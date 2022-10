Blackout-Vorbereitung: Landkreis Starnberg stärkt den Katastrophenschutz – „Müssen Pläne machen“

Von: Volker Ufertinger

Ein gefragter Mann: Roland Schwankhart, ehemaliger Leiter des Starnberger Impfzentrums. © Dagmar rutt

Roland Schwankhart, ehemaliger Leiter des Impfzentrums, kommt ab Januar zum Katastrophenschutz. Er ist ein wichtiger Mann in einem schwierigen Winter.

Landkreis – Niemand kann im Moment voraussagen, wie unangenehm der Winter wird. Im schlimmsten Fall droht ein Blackout von mehreren Wochen. Insofern war es eine wichtige Nachricht, die Landrat Stefan Frey am Ende der Kreisausschusssitzung vor einigen Tagen öffentlich machte.

Der Katastrophenschutz wird personell aufgestockt, die ausgeschriebene Stabsstelle erhält Roland Schwankhart (47). Als mögliche Ursache eines Blackouts nannte Landrat Frey nicht nur Engpässe bei der Energieversorgung. „Auch die Gefahr von Hackerangriffen ist gestiegen“, sagte er. Es gehe jetzt darum, Treibstoff zu besorgen, die kritische Infrastruktur sicherzustellen und einen Maßnahmenplan zu verfassen.

Blackout in München: Katastrophenschutz vorbereitet

Schwankhart, aktuell Pflegebereichsleiter im Klinikum rechts der Isar in München, ist im Landkreis kein Unbekannter. So lange in Bayern wegen Corona der Katastrophenfall herrschte, gehörte er dem Krisenstab im Landratsamt an. Außerdem war er Leiter des Impfzentrums und brachte das organisatorische Kunststück fertig, an einem einzigen Tag 2000 Bürger durchzuimpfen.

In seinem neuen Job, den er Anfang nächsten Jahres antritt, wird er sich schwerpunktmäßig damit befassen, was man im Fall eines großflächigen, andauernden Stromausfalles tun kann. „Wir werden wenig Einfluss darauf haben, ob es passiert“, sagt er. „Aber wir müssen Pläne machen, wie es dann weitergeht, von der Kommunikation mit der Bevölkerung bis zur Wasserversorgung.“ Für sehr wahrscheinlich hält er das Worst-Case-Szenario zwar nicht. „Aber niemand will sich hinterher den Vorwurf machen lassen, nicht alles getan zu haben.“

Sorge vor Stromausfall: Schon jetzt ist Hochbetrieb beim Katastrophenschutz

Der Starnberger ist für den Job bestens geeignet, theoretisch wie praktisch. So hat er in Hall in Tirol Krisen- und Katastrophenmanagement studiert. Außerdem hat der gelernte Kinderpfleger in seinem Berufsleben Notaufnahmen im Klinikum Großhadern sowie in der Haunerschen Kinderklinik aufgebaut. In letzterer hat er die „Triage“ eingeführt, eine Prioritätenliste, wer zuerst versorgt werden muss, weil Lebensgefahr besteht, und wer noch ein paar Minuten warten kann. Sein Job im Landratsamt, für den er im rechts der Isar gekündigt hat, ist auf zwei Jahre befristet. Wobei ihm eines wichtig ist: „Es ist nicht so, dass irgendjemand auf mich wartet. Im Amt arbeitet der Katastrophenschutz jetzt schon mit Vollgas.“

Das bestätigt der Pressesprecher des Landratsamts, Stefan Diebl. „Es läuft im Hintergrund extrem viel“, sagt er. So wurden in den Haushalt einmalige 1,3 Millionen Euro für den Kauf von Treibstoff eingestellt, um Aggregate betreiben zu können. Pro Tag sind es mehrere Tausend Liter Diesel, die benötigt werden. „Wir haben schon Kontakt zum Tanklager in Germering geknüpft.“ Auch sind die Stadt Starnberg und die Gemeinden derzeit dabei, zentrale Anlaufpunkte für Bürger und gegebenenfalls Notunterkünfte einzurichten. Bei der Bürgermeisterdienstbesprechung war Roland Schwankhart schon dabei. Er könnte ein wichtiger Mann in einem schwierigen Winter werden.