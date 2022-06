Aussteigen und aufsteigen: Neues Angebot an fünf Bahnhöfen

Teilen

Die Leihräder am Starnberger Seebahnhof: Um sie zu nutzen, braucht man eine App und muss einen QR-Code scannen. Dann springt das Schloss auf. Unsere Mitarbeiterin Mathilda Trausch hat’s ausprobiert. © Dagmar Rutt

Die Bahn hat im Landkreis Starnberg ein neues Angebot geschaffen: Ausflügler können mit Leihrädern von fünf Bahnhöfen an die Seen fahren.

Landkreis – Anstatt sich mit zu viel Verkehr und der Parkplatzsuche herumzuärgern, kann der Ausflug an die Seen im Landkreis auch so aussehen: Mit der Regionalbahn fahren, am Bahnhof aufs Fahrrad steigen und direkt zum See radeln. Mit dem 9-Euro-Ticket planen gerade viele einen Ausflug ins Fünfseenland. Damit die Mobilität zwischen Bahnhöfen und Reisezielen noch einfacher wird, stellte die Deutsche Bahn am Freitag 120 Leihräder an fünf S-Bahnhöfen im Landkreis auf. In der Nähe der Stationen Herrsching, Steinebach, Hechendorf-Seefeld, Tutzing und Starnberger See stehen nun jeweils 20 bis 30 Räder bereit. Das Sommerangebot Call-a-bike läuft im Landkreis Starnberg noch bis zum 3. Oktober.

Durch 9-Euro-Ticket sind Leihräder besonders attraktiv - letzte Räder am Bahnhof abgestellt

Steffen Ludwig, Servicemitarbeiter der Bahn, stellte gestern noch die letzten Räder in Starnberg am Seebahnhof ab. „Durch das 9-Euro-Ticket sind die Leihräder besonders attraktiv“, berichtete er. Auch am Dienstag wurden einige trotz des Regens bereits genutzt. Trotzdem handele es sich vor allem um ein Wochenendgeschäft, so Ludwig.

Auf jedem Rad ist auf der Ablage ein Solarpaneel eingebaut, welches die Energie für das GPS und das elektrische Schloss erzeugt. „Wenn die Räder stehen, sind sie im Schonmodus“, erklärt Ludwig. Ein grünes Licht am Spritzschutz zeigt an, ob das Rad fahrbereit ist. Ein rotes bedeutet, dass der Akku leer ist. Ein orange-blinkendes Licht heißt, dass das Rad sich außerhalb des Geschäftsgebietes oder in einer Parkverbotszone befindet, in der es nur gegen zusätzliche Gebühren abgestellt werden darf.

Wie Call-abike funktioniert und was es kostet Wer die Leihräder der Bahn an den fünf Standorten im Landkreis nutzen will, braucht ein Smartphone. Der Starnberger Merkur erklärt, wie es funktioniert:

Die App Call-a-bike runterladen und mit E-Mail, Handynummer und Kreditkarte registrieren. Den QR-Code auf dem Fahrrad scannen, damit das Schloss aufspringt. Um die Fahrt zu unterbrechen und das Rad zu sperren, in der App „Pausieren“ drücken und „Weiterfahren“, um das Schloss wieder zu öffnen. Das Rad an einer der Stationen zurückgeben. Wenn es an einer beliebigen Stelle im Geschäftsgebiet abgestellt wird, fällt eine Gebühr von einem Euro an („Flex-Fee“). Es gibt zwei Tarif-Optionen: Starter oder Premium. Beim Startertarif kostet ein Rad 9 Euro am Tag. Wer über den Premiumtarif verfügt, zahlt fünf Euro am Tag für zwei Räder, muss dafür aber eine Grundgebühr von 5,60 Euro monatlich bezahlen. Ab einem Tagestarif von fünf Euro schreibt die Bahnvier Euro wieder gut. Dieser Rabatt gilt aktuell nur an den fünf Pop-up-Stationen im Landkreis Starnberg.

Alle Informationen zum Angebot und zur Buchung gibt es auf www.callabike.de/sommerangebot.

Die Call-a-bike-Stationen liegen direkt an den beliebtesten Ausflugsbahnhöfen unweit von Ammersee, Starnberger See, Wörthsee und Pilsensee. Die Stationen sind entlang der S 8 an den Bahnhöfen Herrsching, Seefeld-Hechendorf und Steinebach und entlang der S 6 an den Bahnhöfen Starnberg See und Tutzing zu finden. In Starnberg halten Regionalzüge, in Tutzing auch einige des Fernverkehrs – und die S-Bahn sowieso.

Räder stehen in markierten Verleihzonen in direkter Umgebung der Bahnhöfe

Die Räder stehen in markierten Verleihzonen in direkter Umgebung der Bahnhöfe. Ludwig empfiehlt in der App, nach den genauen Standorten zu suchen. Wer also mit S-Bahn oder Regionalzug in ein Ausflugsgebiet fährt, kann direkt am Bahnhof aufs Leihrad umsteigen und die Umgebung erkunden oder zur nächsten Badestelle radeln. Das ist umweltfreundlich und dank des 9-Euro-Tickets bis Ende August besonders günstig.

Die Bahn bietet seit rund 20 Jahren und mittlerweile in 80 Kommunen einen Leihradservice an – als „praktische Ergänzung des öffentlichen Verkehrs und nachhaltige Anschlussmobilität für Reisende“, so steht es in der Pressemitteilung Bahn. mat