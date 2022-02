Wassertaxis, Seebühne und VR-Brillen: Weitere Pläne zur Landesgartenschau 2032

Von: Laura Forster

Kultur und Musik am See: Zur Landesgartenschau könnte eine Bühne direkt am Starnberger See aufgebaut werden, wie in Bernau am Chiemsee. © dpa/lby

Der Bewerbungsprozess für die Landesgartenschau 2032 geht in die nächste Runde. Während eines Online-Bürgerdialogs am Mittwochabend stellten die Stadt und das beauftragte Planungsbüro den aktuellen Stand vor und nahmen weitere Ideen auf.

Starnberg – In drei Monaten muss die Stadt Starnberg ihre finalen Bewerbungsunterlagen für die Landesgartenschau 2032 eingereicht haben. Die Projektleitung und auch das Planungsbüro Keller Damm Kollegen Landschaftsarchitekten Stadtplaner arbeiten seit Wochen auf Hochtouren. „Die Stimmung im Rathaus ist gut, der Bewerbungsprozess ist im vollen Gange“, sagte Bürgermeister Patrick Janik in einem Online-Bürgerdialog am Mittwochabend. „Ich bekommen durchweg positives Feedback, was für Starnberger Lokalpolitiker eher ungewöhnlich ist.“

Die Einbeziehung der Bürger hat für Janik und das gesamte Team einen hohen Stellenwert. „Der Bürgerdialog ist uns sehr wichtig. Es bedeutet, dass die Starnberger hinter dem Projekt stehen und auch ihre eigenen Ideen einbringen können“, so der Bürgermeister zu den rund 25 Teilnehmern. Neben der ersten Online-Veranstaltung zur Landesgartenschau Mitte Dezember konnten sich die Bürger an den Wochenmarkt-Infoständen einbringen. „Wir haben Input bekommen und einige Dinge in der Planung geändert“, sagte Projektleiterin Sarah Buckel. „Wie wollen eine Bewerbung abgeben, die von den Bürgern getragen wird.“

Starnberger Seepromenade soll Kerngebiet werden

Das Herz der Landesgartenschau in Starnberg soll weiterhin die Seepromenade sein. „Der See ist das Pfund mit dem wir wuchern können“, sagte Janik. Der Großteil der mehrwöchigen Schau soll dort stattfinden. „Wir wollen mit erweiterter Realität und digitalen Instrumenten arbeiten. Am See könnte man die Historie der höfischen Seefahrt visualisieren“, erleuterte Franz Damm. Außerdem ist eine Seebühne geplant, die auch zur zeitgleich stattfindenden 120-Jahr-Feier genutzt werden kann. Einige Meter entfernt soll ein Steg die Promenade mit dem Bucentaurpark verbinden. „Es sollen auch schwebende Elemente eingebaut werden, damit die Mitglieder des Münchner Ruderclubs noch auf den See können“, sagte Damm. Wie genau der Bahnhof mit einbezogen werden soll, ist noch nicht klar. „Wir sind im Gespräch mit der Bahn, es läuft sehr positiv“, sagte Janik. Konkretes verriet der Bürgermeister jedoch nicht.

Weniger Fläche und mehr Naturschutz

Neben der Seepromenade und den Straßen der Innenstadt sollen auch weiterhin die Villa Almeida und der Schlossgarten Teil der Landesgartenschau sein. Letzterer ist bereits eingezäunt und biete sich daher gut für einen kostenpflichtigen Ausstellungsbereich ein. Die Max-Josef-Höhe wurde auf Wunsch der Bürger wieder aus den Planungen rausgenommen. „Es bestand die Sorge, dass der Bereich durch notwendige Eingriffe an Qualität verliert“, sagte Damm. Das Mausoleum soll jedoch weiterhin Teil der Landesgartenschau sein. „Ich kann mir dort oben eine Art VR-Brille vorstellen, durch die die Besucher schauen und den See sehen, als er noch mit einer Gletscherzunge überzogen war“, sagte Janik. Auch die Fläche im Leutstettner Moos wurde reduziert. „Bei einer zu intensiven Nutzung könnten die Naturschutzanforderungen gefährdet sein“, erklärte Damm. Deshalb ist ein Großteil der Ausstellungsgärten auf einem Lagerplatz in der Nähe des Mooses, der bereits in Gebrauch ist, geplant. Damit die Besucher trotzdem das Naturschutzgebiet betrachten und genießen können, soll es Aussichtspunkte und erhöhte Wege geben.

Autonome Busse und Wassertaxis

Da sich die Landesgartenschau nicht auf einen Punkt konzentriert, sondern dezentral gestaltet wird, ist die Mobilität ein Kernthema. „Der Weg ist das Ziel“, sagte Annika Sailer vom Planungsbüro Keller Damm Kollegen. „Das von A nach B kommen, soll eine eigene Attraktion sein.“ Autonome Busse sollen die Stationen verbinden, Wassertaxis auch umliegenden Seegemeinde einbeziehen. „So können Berger ihr Auto zuhause lassen und über den See zur Landesgartenschau kommen.“

Seilbahn und Bürgerwettbewerb

Mit der bisherigen Planung zeigten sich die Teilnehmer zufrieden. Eine Seilbahn, ein Wer-hat-den-schönsten-Garten-Wettbewerb und eine Pflanzaktion wurden als weitere Ideen vorgeschlagen. „Wir werden alle Vorschläge prüfen“, versicherte Janik und animierte die Bürger an der Unterschriftenaktion zur Unterstützung der Landesgartenschau (www.starnberg.de/wirtschaft-planen-bauen/landesgartenschau-2032) teilzunehmen. „Eine konkrete Planung können wir vorstellen, sobald wir den Zuschlag haben“, so Damm. Im April wird die Bewerbung dem Stadtrat vorgestellt, am 27. Mai muss sie abgeschickt werden. „Ob eine Landesgartenschau in Starnberg stattfindet, erfahren wir im Sommer“, sagte Buckel. lf