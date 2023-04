Munich International School: KZ-Überlebender schildert sein Schicksal

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Der Zeitzeuge und seine Zuhörer: Dr. Leon Weintraub (Mitte) sprach zu Schülern der Munich International School, darunter (v.l.): Nina, Nainika, Schulleiter Timothy Thomas, Sofia, Finn. Mit dabei hatte Weintraub sei Buch „Die Versöhnung mit dem Bösen. Geschichte eines Weiterlebens“. © Andrea Jaksch

Der KZ-Überlebende Dr. Leon Weintraub (97) sprach über die Nazizeit ohne Bitterkeit. Seine Botschaft an die Schüler: „Gebraucht euer Gehirn.“

Buchhof – Der junge Leon Weintraub führte Ende der 1930er-Jahre in Polen ein Leben, wie das die jungen Leute auch heute tun: Er ging zur Schule, spielte mit Freunden, trieb Sport. Doch als er 13 war, nahm sein Leben eine dramatische Wendung. Am 1. September 1939 – dem Tag, als er eigentlich ins Gymnasium wechseln sollte – marschierte Hitler-Deutschland in Polen ein. Wenige Tage später erreichten die Deutschen Weintraubs Heimatstadt Lodz. „Wenn ich an das Geschmetter der nagelbesohlten Stiefel zurückdenke, schauert es mich heute noch.“

Über alles, was danach geschah, erzählte Leon Weintraub am Donnerstag Schülern der achten bis zehnten Klasse der Munich International School. Er war aus Stockholm gekommen, um der Einladung von Schulleiter Timothy Thomas zu folgen. Seine Rede hielt er auf Deutsch. Eine Stunde sprach der 97-Jährige im Stehen, frei, druckreif, ohne Bitterkeit. Er tat dies, weil es immer noch Leute gibt, die die Verbrechen der Nazis leugnen. „Und weil es nicht mehr viele gibt, die es am eigenen Leib erlebt haben“, wie er hinzufügte. Immer wieder sagte er drei Ziffern: Die 5, die 7 und die 3. Weil er das Regime der Nazis fünf Jahre, 7 Monate und drei Tage erdulden musste.

Wie ernst die Lage ist, wurde dem jungen Leon bald nach dem Einmarsch der Deutschen schockartig klar. Er musste mitansehen, wie deutsche Soldaten einen alten Juden umringten und ihm den Bart mit einer Brutalität abschnitten, dass der Mann offene Wunden davontrug. „Ich hatte romantische Vorstellungen vom Krieg, ich dachte, dass es gentlemanlike zugeht. Und jetzt wurden alte, wehrlose Männer gequält.“ Doch das war nur der Anfang.

Er dachte, der Krieg sei eine Sache für Gentlemen

Auch er selbst, seine Mutter sowie seine vier älteren Schwestern wurden bald Opfer der neuen Machthaber. Im Winter 1939 mussten sie ins „Getto Litzmannstadt“ umziehen und in den dortigen Fabriken arbeiten, genauer: Waffen für die Nazis bauen. „Mir war klar: Wir haben nur eine Chance zu überleben, wenn wir gebraucht werden.“ Dafür erduldete er tiefe und eitrige Schnittwunden an den Händen, Arbeitshandschuhe gab es nicht. Die Essensration bestand aus einem einzigen Leib Brot pro Woche, jeden Tag eine Scheibe. „Der Hunger war das Schlimmste“, sagte er. „Wenn man vor Magenkrämpfen nicht schlafen kann und nur den einen Gedanken hat, wo man etwas zu Essen herbekommt.“

Nur eine Scheibe Brot pro Tag im Arbeitslager

1944 hingen plötzlich an den Wänden des Gettos Plakate: Wie es hieß, sollten die Juden „aus Sorge um ihr Wohl“ ins Reich verlegt werden. „Das war der Gipfel des Zynismus“, so Weintraub. Tatsächlich kam die Familie in einen Zug nach Auschwitz. An der Rampe trennte die SS arbeitsfähige und arbeitsunfähige Ankömmlinge. Die einen - darunter er- wurden kahlrasiert, mit einer stinkenden Substanz desinfiziert und bürokratisch erfasst. Die anderen wurden ermordet, ins Gas geschickt. „Es war das letzte Mal, das ich meine liebe Mutter gesehen habe.“ Es war einzige Moment, in dem er kurz innehalten und einen Schluck Wasser trinken musste.

Lesen Sie auch: Darum verfolgten die Nazis Ritter von Lama

Wenige Wochen später gelang Weintraub die Flucht, indem er sich unbemerkte einem Häftlingstransport ins KZ Groß-Rosen anschloss. Es begann eine wahre Irrfahrt durch die KZ, er wurde erst nach Floßenbürg („Das war nur Hunger, Kälte und Tod“) und dann nach ins KZ Natzweiler-Struthof verlegt. Befreit wurde er kurz vor Kriegsende in der Nähe von Donaueschingen. Seine Mutter hatte er verloren, ebenso eine seiner vier Schwestern. Die drei anderen fand er in Bergen-Belsen wieder. „Das danke ich meinem guten Stern.“ Nach dem Krieg kehrte Weintraub nach Polen zurück. Als dort 1968 eine neue, antisemitische Welle dazu führte, dass er als Arzt nicht mehr praktizieren konnte, wanderte er ins neutrale Schweden aus.

Lesen Sie auch: Die Beinahe-Katastrophe von Gauting

Leon Weintraub warnte seine jungen Zuhörer vor Überheblichkeit. „So fängt es an und hört in Auschwitz auf.“ Es gelte, den Lockrufen zu widerstehen, die einem weismachen wollen, dass man etwas Besseres sei, etwa als Angehöriger einer bestimmten Nation. Außerdem machte er seinen jungen Zuhörern klar, dass die Rassenlehre der Nazis ein von der Wissenschaft widerlegter Irrsinn sei. „Es gibt nur einen Menschen, den Homo sapiens, das beweist die DNA.“ Die Schüler, von denen einige hinterher im kleinen Kreis um ihn herumsaßen, wollten wissen, nach welchen Motto er lebt und was er Ihnen rät. Seine einfach Antwort: „Gebraucht euer Gehirn maximal. Es ist ein wunderbares Organ. Ich als Mediziner kann das nur bestätigen.“