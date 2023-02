Kira Weidle: Training ist nicht gleich Rennen

Von: Michael Baumgärtner

Die Ränge 14, 29 und 12 belegte Kira Weidle in den Trainingsläufen zur WM-Abfahrt – dennoch glaubt sie an eine Medaille. © Michael Kappeler/dpa

Im Training lief es für Kira Weidle noch nicht optimal. Trotzdem geht die Skifahrerin aus Starnberg optimistisch in die WM-Abfahrt am Samstag.

Starnberg – Ein wenig scheint Kira Weidle mit der Piste „Roc de Fer“ in Méribel noch zu fremdeln. In allen drei Trainingsläufen zur Weltmeisterschafts-Abfahrt an diesem Samstag (11 Uhr) verpasste die Skirennläuferin aus Starnberg die Top Ten.

Am Dienstag fuhr sie auf Rang 14, am Donnerstag, einen Tag nachdem sie beim Super-G über einen Stein gefahren war, der ihre Kante beschädigte, und deswegen nur Platz 23 belegte, landete sie gar nur auf dem enttäuschenden 29. Platz – satte 3,09 Sekunden hinter der Trainingsschnellsten Stephanie Venier (Österreich) und sogar zehn Plätze hinter der erst 19-jährigen zweiten deutschen Starterin Emma Aicher. Am Freitag im Abschlusstraining reichte es für die 26-Jährige vom Ski-Club Starnberg immerhin zu Rang zwölf.

Doch das genügt ihren Ansprüchen bei weitem nicht, schließlich hatte die Silbermedaillengewinnerin von vor zwei Jahren vor der WM selbstbewusst gesagt: „Mein Ziel ist ganz klar eine Medaille.“ So weit entfernt von Edelmetall ist Weidle allerdings nicht, wenn man die Zeiten der Konkurrenz im letzten Training zu Grunde legt. Topfavoritin Sofia Goggia scheint eine Klasse für sich zu sein. Die Italienerin gewann den Lauf mit einer knappen halben Sekunde vor der Zweitplatzierten Mirjam Puchner (Österreich). Aber zwischen Rang zwei und Weidle (12.) waren die Zeitabstände minimal. Nur 53 Hundertstel trennten die Starnbergerin von Puchner, auf den Bronzeplatz waren es nur 49 Hundertstel.

Wenn Kira Weidle also im WM-Rennen ihr Potenzial ausschöpfen kann, könnte es doch noch etwas werden mit der angestrebten WM-Medaille. Nur weil es ein nicht so perfektes Training gewesen sei, bedeute nicht, dass es im Rennen auch so laufen wird, sagte Weidle optimistisch und versicherte: „Ich weiß, dass ich es kann.“