„Gelatino Lago“: In den Kiosk an der Seepromenade kommt eine Eisdiele

Ein Blick in die Zukunft: Eine Simulation zeigt, wie der neue Kiosk an der Seepromenade aussehen soll. Es gibt nicht nur Eis und Kaffee, sondern auch Tabak und Souvenirs.

Eröffnung soll im April sein

Von Volker Ufertinger schließen

An die Stelle von Werner Gschwendtners Kiosk kommt Anfang April eine Eisdiele, die auch Tabak und Souvenirs anbietet. Betreiber wird Giovanni Carlino sein.

Starnberg – Seit einigen Tagen ist der Kiosk von Werner Gschwendtner an der Seepromenade unwiderruflich Geschichte. Nach 33 Jahren ist er mit seiner Frau Anna in Rente gegangen, sehr zum Leidwesen vieler Stammkunden. „Wir sind völlig überwältigt von der Anteilnahme“, sagt der Peißenberger (69). „Wir haben Blumen gekriegt ohne Ende.“ Der Andrang der Starnberger, die sich von ihm persönlich verabschieden wollten, war riesig. Doch jetzt ist die Ära Gschwendtner endgültig vorbei.

Umso mehr fragen sich die Starnberger, was jetzt an die Stelle des Kiosk kommen soll. Wie unsere Zeitung erfahren hat, übernimmt Giovanni Carlino (47) den Laden. Er betreibt bereits elf Eisdielen, drei in München, die weiteren in Starnberg und um den See herum, etwa in Tutzing, Pöcking und Münsing. Sie heißen entweder „Gelatino“ oder „GelatOK“ – Letzteres ist die Bio-Linie. 2009 hat der gebürtige Sizilianer die Eisdiele in den Seearkaden geöffnet, jetzt kommt eine weitere Filiale in seiner Heimatstadt hinzu. „Wenn alles gut geht, eröffnen wir am 1. April“, sagt er. Das wäre pünktlich zum Beginn der Ausflugssaison.

Bedingt durch die Nähe zur Bahn, wird der Kiosk – Arbeitstitel „Gelatino Lago“ – mehr sein als eine normale Eisdiele. Die Bahn als Besitzer hat im Vertrag darauf bestanden, dass das Sortiment mehr als Eis, Kaffee und Croissants umfasst. „Es gibt auch Tabak und Souvenirs“, so Carlino. Was es ab dem Frühjahr nicht mehr gibt, sind hochprozentige Spirituosen wie Jägermeister. „Das passt nicht in unser Konzept“, sagt der neue Pächter. Eine Ausnahme macht er beim Bier, das man mitnehmen kann. „Das gehört in Bayern einfach dazu.“

In manchem wird er an das anknüpfen, was sich bei den Gschwendtners bewährt hat, etwa den Softgetränken. Fahrkarten bekommt man im „Gelatino Lago“ hingegen nicht. „Dafür bräuchten wir eine eigene Kasse“. Für den Sommer plant der Eiskonditor die Eröffnung einer Terrasse mit Blick auf den Starnberger See. „Wir wollen das so machen, dass alle zufrieden sind, die Bahn, die Stadt und unsere Kunden.“

Auch für den Tourismus ist der Kiosk ein nicht zu unterschätzender Faktor. Christoph Winkelkötter von der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (gwt) wünscht dem Pächter viel Glück. „Ich hoffe, dass er den Verlust kompensieren kann.“ Denn: „Ein Kiosk ist für die Einheimischen, aber auch über unsere Gäste immer wieder eine Anlaufstelle, eine Informationsquelle, ein Ort des Austausches.“

