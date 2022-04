Stadt Starnberg muss Kindergartengruppe schließen

Von: Peter Schiebel

Mütter und Kinder vor dem Irmgard-Stadler-Kindergarten in Söcking (v.l.): Sabrina Weingärtner, Elternbeiratsvorsitzende Karina Täubert, Michelle Kümmerle, Daniela Böhm und Silvia Schif. Die Situation ist extrem beschissen für die Eltern. Ich kann das gar nicht anders sagen. Bürgermeister Patrick Janik © Dagmar Rutt

Mit Ende der Osterferien kann die Stadt Starnberg den Regelbetrieb im Irmgard-Stadler-Kindergarten nicht mehr aufrecht erhalten. Grund sind massive personelle Ausfälle. Die ursprünglich geplante Erweiterung liegt vorerst auf Eis.

Söcking – In der Bewertung des Krisengesprächs in dieser Woche sind sich beide Seiten einig. Es sei äußerst konstruktiv gewesen, sagen sowohl Bürgermeister Patrick Janik als auch Karina Täubert, die Vorsitzende des Elternbeirats des Irmgard-Stadler-Kindergartens. Dass alle an einem Strang ziehen, ist ein Hoffnungsschimmer in der gegenwärtigen Lage. Denn die Personalsituation im Irmgard-Stadler-Kindergarten hat sich in den vergangenen Wochen dermaßen zugespitzt, dass laut Janik „der Regelbetrieb nicht mehr gewährleistet“ werden kann.

Von den 16 Planstellen inklusive Leitung sind drei schon seit geraumer Zeit unbesetzt, vier weitere Mitarbeiterinnen sind langfristig erkrankt, eine weitere darf aufgrund ihrer persönlichen Situation nicht arbeiten. Damit ist die Hälfte der Stellen nicht besetzt. Die Folgen sind für die 85 Kindergartenkinder und deren Eltern gravierend. Von Montag an wird eine Gruppe geschlossen. Für vier Wochen sei „ein rollierendes System“ erarbeitet worden, wonach tageweise immer eine der vier Gruppen zu Hause bleibe, erklärt Janik im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Davon ausgenommen sei die Integrationsgruppe. „Das würde dort pädagogisch größten Schaden anrichten.“ Diese werde bis 13 Uhr betreut, die beiden anderen Gruppen bis 15 Uhr.

Ein denkbares Modell sei es, engagierte Eltern zu schulen, die dann Kinder betreuen

Der „Notfallplan“ gelte bis 20. Mai, sagt Janik. „In dieser Zeit versuchen wir auch unter Einbindung der Eltern, weitere Gruppenschließungen zu verhindern.“ Ein denkbares Modell sei es, engagierte Eltern zu schulen, die dann Kinder betreuen. Darüber hinaus wolle die Verwaltung erneut die Betreuungsanforderungen der Eltern abfragen. Außerdem wolle er versuchen, geeignetes Personal aus anderen Einrichtungen herauszulösen – wohlwissend, dass auch andernorts nicht alle Stellen besetzt sind und es auch in den anderen städtischen Kindergärten schon kurzfristige Schließungen gegeben hat.

„Wenn es die einfache Lösung geben würde, wäre es nicht so weit gekommen“, sagt Janik. Ziel sei es jedenfalls, „bis Ende des Kindergartenjahres einen halbwegs geordneten Betrieb“ hinzubekommen – „in enger Abstimmung“ mit dem Elternbeirat und Kindergartenleiterin Henrike Kampfrath, der Janik „sehr gute Arbeit“ attestiert.

Janik lässt prüfen, was die Stadt machen könne, um als Arbeitgeber noch attraktiver zu werden

Die Ursachen sind für den Bürgermeister an allererster Stelle in der Bezahlung des pädagogischen Personals zu finden. Das Gehalt spiegele nicht die gesellschaftliche Leistung wieder. Hinzu kämen die hohen Lebenshaltungskosten im Großraum München. Allerdings sei die Stadt an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst gebunden, gibt Janik zu bedenken. Dennoch lasse er gerade prüfen, was die Stadt machen könne, um als Arbeitgeber noch attraktiver zu werden. Dabei denkt er unter anderem an eine Arbeitsmarktzulage. „Und ich will schauen, dass wir aus dem städtischen Wohnungsbestand immer mindestens drei Wohnungen vorhalten.“

Das Hauptproblem bleibe aber die finanzielle Ausstattung der Kommunen. „Wir haben zwar 500 Förderprogramme, aber im Regelbetrieb werden wir deutlich zu knapp gehalten“, kritisiert Janik die Verteilung öffentlicher Gelder auf Bundes- und Landesebene. Den Ärger der Eltern des Irmgard-Stadler-Kindergartens kann er voll und ganz verstehen. „Die Situation ist extrem beschissen für die Eltern. Ich kann das gar nicht anders sagen.“

Elternbeiratsvorsitzende Karina Täubert hält den „Notfallplan“ für den richtigen Schritt

Elternbeiratsvorsitzende Karina Täubert hält den „Notfallplan“ für den richtigen Schritt, fordert jedoch mit Nachdruck, „die vier Wochen effektiv zu nutzen“. Aus Reihen der Eltern habe sie bereits Bereitschaft gehört, aktiv mithelfen zu wollen. „Da geht es jetzt um Haftung und Vorschriften“, sagt sie. Darüber hinaus spricht sie sich für außertarifliche Leistungen aus. „Der Job an sich muss attraktiver gemacht werden“, betont sie. Dass viele Eltern auf Betreuungszeiten verzichten können, glaubt sie hingegen eher nicht. „80 Prozent der Eltern sind berufstätig“, so Täubert. die froh ist, dass der Bürgermeister das Thema nun zur Chefsache gemacht habe. „Die Situation ist schwierig, sie kommt aber nicht von heute auf morgen.“

Die Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die weiteren Planungen. Im Dezember hatte der Stadtrat beschlossen, aufgrund des hohen Bedarfs an Betreuungsplätzen den Irmgard-Stadler-Kindergarten um zwei Gruppen zu erweitern – kurzfristig in Containern. Den Bauantrag dafür will Patrick Janik zwar nicht zurückziehen, die Erweiterung hat er dennoch erst mal auf Eis gelegt. „Räume sind derzeit nicht unser Problem.“