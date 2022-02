Kira Weidle mit Top-Trainingslauf

Von: Michael Baumgärtner

Teilen

Kommt mit der Strecke bestens zurecht: Kira Weidle setzte im Training schon mal ein Ausrufezeichen. © Michael Kappeler/dpa

Kira Weidle hat schon einmal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Im ersten Abfahrtstraining bei den Olympischen Winterspielen in Peking am Samstag fuhr die Skirennläuferin aus Starnberg auf den zweiten Platz.

Starnberg/Peking – Kira Weidle ist im ersten Abfahrtstraining bei den Olympischen Winterspielen in Peking auf den zweiten Platz gefahren und bewies damit, dass sie in der Königsdisziplin am Dienstag (4 Uhr MEZ) ganz klar zu den Medaillenkandidatinnen zählt. Eigentlich müsste Weidle sogar auf Rang eins geführt werden, denn die Trainingsbeste, die um 0,44 Sekunden schnellere Schweizerin Priska Nufer, hatte einen Torfehler und dürfte somit gar nicht gewertet werden.

In ihrer gewohnt coolen Art kommentierte Kira Weidle das Ergebnis ganz nüchtern. „Passt schon“, sagte die 25-Jährige lapidar. Die Vizeweltmeisterin vom Ski-Club Starnberg wollte ihre Fahrt nicht überbewerten: „Da ist keine großartig auf Angriff gefahren. Da gibt es noch einiges zu verbessern, auch bei mir.“ Aber die Strecke in Yanqing liegt ihr. „Es ist wirklich ein cooler Hang, die Piste ist auch super“, sagte sie. Wie bei den Männern zeichnet sich die erste längere Linkskurve als Schlüsselstelle ab. „Es ist nicht ganz einfach, man sieht das Tor sehr spät und weiß nicht genau, wann man draufgehen soll auf den Ski“, meinte die Starnbergerin.

Das für Sonntag angesetzte zweite Training musste wegen starker Schneefälle abgesagt werden. Am Montagmorgen sollte – falls es die Bedingungen zuließen – ein weiteres Training stattfinden, ehe es dann am Dienstag für Kira Weidle ernst wird.