sich für den Kompromissvorschlag der Verwaltung aus.

Angelika Fränkels Antrag auf 100 Prozent bio fiel mit sieben gegen 20 Stimmen durch, der von ihr und Fraktionskollegin Kerstin Täubner-Benicke geforderte Verzicht auf Fleisch und Fisch mit sechs gegen 21 Stimmen. Die Stadt will die Verpflegung in den vier Einrichtungen nun europaweit ausschreiben.

Die Versorgung der Grund- und Mittelschule an der Ferdinand-Maria-Straße war bereits im vergangenen Jahr an der Reihe gewesen. Obwohl es – so wie jetzt – nicht gefordert war, kocht ein Dienstleister dort seitdem zu 100 Prozent biologisch.