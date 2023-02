„Starnberg hilft“ Ukrainern: Was das Netzwerk ein Jahr nach Kriegsbeginn beschäftigt

Von: Tobias Gmach

Teilen

Ablenkung von den Sorgen: Ein vom Netzwerk „Starnberg hilft“ organisierter Zaubertrick-Workshop – auch mit Koordinatorin Kerstin Täubner-Benicke (r.) © Starnberg hilft

Rund 90 Menschen sind im Netzwerk „Starnberg hilft“ miteinander verbunden, um Ukrainern in vielerlei Hinsicht zu helfen. Sie sind dabei sehr erfolgreich – und zeitgleich manchmal machtlos. Wohnraum zu finden, ist derzeit ihre größte Herausforderung.

Starnberg – Als Russland genau vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, die Ukraine angriff, zeigte sich die Welt schnell solidarisch. Und Starnberg als Teil davon. Schließlich suchten schon bis Ende April 250 Menschen Schutz in der Stadt. In jener Zeit gründete sich das Netzwerk „Starnberg hilft“. Es steht exemplarisch für die vielen Initiativen im Landkreis. Freiwillige, die etwas tun wollten, die den Neuankömmlingen die Integration erleichtern wollten. Am Tag, an dem sich der Kriegsbeginn jährt, steht fest: Sie haben es geschafft – mit spielerischen, kulturellen und ganz pragmatischen Ansätzen. Sie machen Menschen glücklich, aber sie merken in vielen Fällen auch immer wieder, dass das nicht möglich ist.

„Wir erfahren eine unglaubliche Dankbarkeit“, sagt Kerstin Täubner-Benicke, Sprecherin und Koordinatorin von „Starnberg hilft“. Sie denkt dabei besonders an das Weihnachtsfest, das die Gruppe am 6. Januar für ukrainische Kinder organisiert hatte. „Glückliche Kinder zu sehen, das bewegt uns, das zeigt, dass wir etwas schaffen können.“

Ein Essensstand von Ukrainerinnen mit deren Spezialitäten. © Starnberg hilft

Ein echtes Erfolgserlebnis hatte Täubner-Benicke diesen Mittwoch: Sie organisierte einer Mutter mit Zwillingen, die aus ihrer bisherigen Unterkunft rausmussten, eine Bleibe in Söcking. „Wohnungen zu finden, ist gerade das vordringlichste Problem“, sagt die Sprecherin. Sie nennt den grundsätzlichen Mangel an bezahlbarem Wohnraum und Privatleute, die ihre Immobilien wieder für andere Zwecke nutzen wollen. „Niemand hätte gedacht, dass der Krieg so lange dauern würde“, so Täubner-Benicke. Dazu komme die Bürokratie, an der die Ukrainer manchmal scheitern. Sie weiß einen Fall, in dem eine Familie den vorliegenden Mietvertrag nicht unterschreiben durfte, weil sie keinen Termin beim Jobcenter bekommen hatte.

Täubner-Benicke hat zwei Gruppen unter den Geflüchteten ausgemacht. Die einen wirken tatkräftig, wollen unbedingt arbeiten und gute Bildung für ihre Kinder, die anderen wirken teilnahmslos, zerrissen, mit den Gedanken – verständlicherweise – woanders. „Frauen mit Kindern fällt das Leben leichter“, sagt die Koordinatorin. Jene, die alleine sind, würden sich noch viel mehr den Kopf zerbrechen über den Ehemann oder andere Familienmitglieder in der Ukraine.

Gute Stimmung herrschte beim Dankeschön-Treff für die Christkindlmarkt-Helfer. © Starnberg hilft

Für Ablenkung und Teilhabe sorgen, darin ist „Starnberg hilft“ besonders gut. Friedensgebete, Yoga, Zauberei-Workshops und Spielgruppen für Kinder, Stände auf Märkten mit ukrainischen Spezialitäten: Die Angebote sind reichlich. Kein Wunder: Mittlerweile sind 90 Menschen aus der Stadt im digitalen Verteiler von Täubner-Benicke. „Und 30 von ihnen treffe ich regelmäßig bei Aktionen.“

„Starnberg hilft“ sammelt auch Spenden, und zwar kontinuierlich. Zwei Räume beim Keller-Verlag in Kempfenhausen (Seebreite 9) sind schon wieder voll. Über eine Fürstenfeldbrucker Initiative werden sie bald in die Ukraine transportiert. Was gerade gefragt ist? „Medikamente, Verbandszeug, Hygieneartikel, Krücken, Schlafsäcke, Decken, Lebensmittel-Konserven“, sagt Täubner-Benicke. Ein Kleidertauschmarkt, der sich explizit an die Starnberger Ukrainer richtet, findet diesen Samstag von 11 bis 17 Uhr im Evangelischen Gemeindesaal (Kaiser-Wilhelm-Straße 18) statt. Geflüchtete und Bürgergeldempfänger erhalten eine Tauschkarte für sechs Teile, auch wenn sie nichts abgeben können.