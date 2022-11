Starnberger Kunstpreis geht an Entrachingerin

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Teilen

Drei Preisträgerinnen, eine Siegerin (v.l.): die Zweitplatzierte Daniela Fugger-Antonacci, Gewinnerin Jeanne Dees und Drittplatzierte Birgit Rörig mit ihren Arbeiten im Museum Starnberger See. © Dagmar Rutt

Jeanne Dees heißt die Künstlerin, die den 17. Kunstpreis der Stadt Starnberg gewonnen hat. Der zweite Preis ging an Daniela Fugger-Antonacci, den dritten Preis erhielt Birgit Rörig.

Starnberg – Wer den Kunstpreis der Stadt Starnberg gewinnt, bekommt vor allem eines: Zeit. Und zwar zwei Jahre. So lange darf Preisträgerin Jeanne Dees aus Entraching (Gemeinde Finning) ab Januar im stadteigenen Paul-Thiem-Atelier an der Josef-Fischhaber-Straße in Ruhe arbeiten. Vielen Kunstpreisträgern hat diese Erfahrung einen enormen künstlerischen Entwicklungsschub ermöglicht, die meisten haben in dieser Zeit ihre ureigene Handschrift gefunden. Hinzu kommt, dass nach diesen zwei Jahren die Stadt den Kunstpreisträgern eine Einzelausstellung ausrichtet, verbunden mit der Finanzierung eines Katalogs, mit dem die Künstler sich professionell präsentieren können.

Den zweiten Preis bekam Daniela Fugger-Antonacci aus Sibichhausen (Gemeinde Berg). Ihre Arbeiten überzeugten durch die „gestische, kraftvoll dynamische Malerei“, die mit ihren grafischen Elementen zu assoziativen Entdeckungen führen, so die Jury. Die Innenarchitektin ist seit 20 Jahren in der offenen Malgruppe von Juschi Bannaski. Den dritten Preis erhielt Birgit Rörig aus Gauting, eine Künstlerin, die Strukturen zum Schweben bringt.

Kunstpreis der Stadt Starnberg: Entscheidung fiel Jury nicht leicht

Die Entscheidung fiel der Jury nicht leicht. „Wir haben sehr angeregt diskutiert und waren uns nach sechsstündiger Beratung dann aber ziemlich einig“, erzählte Katharina Kreye am Rande der Preisverleihung und der Eröffnung der Ausstellung, bei der sich 69 Künstler mit je zwei bis drei Arbeiten präsentieren. Diese sind in den kommenden zwei Wochen wegen der Sanierung der Schlossberghalle im Museum Starnberger See zu sehen.

Das ist der eigentliche Hauptgewinn für die Kunst, die Künstler, Kunstinteressierte und Stadt. Denn das Museum bietet einen weitaus würdigeren Rahmen für Kunstausstellungen als die sachliche Schlossberghalle. Zudem lockt das Museum in Bahnhofs- und Seenähe auch Auswärtige an, die sicher die Gelegenheit nutzen werden, das Museum zu entdecken. Eine Win-win-Situation also.

Kontemplation, Ruhe, organische Formen – das sind die Attribute der Arbeiten der Kunstpreisträgerin Dees, die sich bisher mit einer Kollegin ein Atelier in Entraching teilt. Für ihre Kollegin wird es wohl kommendes Jahr einsam werden, mutmaßt Dees. Zur Malerei habe sie in der Malschule von Susanne Hauenstein in Andechs gefunden. Später besuchte sie in München das Zeichenstudio von Aleksandar Kolenc und Malkurse von Ingrid Floss, bevor sie bei Jerry Zeniuc drei Jahre lang Kurse belegte. Heute sagt sie selbstbewusst: „Ich habe die Farbpalette im Körper. Ein Farbspektrum, das immer wieder auftaucht.“ Dees’ malerischer Ansatz sind ihre Stimmungen. „Fläche und Linie harmonieren immer miteinander“, sagt sie und fügt hinzu „Ich male langsam. Meine Bilder brauchen eine lange Zeit. Es ist oft ein wochenlanger Prozess.“ Was erwartet sie sich von der Arbeit im Thiem-Atelier? „Nicht zu viel“, sagt sie. Aber immerhin „die Freiheit, mich im Atelier frei malen zu können.“

Bilder aller Teilnehmer sind bis Mitte Dezember im Museum Starnberger See ausgestellt

Die Bilder aller Teilnehmer sind bis 11. Dezember zu den Öffnungszeiten im Museum zu sehen. Die Vielfalt der Arbeiten ist enorm. Es wurde bewusst „wild gehängt“, wie Regionalmanagerin Daniela Tewes betont. Sie wollte keine Ausstellung im üblichen Sinn, sondern eine Präsentation der Vielfalt. Einmal mehr bewahrheitet sich, dass man hier in einem Kreativ-Landkreis lebt, in dem es zahlreiche künstlerische Talente zu entdecken gibt.