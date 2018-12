Mehr Raum für Seenfischerei im Museum Starnberger See

Soll die Seenfischerei mehr Raum im Museum Starnberger See bekommen? Das und weitere konzeptionelle Fragen will eine Stadtratsmehrheit rasch klären – wie rasch, ist allerdings umstritten. Erst mal muss die Stadt eine neue Museumsleitung finden.

Starnberg– Das Museum Starnberger See könnte sich ein Alleinstellungsmerkmal schaffen – eine Ausstellung über Seenfischerei, die ist derzeit nirgends gibt. In diese Richtung zielte ein Antrag von Martina Neubauer (Grüne) und Vizebürgermeister Dr. Klaus Rieskamp (Parteifreie) an den Stadtrat, der diese Woche angenommen wurde. Im Februar soll sich der Kulturausschuss des Stadtrates mit dem Museum beschäftigen – dann könnte man auch schon wissen, werstatt Sybille Küttner als Leiter oder Leiterin fungieren wird.

Die Personalie zuerst: Derzeit befinde man sich in der Endphase der Vorstellungsgespräche, sagte der zuständige Amtsleiter Ludwig Beck im Stadtrat. Anfang Januar soll der Haupt- und Finanzausschuss über die Besetzung der Stelle entscheiden. Eine Einstellung zum 1. Februar hält Beck für nahezu ausgeschlossen; es sei aber eventuell möglich, dass sich die neue Leiterin bzw. der neue Leiter im Februar dem Kulturausschuss vorstellt. Die Sitzung ist derzeit für Montag, 11. Februar, angesetzt.

Über konzeptionelle Fragen wird dann wohl eher nicht geredet – wie auch, wenn die neue Leitung noch gar nicht angefangen hat. Im Antrag geht es zum einen um den Stand – Besucherzahlen, Einnahmen, Personalsituation und dergleichen. Diesen Bericht will die Verwaltung im Februar vorlegen. Zweite Zielrichtung war die künftige Nutzung des Lochmannhauses. Im Lauf der Jahre – schon vor 2014 – habe es mehrere Konzepte gegeben, sagte Neubauer, und auch Workshops. Dem Stadtrat seien jedoch nie Ergebnisse oder Inhalte vorgelegt worden. Es gibt eine Reihe von Experten und Stadträten, die sich eine stärkere Ausrichtung auf die Seenfischerei wünschen – das würde ja auch zum Namen passen. Es gibt einige Ausstellungsstücke dazu, die seit längerem der Stadt angeboten würden. Neubauer fürchtet nun, dass diese verloren gehen könnten. „Eine derartige Dauerausstellung hätte ein Alleinstellungsmerkmal in Bayern. Sie hätte einen thematischen Bezug zum Starnberger Institut für Fischerei mit seinem Forschungs- und Bildungsauftrag, zur Ökologie der Voralpenseen sowie zur regionalen Berufsfischerei. Um diese Chance nicht zu verpassen, ist es nun erforderlich, dass sich die Fachgremien und der Stadtrat mit der Thematik befassen und Entscheidungen zur Weiterentwicklung getroffen werden“, heißt es in dem Antrag.

Bürgermeisterin Eva John hatte dem Stadtrat vorgeschlagen, die inhaltlichen Fragen aufzuschieben und erst ein Jahr nach Einstellung der neuen Leitung zu behandeln. Dann, steht im Beschlussvorschlag, solle man auch Experten wie Dr. Helmut Wedekind, Leiter des Instituts für Fischerei, und dessen Vorgänger Dr. Mathias von Lukowicz einladen, um die Bedeutung der Seenfischerei zu beleuchten. Dieses eine Jahr war vielen Stadträten zu lange – sie wollten sechs Monate als Frist. Neubauer: „Wir wollen das nicht weiter in der Schublade lassen.“ Letztlich verständigte man sich, sechs Monate nach Dienstantritt der neuen Leitung zu warten und das Thema dann zu besprechen.

Die Besucherzahlen des Museums sind zumindest tendenziell bekannt – heuer werden es wohl mehr als 9000 sein, rund 50 Prozent mehr als bei kleinen Museen wie in Starnberg üblich.