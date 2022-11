Kommt ein Christbaum geflogen

Von: Peter Schiebel

Am Samstagnachmittag wurde Starnbergs neuer Christbaum auf dem Kirchplatz angeliefert. © AJ

Der Christbaum auf dem Starnberger Kirchplatz steht. Am Samstagnachmittag stellten Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs die rund 15 Meter hohe Rotfichte auf. Am kommenden Donnerstag, 24. November, beginnt drumherum der Christkindlmarkt.

Starnberg – Fast schaut es so aus, als ob der Baum über den Kirchplatz schweben würde. Aber natürlich hing die Rotfichte an einem Kran, der Starnbergs neuen Christbaum millimetergenau anlieferte. Rund 15 Meter ist das gute Stück groß, gespendet hat es die Familie Haslauer aus der Egerer Straße.

Dort wurde der Baum am Samstagvormittag gefällt, auf einen Tieflader verladen und und anschließend über Hanfelder Straße und Wittelsbacherstraße zum Kirchplatz transportiert, was zu teilweisen Straßensperrungen, Halteverboten und kleineren Verkehrsbehinderungen führte. In seiner vollen Pracht können alle Starnberger und Besucher den Christbaum vom kommenden Donnerstag, 24. November, an begutachten. Dann nämlich beginnt auf dem Kirchplatz der Christkindlmarkt, der heuer zum ersten Mal überhaupt elf Tage lang dauert.

Die Stände öffnen um 16 Uhr, für 17.30 Uhr ist ein Laternenumzug vom Bahnhofsrondell zum Kirchplatz geplant, wo Bürgermeister Patrick Janik den Markt um 18 Uhr offiziell eröffnen will. Im Anschluss spielt die Stadtkapelle Starnberg. Von 19.30 bis 20.30 Uhr unterhält die „Marching Band Green STArs“ die Besucher, ein Zusammenschluss der Musikschulen Starnberg und Grünwald.

Janik freut sich bereits auf das Markttreiben bis 4. Dezember, das erstmals nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfindet. „Ich lade alle Starnbergerinnen und Starnberger sowie Gäste unserer Stadt dazu ein, den Christkindlmarkt zu besuchen und die weihnachtliche Stimmung auf dem Kirchplatz zu genießen“, erklärt er. „Das Team der Standortförderung im Rathaus ist für die Organisation zuständig und hat das neue Konzept mit viel Herzblut umgesetzt“, sagt Rathaussprecherin Lena Choi. „Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich über ein vielfältiges Warenangebot, ein stimmungsvolles Rahmenprogramm und gastronomische Köstlichkeiten an rund 35 Marktbuden freuen.“ Dazu veranstaltet die City-Initiative am 27. November einen verkaufsoffenen Sonntag.

Das detaillierte Programm findet sich in einem Flyer und im Internet unter starnberg.de/kultur-freizeit/veranstaltungen-in-starnberg. Der Markt öffnet montags bis donnerstags von 12 bis 21 Uhr sowie freitags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr (am 4. Dezember bis 19 Uhr).