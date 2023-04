Starnberger Kultursommer: Vorverkauf für drei Konzerte

Eröffnet den Kultursommer 2023 in Starnberg: die Band Jamaram. © Julie Key

„Jamaram“, „San2 and His Soul Patrol“ und „Cubaboarisch 2.0“ eröffnen im Juni den Starnberger Kultursommer. Der Vorverkauf läuft bereits.

Starnberg – In diesem Jahr gibt es wieder einen Kultursommer, der am 16. Juni beginnen wird. Geplant sind Konzerte, Ausstellungen, Workshops, Lesungen, besondere Stadtführungen sowie spannende Kinder- und Jugendaktionen. Für die ersten drei Konzerte hat nun der Kartenvorverkauf begonnen.

Die Band Jamaram eröffnet den Kultursommer am 16. Juni. Der „Wanderzirkus in Sachen Reggae & Rock‘n‘Roll“ sei seit 23 Jahren auf den Bühnen Europas, Afrikas und Südamerikas unterwegs und mache nun auch in Starnberg Halt, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Konzert beginnt um 20 Uhr beim Münchener Ruder- und Segelverein.

Zwei Tage später, am 18. Juni, gastieren „San2 and His Soul Patrol“ ebenfalls beim Münchener Ruder- und Segelverein. Die Band biete „eine geniale Mischung aus Soul, Blues und Jazz, garniert mit charmanten Scherzen und virtuosem Bluesharp-Spiel“. „San2 and His Soul Patrol“ hat mehrere Alben veröffentlicht und hat zahlreiche Fernsehauftritte hinter sich.

„Cubaboarisch 2.0“ bestreiten das dritte Konzert am 21. Juni wiederum beim Münchener Ruder- und Segelverein unter dem Titel „Dahoam is überoi“. Die Beschreibung der Stadtverwaltung: „Der Starnberger See verwandelt sich sogleich in ein Abbild der Karibik, die Gastronomie in ein Chiringuito und die steifen Hüften in leidenschaftlichen Wackelpudding.“

Heuer wieder Kulturbühne

Karten kosten für jedes Konzert 28 Euro (inklusive Gebühren), der Jugendtarif liegt bei 20 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten dann 30 Euro. Der Kartenverkauf erfolgt online über die Veranstaltungsseite der Stadt Starnberg (Veranstaltungskalender auf starnberg.de) oder in der Tourist-Information Starnberg (Hauptstraße 1). Die Konzerte finden im Freien statt, bei schlechtem Wetter in der Schlossberghalle.

Das weitere Programm des Kultursommers, der vom Kreis und vom Bezirk unterstützt wird, will die Stadt später veröffentlichen. Die Kulturbühne im Bucentaurpark soll in diesem Jahr wieder kulturell bespielt werden, heißt es aus dem Rathaus. Details gibt es im Mai.