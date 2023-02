In Crans Montana ist mit Kira Weidle zu rechnen

Von: Michael Baumgärtner

Kira Weidle startet am Samstag bei der Weltcup-Abfahrt in Crans Montana. © Tiziana Fabi/AFP

Die Starnberger Skirennläuferin Kira Weidle ist im Training zur Weltcup-Abfahrt in Crans Montana auf Platz sieben gefahren.

Starnberg – Genau zwei Wochen ist es nun her, dass Kira Weidle bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel eine herbe Enttäuschung verkraften musste. In der Abfahrt landete die mit Medaillen-Ambitionen angereiste Rennläuferin vom Ski-Club Starnberg nur auf dem achten Platz. Der Frust über verpasstes Edelmetall ist mittlerweile aber verflogen, denn viel Zeit blieb Weidle nicht, die Enttäuschung zu verarbeiten, weil es an diesem Wochenende schon wieder im Weltcup weitergeht. An diesem Samstag steht die Abfahrt in Crans Montana (Schweiz) auf dem Programm (11 Uhr, live auf Eurosport), am Sonntag der Super-G (11 Uhr).

Das erste Abfahrtstraining am Donnerstag musste wegen schlechten Wetters abgesagt werden. Am Freitag dann zeigte Weidle an ihren 27. Geburtstag, dass mit ihr in Crans Montana zu rechnen sein wird. Die Starnbergerin belegte Platz sieben, 1,39 Sekunden hinter der Trainingsschnellsten Ilka Stuhec. Allerdings wurde die Slowenin disqualifiziert, weil sie an einem Tor vorbeigefahren war. Das gleiche Malheur passierte auch der Zweitplatzierten Lara Gut-Behrami (Schweiz) und der Dritten, Isabella Wright (USA). Weidle war also eigentlich Viertschnellste und hatte nur 0,13 Sekunden Rückstand auf Laura Pirovano (Italien), die mit 1:28,01 min die reguläre Bestzeit fuhr.

Vor dem Rennwochenende in Crans Montana liegt Kira Weidle im Abfahrts-Weltcup mit 203 Punkten auf Rang fünf. Führende in dieser Wertung ist nach wie vor die Italienerin Sofia Goggia mit 570 Punkten. Im Super-G ist Weidle mit 100 Punkten an Position 15 gelistet. Im Gesamt-Weltcup steht die seit Freitag 27-Jährige mit 303 Zählern auf Platz 21.