Weidle mit Wut im Bauch aufs Podest

Von: Michael Baumgärtner

Ihren ersten Podiumsplatz in diesem Winter holte Kira Weidle am Samstag. Bei der zweiten Abfahrt in St. Moritz raste die Starnbergerin auf den dritten Rang. © Fabrice COFFRINI/AFP

Kira Weidle hat sich im Weltcup eindrucksvoll zurückgemeldet: Die Skifahrerin aus Starnberg rast bei der zweiten Abfahrt in St. Moritz auf Rang drei.

Starnberg – Am Freitag noch zu Tode betrübt, am Samstag dann überglücklich: Kira Weidle hat sich nach ihrem absolut enttäuschenden 24. Platz in der ersten Weltcup-Abfahrt in St. Moritz eindrucksvoll zurückgemeldet. Bei der zweiten Abfahrt auf der Strecke Corviglia gelang ihr eine grandiose Fahrt, sie landete am Ende auf Rang drei – es war ihr insgesamt fünfter Podiumsplatz ihrer Karriere.

Mit Wut im Bauch hatte sich Weidle aus dem Starthäuschen gestürzt, rund eineinhalb Minuten später jubelte die Rennläuferin vom Ski-Club Starnberg über ihren ersten Podestplatz in diesem Winter. Deutschlands beste Abfahrerin zeigte sich nachder herben Enttäuschung vom Vortag wie verwandelt und setzte mit Platz drei ihr erstes Ausrufezeichen in dieser Speed-Saison. „Ich bin heute mit einem freien Kopf an den Start gegangen“, sagte die Olympia-Vierte am Samstag im TV-Interview. Kaffeetrinken mit den Eltern Martina und Günter, Spazierengehen und ein bisschen Yoga, also „ein Nachmittag für die Seele“, hätten ihr geholfen, den „inakzeptablen“ 24. Platz vom Freitag zu vergessen. Den Sieg holte sich die italienische Ausnahmeathletin Sofia Goggia vor Ilka Stuhec aus Slowenien. Goggia hatte sich beim Rennen am Freitag die Hand gebrochen und war noch am Nachmittag in Mailand operiert worden.

Mit einer Verbeugung zollte Weidle ihrer italienischen Kontrahentin Respekt. „Unglaublich, nur sie kann so was, weil sie so abgezockt ist und ihren Kopf ausschalten kann“, kommentierte die Starnbergerin Goggias wilde Schussfahrt. Weidle zeigte sich zufrieden, aber längst noch nicht am Ziel ihrer Träume. „Ich will nicht nach einer Goggia die eins oder zwei sein. Ich will mich mit ihr messen. Das ist der Anspruch an mich selber“, sagte die 26-Jährige kämpferisch. Schließlich steht ihr erster Sieg im Weltcup noch aus. Am Samstag hatte Weidle 0,52 Sekunden Rückstand auf Goggia.

Beim Super-G am Sonntag, ihrer schwächeren Disziplin, verpasst Weidle dann eine weitere Topplatzierung. Sie fuhr kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbei und schied aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 26-Jährige bereits über eine Sekunde Rückstand auf Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA.

Nun geht es für Kira Weidle erst einmal in den verdienten Weihnachtsurlaub. Die nächsten Weltcup-Rennen für sie finden erst Mitte Januar statt. In St. Anton steht am 14. Januar die fünfte Abfahrt der Saison auf dem Programm, einen Tag später folgt noch ein Super-G.

Stand im Abfahrts-Weltcup

1. Sofia Goggia (Italien) 380 Punkte, 2. Corinne Suter (Schweiz) 218, 3. Ilka Stuhec (Slowenien) 192, 4. Elena Curtoni (Italien) 186, 5. Nina Ortlieb 178, 6. Mirjam Puchner 145, 7. Cornelia Hütter (alle Österreich) 129, 8. Kira Weidle (SC Starnberg) 127, 9. Joana Hählen 123, 10. Jasmine Flury (beide Schweiz) 118