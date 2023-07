Im Grundsatz pro Pergola: Bewohner der 51 Reihenhäuser am Wiesengrund dürfen hoffen

bauausschuss hat anfrage grundsätzlich bejaht

Die Bewohner der 51 Reihenhäuser am Wiesengrund dürfen hoffen, dass sich ihr Wunsch nach Terrassen- und Balkonüberdachungen erfüllt. Der Bauausschuss des Stadtrats hat in seiner jüngsten Sitzung eine entsprechende Anfrage grundsätzlich bejaht. Es bleiben jedoch rechtliche Zweifel.

Starnberg – Miriam Meyer-Dehn und Alexander Dehn hatten extra ihre Hortensie mitgebracht, als sich Mitglieder des Starnberger Bauausschusses und Mitarbeiter des Stadtbauamtes am Donnerstag zum Ortstermin am Wiesengrund trafen. Das Ehepaar wohnt in einem der 51 Reihenhäuser dort und wünscht sich wie die allermeisten Nachbarn die Erlaubnis, Terrassen und Balkone fest überdachen zu dürfen. Das gibt der Bebauungsplan bislang aber nicht her. Was das zur Folge hat, versuchte Familie Dehn mit der Hortensie zu verdeutlichen. „Ich hatte sie erst auf der Nordseite im Eingangsbereich des Hauses stehen“, schilderte Miriam Meyer-Dehn im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Nachdem sie die Pflanze auf die Südseite auf die Terrasse gestellt habe, sei die Hortensie binnen zwei Stunden in der gleißenden Sonne verbrannt. „Stellen Sie sich vor, das wäre eine Babyhaut“, sagte sie in Richtung der Ausschussmitglieder.

Die hatten sich zum Ortstermin getroffen, nachdem sie in der Juni-Sitzung erstmals über den von rund 30 Anwohnern schriftlich geäußerten Wunsch nach mehr Schutz vor Sonne, Wind und Regen beraten, eine Entscheidung jedoch zunächst vertagt hatten (wir berichteten). Dabei geht es um fest im Boden verankerte Pergolen, die zu drei Seiten offen und mit Materialien wie Glas, Lamellen oder Stoff bezogen sein sollen. Die Stadtverwaltung hatte bereits im Juni rechtliche Bedenken geäußert, weil die im Bebauungsplan festgelegten Baugrenzen dadurch überschritten und gleichzeitig Abstandsregelungen zu den Nachbarn außer Kraft gesetzt würden. Die gewünschten Überdachungen seien „nach dem derzeitigen Bebauungsplan nicht möglich“, betonte Stadtbaumeister Stephan Weinl auch am Donnerstag.

sauberster Weg wäre Bebauungsplanänderung, was jedoch ein längeres Verfahren bedeuten würde

Der sauberste Weg wäre also, den Bebauungsplan zu ändern, was jedoch ein längeres Verfahren bedeuten würde. Hinzu kommt eine rechtliche Ungewissheit: Bekanntlich ist aus Reihen der Nachbarschaft eine Klage gegen den Bebauungsplan anhängig. Die für vorige Woche terminierte Verhandlung hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) kurzfristig abgesagt, nachdem das Bundesverwaltungsgericht in einem anderen Verfahren die Anwendung des Paragrafen 13b des Baugesetzbuchs für unvereinbar mit europäischem Recht eingestuft hatte – genau jener Paragraf war auch beim Wiesengrund angewendet worden. Was das für Folgen für Starnberg hat, ist bislang noch offen.

Die Stadträte wollten in ihrer auf den Ortstermin folgenden Beratung vor allem eins: den Bewohnern helfen. Aufenthaltsqualität bedeute auch „zu jeder Jahreszeit eine überdachte Terrasse“, sagte zum Beispiel Josef Pfister (BMS). Für Matthias Frühauf (CSU) war klar, dass die Terrassen bei hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung nicht zu nutzen seien. „Warum wird so etwas nicht von vorneherein im Bebauungsplan berücksichtigt?“, fragte er. „Mir wäre sehr daran gelegen, eine Lösung zu finden.“

Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik kann beiden Seiten verstehen

Bürgermeister Patrick Janik konnte beide Seiten verstehen: die Bedenken von Stadtbaumeister Weinl und den Wunsch der Anwohner. Letzten Endes schlug Janik eine Lösung vor, in der die Stadt die Verantwortung ans Landratsamt weiter gibt. Schließlich könne die Stadt ja Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans, in dem Fall von den festgelegten Baugrenzen, erteilen, sagte Janik. „Dann geht das von hier aus ans Landratsamt.“ Ob das die Befreiungen letztlich genehmige, könne er aber nicht vorhersagen.

+ Katarina und Eduard Perusko hatten schon mit dem Bau einer Pergola begonnen, ehe das Landratsamt einen Baustopp verhängt. Ohne feste Überdachung brenne die Sonne auf die Terrasse, bei schlechtem Wetter regne es ins Wohnzimmer, sobald die Terrassentür offen sei, erklären sie. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Prof. Otto Gaßner (UWG) sah zwar auch rechtliche Schwierigkeiten hinsichtlich der Rechtskraft des Bebauungsplans – „wir haben ja nichts mehr, von was man befreien könnte“ –, ging die Angelegenheit ansonsten aber hemdsärmelig an. „Die Dinger sind so hässlich, dass die das Gebiet ohnehin schon verschandeln“, sagte er über die Architektur der Häuser. Deswegen habe er aus ästhetischen Gründen auch kein Problem mit den Pergolen. „Sollen sie ihre Überdachungen bauen“, so Gaßner. Hinzu komme, dass man auch in Mitteleuropa die geänderten klimatischen Rahmenbedingungen berücksichtigen müsse. Einstimmig sprach sich der Ausschuss am Ende für den von Janik vorgeschlagenen Weg aus. Sollten keine nachbarrechtlichen Belange betroffen sein, will die Stadt Anträge auf Befreiungen also erlauben.

Bei den Eigentümern am Wiesengrund stieß die Entscheidung auf ein gemischtes Echo. Katarina Perusko, die mit ihrem Mann Eduard und den zwei Kindern in einem der Reihenhäuser lebt, zeigte sich im Gespräch mit dem Starnberger Merkur zuversichtlich und erleichtert. „Wir werden jetzt einen Antrag stellen“, sagte sie. Das Paar hatte bereits mit dem Bau einer Pergola angefangen, ehe das Landratsamt am 19. April einen Baustopp aussprach. „Wir können bei Regen die Tür zur Terrasse nicht öffnen und haben bei Sonne und Hitze keinen Schutz“, sagte sie über die aktuelle Situation. Das Anbringen oder Aufstellen von Markisen, Segeln oder Sonnenschirmen sei nicht möglich. „Bei Wind fliegt hier alles weg“, sagte sie.

„Ein Restzweifel bleibt“, sagte Miriam Meyer-Dehn nach der Sitzung. Zwar sei die Entscheidung des Bauausschusses „nett und schön, das heißt aber nicht, dass das Landratsamt dem zustimmt“.