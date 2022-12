Fechten wie einst die Ritter

Von: Michael Grözinger

Mit dem Langschwert in die Turnhalle des Starnberger Gymnasiums kommen immer dienstags bis zu 20 Schüler von Schwertkampf-Lehrer Alexander Hollinger (vorne l.). © Dagmar Rutt

Mit dem Schwert fechten wie die Ritter im Mittelalter? Kann man lernen - und zwar in der Schwertkampf-Schule von Alexander Hollinger in Starnberg.

Starnberg – Alexander Hollinger hat eine sehr ruhige und angenehme Stimme. Nur die wenigsten, die zum ersten Mal mit dem 42-jährigen Familienvater sprechen, würden wohl erahnen, welche sportliche Leidenschaft er hat, die er inzwischen sogar hauptberuflich betreibt: Hollinger ist Lehrer für Schwertkämpfer. Männer und Frauen, Kinder und Senioren, die mit Schwertern gegeneinander antreten – was klingt wie ein Programmpunkt bei historischen Ritterspielen, ist eine eigene Sportart, die unter anderem in Starnberg betrieben wird: Sie nennt sich offiziell Europäischer Schwertkampf.

Alexander Hollinger hat das Fechten mit dem Schwert in die Kreisstadt gebracht. Starnberg ist einer von sieben Standorten seiner Schule „Europäische Schwertkunst“. Einmal in der Woche, immer dienstags ab 18.30 Uhr, findet in der Turnhalle des Gymnasiums das Training statt. Rund 20 Schüler hat Hollinger derzeit in Starnberg, insgesamt besuchen seine Schulen etwa 120 Sportler. „Wir sind eine der größten Schulen in Deutschland“, sagt er nicht ohne Stolz. Sein jüngster Schüler ist elf Jahre alt und trainiert in Starnberg, sein ältester an die 70 (in Augsburg). In Starnberg hat Hollinger sogar eine eigene Trainerin angestellt, weil der Zulauf so hoch ist.

Die Freude über den Erfolg war groß, als Hollingers Schüler Philipp Lechner (2.v.r.) Deutscher Meister wurde. © Alexander Hollinger

Der Schwertkampf geht auf die Ritterzeit im Mittelalter zurück (siehe Kasten). Kämpfe auf Leben und Tod gibt es heute selbstverständlich nicht mehr. „Wir trainieren mit Sportgeräten. Das heißt, die Spitze ist umgebogen, das Schwert biegt sich bei einem Stich durch, und die Schneiden sind nicht scharf“, erklärt Hollinger. Zudem tragen die Kämpfer Schutzausrüstung. „Dennoch treffen wir uns ab und zu und machen sogenannte Schnitttests, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich ein scharfes Schwert verhält.“ Bei diesen Tests werden leere Tetrapaks mit Wasser gefüllt und auf einen Holzblock gestellt. „Wir versuchen dann, mit einem tatsächlich scharfen Schwert das Tetrapak zu zerschneiden. Das klingt viel leichter, als es ist“, sagt der 42-Jährige.

Vornehmlich geht es den Schwertkämpfern aber um den sportlichen Wettbewerb. Hollingers Schule nimmt seit diesem Jahr an offiziellen Turnieren teil. „Wir fahren als Team zu den Wettkämpfen“, berichtet der Schulleiter. Und in ihrem Premierenjahr mischte die „Europäische Schwertkunst“ den Sport mit einigen Erfolgen ordentlich auf. „Die Szene war überrascht“, sagt Hollinger. Mit Philipp Lechner gelang einem seiner Schüler dann auch gleich der ganz große Coup: Lechner erreichte mit dem Langschwert mit weitem Vorsprung den ersten Platz in der offiziellen deutschen Rangliste und krönte sich zum Deutschen Meister.

Mit Schutzausrüstung geht es auch mal zur Sache. Die Klingen sind aber nicht scharf, die Spitzen umgebogen. © Dagmar Rutt

Für Alexander Hollinger, der das Schwertfechten, Teil der Historischen europäischen Kampfkünste (HEMA), seit mehr als zehn Jahren hauptberuflich unterrichtet, ist der Erfolg eine Bestätigung.

Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem Umgang mit dem Langschwert. Der Beruf und Sport hat auch Auswirkungen aufs Privatleben. Seine drei Töchter, zwischen drei und neun Jahre alt, seien dem Schwertkampf nicht abgeneigt. „Für sie ist es ganz normal, wenn es mal wieder heißt: ,Papa geht kämpfen‘“, sagt der Familienvater lachend. Auch selbst würden seine Töchter ab und an aktiv: „Sie machen immer mal wieder was.“

Interessierte Anfänger sind im Training von Alexander Hollinger „jederzeit herzlich willkommen“, sagt der 42-Jährige. Informationen gibt es telefonisch unter 0176/ 24 32 48 97, per Mail an info@ europaeische-schwertkunst.de oder im Internet unter www.europaeische-schwertkunst.de.