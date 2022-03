Kufen für die EMS Berg - Nachbesserungen am Rumpf

Von: Peter Schiebel

Die EMS Berg Anfang der Woche auf der Helling der Starnberger Werft: Um dem Schiff mehr Stabilität und damit Fahrkomfort zu geben, wurden insgesamt drei eiserne Schienen, ähnlich Kufen, an den Rumpf geschweißt. © Seenschifffahrt

Das vor einem Jahr in Betrieb genommene Elektromotorschiff EMS Berg lag dieser Tage auf der Werft der Seenschifffahrt in Starnberg schon wieder auf dem Trockenen. Grund waren Nachbesserungen am Rumpf, um dem Schiff mehr Stabilität im Wasser zu verleihen.

Starnberg – Die EMS Berg ist seit ihrer Jungfernfahrt im Mai vergangenen Jahres ein Star der Bayerischen Seenschifffahrt. Das vollelektrisch betriebene Schiff wurde sogar mit dem „Innovationspreis Binnenschifffahrt“ ausgezeichnet. Umso mehr wunderten sich Passanten, als sie das Schiff diese Woche auf der Helling der Starnberger Werft entdeckten. Was es damit auf sich hat? „Es werden ein paar Stabilisatoren am Schiffsrumpf angebracht“, erklärt Michael Grießer, Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt, auf Anfrage des Starnberger Merkur.

Die Berg reagiere aufgrund ihrer Höhe nämlich stärker als andere Schiffe auf Wind, sagt Grießer. Das Schiff ragt bei einer Länge von 35 Metern 8,20 Meter hoch aus dem Wasser. Gerade böigem Seitwind bietet es damit Angriffsfläche. „Vor allem bei unterschiedlichen Windrichtungen muss man immer gegensteuern“, erklärt Grießer. Nach Rücksprache mit der Lux-Werft in Niederkassel (Nordrhein-Westfalen), die die Berg gebaut hat, fiel die Entscheidung: Links und rechts am Rumpf werden etwa zwei Meter lange und circa 15 Zentimeter tiefe Eisen angeschweißt, ein drittes Eisen mit rund 1,50 Meter Länge kommt an den Bug. „Dann muss man weniger gegensteuern, und das erhöht den Fahrkomfort“, sagt Grießer. Vor Jahren sei die MS Bernried auf ähnliche Weise ertüchtigt worden.

Etwa zwei Meter lang und rund 15 Zentimeter tief sind die seitlichen Stabilisatoren. © Seenschifffahrt

Am Montag wurde die EMS Berg auf die Helling des Werftgeländes gezogen. Fachleute der Lux-Werft schweißten die Eisen an, die der Starnberger Betriebsleiter der Seenschifffahrt, Markus Färber, nicht ganz ernst gemeint mit „Schlittenkufen“ vergleicht. Am Dienstag wurde das Schiff für kurze Testfahrten wieder zu Wasser gelassen. Am Mittwoch war es schon wieder auf der Helling. Markus Färber: „Mit den Stabilisatoren hat alles geklappt. Jetzt reinigen wie die Berg noch von Algen.“ Erfreulicher Nebenaspekt: Weil die Kapitäne nun weniger gegensteuern müssen, lässt sich offenbar Energie einsparen. Bei den Testfahrten sei das zumindest der Fall gewesen, sagt der Betriebsleiter.

Am Karfreitag, 15. April, soll die neue Saison der Schifffahrt auf dem Starnberger See (und dem Ammersee) starten – zunächst mit der nördlichen Rundfahrt Starnberg-Tutzing und zurück und mit der südlichen Rundfahrt von/nach Tutzing. Auf der südlichen Route wird die Berg eingesetzt. Die Vorbereitungen liegen bislang im Zeitplan – auch wenn der Saharastaub der vergangenen Woche zusätzliche Reinigungsarbeiten erfordert. „Der Staub hat sich überall auf den Schiffen festgesetzt“, sagt Färber. „Das kostet uns bestimmt eine Woche.“ Der Staub sei „gut für die Waschstraßen, aber nicht für uns“ gewesen. Auch die Stege, etwa in Starnberg und Tutzing, müssten noch gereinigt werden.

Ob und wenn ja welche Corona-Regeln dann gelten, ist noch offen. Geschäftsführer Grießer geht von einer Maskenpflicht in den Innenräumen aus und will nach wie vor nur zwei Drittel der maximalen Kapazität ausschöpfen. „Das ist zu Beginn der Saison relativ entspannt“, sagt er. Allerdings würden darüber noch Gespräche mit dem Freistaat geführt.