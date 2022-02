Kira Weidle fährt in der Mondlandschaft auf Platz 15

Von: Michael Baumgärtner

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten blieb Kira Weidle am Freitag mit Rang 15 beim olympischen Super-G. Bei der Abfahrt am Dienstag peilt die 25-jährige Starnbergerin aber eine Medaille an. © Michael Kappeler/dpa

Die große Überraschung blieb zwar aus, aber Kira Weidle bewegte sich in ihrem ersten Rennen bei den Olympischen Winterspielen in Peking innerhalb der Erwartungen. Im Super-G belegte die Rennläuferin vom Ski-Club Starnberg am Freitag den 15. Platz.

Starnberg/Peking – Mit einem akzeptablen Ergebnis ist Kira Weidle in die Olympischen Winterspiele in Peking gestartet. Beim Super-G am frühen Freitagmorgen auf dem rein mit Kunstschnee präparierten Berg Xiaohaituo in Yanqing fuhr die Skirennläuferin aus Starnberg auf den 15. Rang und war damit alles andere als unzufrieden. „Ich bin ganz gut klar gekommen“, meinte die 25-Jährige. Und in der Tat war der 15. Platz nach Rang zwölf vor drei Wochen beim Weltcup in Cortina d’Ampezzo in ihrer schwächeren Disziplin ihr bislang bestes Resultat in diesem Winter. Weidle blieb also komplett im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Das sieht auch Helge von Hirschhausen so. Der Präsident des SC Starnberg geht sogar noch weiter und sagt: „Eigentlich hat Kira mit diesem Ergebnis ein Ausrufezeichen gesetzt. Sie hat gezeigt, dass sie nervenstark ist und in der Lage ist, ihr Potenzial abzurufen. Super-G ist ja schließlich nicht ihre Paradedisziplin.“ Auch der Rückstand auf die Schweizer Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami war mit 1,15 Sekunden nicht allzu groß. Auf Bronze, das sich Michelle Gisin (Schweiz) schnappte, fehlten ihr 0,85 Sekunden. Silber ging an die Österreicherin Mirjam Puchner.

In der Abfahrt zählt Kira Weidle zum Favoritenkreis

Weidle war schon vor dem Rennen bewusst gewesen, dass sie im Normalfall mit der Vergabe der Medaillen nichts zu tun haben würde. „Der Super-G war eher für mich da, dass ich ein gutes Gefühl für die Abfahrt finde und ein Gefühl für die Strecke bekomme“, sagte sie im ARD-Interview nach dem Rennen. Ihr Fokus liegt ganz klar auf ihrer Spezialdisziplin, der Abfahrt, die am kommenden Dienstag (4 Uhr MEZ, live im ZDF und bei Eurosport) stattfindet. Da zählt die 25-Jährige als amtierende Vizeweltmeisterin und momentan Sechstplatzierte in der Weltcupwertung zum erweiterten Favoritenkreis.

Kira Weidle findet die Strecke „supercool“

Und auch wenn sie das von Peking rund 100 Kilometer entfernte Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo mit einer „Mondlandschaft“ vergleicht („Auch die Bergstation der Gondel sieht aus, als wäre ein UFO gelandet“), hat sie am Freitag Gefallen an der Rennpiste gefunden. „Die Strecke ist supercool mit vielen Wellen, mit denen man spielen muss. Der Schnee ist tipptopp, besser als ich dachte“, meinte Weidle. Entsprechend groß „ist die Vorfreude auf die nächsten vier Tage“.

Ab diesem Samstag stehen bis zum olympischen Rennen noch drei Abfahrtstrainings auf dem Programm, in denen sich Weidle auf die Strecke einstellen kann. „Mal schauen, wie der Kurs ist. Das ist ja auch noch Neuland für uns“, sagte die Starnbergerin. Wichtig werde vor allem sein, „dass man supersauber fährt und keine Millisekunde rutscht, weil das bremst“. Kleine Fehler würden bei diesen besonderen Schneeverhältnissen sofort bestraft. Und davon machte Kira Weidle beim Super-G für eine Medaille den einen oder anderen zu viel.