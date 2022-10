So massiv leidet die Jugend unter der Corona-Pandemie

Von: Volker Ufertinger

Grau in Grau erscheint die Welt Menschen mit Depressionen. Seelische Krankheiten machen auch vor Jugendlichen nicht Halt. © Victoria Bonn-Meuser / DPA

Ein Vortrag von Dr. Michael Frey hat deutlich gemacht, wie sehr die Pandemie - genauer die Maßnahmen gegen das Virus - Jugendlichen zugesetzt hat.

Starnberg – Die Pandemie war – wenn man denn in der Vergangenheitsform davon reden darf – für jeden eine Belastung. Am meisten unter den Lockdowns gelitten haben jedoch Kinder und Jugendliche. Inzwischen sind die teils verheerenden Auswirkungen erforscht worden. Der in Starnberg wohnhafte Prof. Michael Frey, Lehrstuhlinhaber für Biopsychosoziale Medizin an der Technischen Hochschule Deggendorf, hat die Ergebnisse am Montag im Großen Sitzungssaal im Landratsamt unter dem Titel „Abgehängt – Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Zeiten der Pandemie“ vorgestellt. Die Kernaussage: Die Anzahl von Depressionen und Angststörungen hat sich verdoppelt, ebenso die der Selbstmordversuche.

Irgendwann brach die Welle los

Das Datum war kein Zufall, der 10. Oktober ist der Tag der Seelischen Gesundheit. Sie bildet den Ausgangspunkt für eine Aktionswoche unter dem Motto „Reden hebt die Stimmung“. Stefan Wenger, Vorsitzender des Steuerungsverbunds Psychische Gesundheit im Landkreis Starnberg, sowie Behindertenbeauftragter Maximilian Mayer hatten zum Fachtag eingeladen – und viele Vertreter von Schulen, Vereinen und Hilfseinrichtungen waren gekommen. „Zuerst war es eine Zeit lang fast unheimlich still, und dann brach die Welle los“, sagte eine Vertreterin der Kinder- und Jugendhilfe Starnberg.

Die aktuellen Krisen erzeugen Druck

Landrat Stefan Frey – mit dem Referenten weder verwandt noch verschwägert – sprach als Vater von drei Kindern ein sehr persönliches Grußwort. Die vielen Krisen, mit denen sich die Jugendlichen aktuell konfrontiert sehen – Corona, Krieg, Energie, Klimawandel – erzeugten „einen riesigen Druck“. Viele Generationen, darunter auch seine, hätten nach dem Motto „schneller, höher, weiter“ gelebt und gewirtschaftet. Diese Perspektive gebe es nicht mehr. „Ich versuche, weiter Optimismus zu verbreiten, auch wenn das nicht immer ganz einfach ist.“

Ab dem zweiten Lockdown wurde es kritisch

Der Referent machte deutlich, dass den Kindern und Jugendlichen vor allem das „Social Distancing“, sprich: die Kontaktbeschränkungen zu schaffen gemacht hätten. „Sie waren schlicht daran gehindert, die anstehenden Entwicklungsaufgaben zu meistern.“ Besonders betroffen waren die Jugendlichen, die in der Pubertät von Natur aus nach Autonomie streben. „Den ersten Lockdown haben viele noch als kleines Abenteuer empfunden“, sagte Michael Frey. Richtig kritisch wurde es später. Wobei er der Politik keinen Vorwurf machen wollte. „Als Politiker konnte man es damals nur falsch machen“, sagte er. „Es ist immer leicht, aus der Asche zu lesen.“

Prof. Dr. Michael Frey vom Institut für Biopsychosoziale Medizin in Deggendorf. © Foto: FHD

Die Auswertung mehrerer Metaanalysen hat ergeben, dass die psychischen Störungen in den vergangenen zwei Jahren markant zugenommen haben, insbesondere Depressionen, Ängste und vor allem Essstörungen. „25 Prozent sind davon betroffen“, so Frey. Ebenso zugenommen haben Suizidgedanken und Suizidversuche. Auffallend ist allerdings, dass die Zahl tödlich verlaufender Selbstmorde gegenüber den Vorjahren stabil geblieben ist. „Bei vielen scheint es sich um Hilferufe gehandelt zu haben“, so Frey.

Schlaf, gesunde Ernährung und Bewegung sind das Beste

Gravierende Nebeneffekte hatte auch die Tatsache, dass die jungen Leute mehr Zeit vor dem Bildschirm verbrachten, die Mädchen bevorzugt am Smartphone, die Buben an der Spielkonsole. Auch das Homeschooling trug seinen Teil dazu bei. Die Folgen: Weniger Bewegung, Erschöpfung, Schlafstörung und, nicht zu vergessen, Kurzsichtigkeit. Frey wollte trotzdem die digitale Zerstreuung nicht völlig verteufeln. „In Maßen kann das durchaus eine willkommene Abwechslung sein.“ Studien empfehlen eine halbe bis zwei Stunden.

Nun gibt es eine Reihe von „protektiven“ Faktoren, die helfen, gesund durch Krisen aller Art zu kommen. Sie sind denkbar einfach: gesunde Ernährung – der Zusammenhang zwischen Darm und Hirn wird gerade erst erforscht –, genügend Schlaf und ausreichend Bewegung. „Diese drei Dinge sind essenziell“, so der Forscher. Hilfreich ist auch der richtige Umgang mit den Medien. Gerade zu Beginn der Pandemie war man um jede Information über diese neue Krankheit froh. Doch das kippte irgendwann ins Gegenteil. „Ein mittleres Informationsmaß ist grundsätzlich wichtig.“

An der Gesundheitspolitik, findet Frey, lässt sich das eine oder andere verbessern. So setze man in Deutschland zu sehr auf vollstationäre Behandlung statt auf Prävention, wofür etwa Schulen ein guter Ort sein könnten. Auch die Wartezeiten sind nach seiner Ansicht viel zu lang. „Wer 14 Jahre alt und depressiv ist, muss zum Teil ein halbes Jahr warten, bevor er einen Platz kriegt.“

