Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen erschwert Planung

Von: Tobias Gmach, Michael Stürzer

Unsicherheit herrscht angesichts der Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen. © Sven Hoppe/dpa

Unsicherheit herrscht angesichts der Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen – sowohl im Landratsamt als auch in den Kliniken. Eine Kündigungswelle droht im Landkreis nicht, aber die Personalplanung ist kompliziert.

Landkreis – Corona-Impfpflicht für alle Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheimen ab Mitte März: So klar, wie die Regel klang, ist sie nicht. Bevor Ungeimpfte nicht mehr arbeiten, muss das Gesundheitsamt im Einzelfall Betretungs- und Tätigkeitsverbote aussprechen. Nur: Wie das genau ablaufen soll, weiß niemand. „Schlicht und ergreifend“, sagt Landrat Stefan Frey, „haben wir keine Vollzugshinweise.“ Personell sei bei der aktuellen Belastung das Gesundheitsamt auch gar nicht in der Lage, die Aufgabe zu übernehmen. Frey geht von vielen Fällen aus, die einzeln geprüft werden müssen. Zudem erwartet er, dass dann Bescheide vor Gericht angefochten werden.

Die unsichere Lage bereitet auch den Verantwortlichen in der Gautinger Lungenfachklinik Kopfzerbrechen: „Wir müssen zuverlässige und umsetzbare Dienstpläne erstellen können, daher bereiten wir uns schon länger auf Ausfälle vor“, sagt Kliniksprecherin Beatriz Parente Matschke. Das Krankenhaus, in dem landkreisweit die meisten Covid-19-Patienten liegen, berücksichtige die Impfpflicht-Pläne seit sie im Gespräch sind. Das bedeutet: Die Klinik wirbt intern verstärkt für die Impfung, bietet Gespräche an, um Ängste abzubauen. Erfreulich: „Etwa 96 Prozent erfüllen die geforderten Voraussetzungen, sodass wir derzeit die wenigen drohenden Ausfälle kompensieren können“, so die Sprecherin.

Die Quote der Geimpften und Genesenen ist auch in den anderen Krankenhäusern hoch. Stefan Berger, Sprecher im Klinikum Starnberg, spricht von mehr als 90 Prozent. In den Artemed-Kliniken (also in Tutzing, Feldafing und der Psychosomatischen Klinik Dießen) gilt seit Anfang Januar eine interne Impfpflicht. „Einige wenige Mitarbeiter“ habe man freistellen müssen, manche von ihnen hätten sich in der Zwischenzeit impfen lassen, sagt Sprecherin Sylke Will.

Eine Kündigungswelle ist in keiner der Kliniken im Landkreis zu erwarten. „Es gab bisher keine Kündigungen, und es wurden auch keine angekündigt“, berichtet Berger aus Starnberg. In Gauting liegt nur eine Kündigung wegen der Impfpflicht vor, so Parente Matschke.

Sieben Covid-19-Patienten versorgt die Lungenfachklinik derzeit auf der Intensiv-, vier auf der Normalstation. In Starnberg sind es sieben auf der Normal- und ein Verdachtsfall auf der Intensivstation, in Tutzing ebenfalls einer und drei auf der Normalstation. In Herrsching sind es jeweils zwei.