Hoch hinaus und tief nach unten: Feuerwehrler trainieren an Baustellenkran

Von: Peter Schiebel

Geschafft: Nach der erfolgreichen Prüfung stellten sich (v.l.) Josef Heidenberger (Ausbilder), Henok Woubayehu, Laurin Dreher, Florian Klingler, Jakob Heidenberger (Ausbilder), Regina Falk, Alexander Strotkamp, Dennis Rubinstein und Felix Hiller zum Gruppenfoto auf. © Feuerwehr Starnberg

Sieben Kameraden und eine Kameradin der Freiwilligen Feuerwehr Starnberg haben erfolgreich einen Lehrgang „Absturzsicherung“ absolviert – und dafür unter anderem an einem Baustellenkran und einem Supermarktdach in der Stadt trainiert.

Starnberg – Alexander Strotkamp, Teamleiter Höhensicherung bei der Freiwilligen Feuerwehr Starnberg, kann sich noch gut an den Einsatz erinnern. Vor einigen Jahren landete ein Gleitschirmflieger unkontrolliert in der Maisinger Schlucht, verfing sich in einem Baum und verletzte sich. Damals holten sich die ehrenamtlichen Einsatzkräfte Verstärkung von den Höhenrettern der Berufsfeuerwehr München, um den Mann sicher zu Boden zu bringen. Nun gibt es einige Kameraden in Starnberg, die auch die Fähigkeit dazu haben, in der Höhe oder in der Tiefe, je nachdem, Verletzte zu retten. Sieben Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau haben kürzlich mit Erfolg ihre Ausbildung „Absturzsicherung“ absolviert.

Dafür sei eigens eine Fachfirma nach Starnberg gekommen, erklärt 2. Kommandant Michael Reiter. Das sei zumindest in den vergangenen Jahren das erste Mal der Fall gewesen. Drei Tage lang unterrichtete sie die ehrenamtlichen Einsatzkräfte, wie die auf drei Fahrzeugen der Starnberger Wehr vorhandenen Höhenrettungssätze mit Klettergurten, Bandschlingen, Seilen und speziellen Helmen richtig und vor allem sicher eingesetzt werden. Zum Beispiel ging es um das Anlegen von Brustgeschirr, Hüftgurt und Sitzgurt, um den Umgang beim Abseilen und um Knotentechnik. Weitere Themen waren die Beurteilung von Sicherungspunkten, die Besonderheiten und Gefahren beim Arbeiten auf Dächern sowie die Selbstrettung und der Unfallschutz – und natürlich das Erkennen persönlicher und technischer Grenzen.

Lehrgang „Absturzsicherung“: Neben Theorie auch praktische Übungen auf Stundenplan

So standen neben der Theorie auch praktische Übungen auf dem Stundenplan, unter anderem auf dem Parkdeck, das sich auf dem Dach des Edeka-Marktes an der Weilheimer Straße befindet. Rund fünf Meter geht es von dort senkrecht nach unten auf die Erde. Die Feuerwehrleute gingen auf der Kante zwischen Geländer und Mauer entlang, „um ein Gefühl für die Höhe und Beweglichkeit zu bekommen“, wie Strotkamp berichtet. „Man muss schon schwindelfrei für diese Aufgabe sein“, sagt der 45-Jährige, der in Starnberg ehrenamtlich als Zugführer eingesetzt wird und hauptberuflich als Gruppenführer bei der Berufsfeuerwehr München arbeitet.

Zweiter Trainingsplatz war ein Baukran auf einer Baustelle unweit des Gymnasiums. Zwischen zehn und zwanzig Meter kletterten die Starnberger hoch und wieder runter – gesichert am Seil und mit Karabinerhaken. „Einige waren dabei, die hatten bisher mit Klettern gar nichts am Hut“, sagt Strotkamp. „Andere hatten schon Erfahrung mit Sportklettern.“ Bei der Höhensicherung der Feuerwehr gehe es eher ums Industrieklettern, sagt er. Ein klassischer Einsatzort sei eine schwer zugängliche Baugrube, in der sich ein Unfall ereignet habe. Oder natürlich ein Dach. Kurz: „Überall, wo man abstürzen kann.“ Strotkamp hofft nun, mit dem Kurs auch bei anderen Kameraden das Interesse geweckt zu haben – und dass nächstes Jahr der nächste Lehrgang Absturzsicherung stattfinden kann.