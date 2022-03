Mehr Vorrang für Radfahrer

Von: Peter Schiebel

In Starnberg sollen im Lauf des Jahres drei Fahrradzonen eingerichtet werden. Das hat der Stadtratsausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität am Donnerstagabend beschlossen. Für mehr Projekte reichen nach Angaben der Stadtverwaltung die Kapazitäten nicht – weder finanziell noch personell.

Starnberg – Das Ergebnis war ernüchternd. Als der Radfahrerclub ADFC im vergangenen Frühjahr die Ergebnisse seines Fahrradklimatests 2020 vorstellte, erhielt die Stadt Starnberg gerade mal die Schulnote 4 und landete bundesweit in der Liste vergleichbarer Kommunen auf Platz 382, was Fahrradfreundlichkeit anbelangt. Es war der letzte Beweis, dass sich dringend etwas tun muss, wenn sich Radfahrer in Starnberg wohler fühlen sollen. Dafür hat eine Arbeitsgruppe aus Bürgermeister Patrick Janik, der langjährigen STAdtradeln-Organisatorin Andrea Schmölzer sowie Stadträten und Mitgliedern der Stadtverwaltung nun eine Liste von Maßnahmen erarbeitet. Ziel ist es, „mehr Komfort im Radverkehr durch ein lückenloses Radwegenetz zu schaffen“, wie Jakob Bauer von der Verwaltung am Donnerstagabend im Stadtratsausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität erklärte.

Die ersten drei Punkte sollen heuer umgesetzt werden: Fahrradzonen im Bereich Von-der-Tann-Straße/Mühlbergstraße (zur Verbesserung der Radwegeverbindung vom Bahnhof Nord zur Maisinger Schlucht), im Bereich Uhdestraße/Perchastraße (zur Verbesserung der Verbindung von Percha in die Innenstadt und zum Anschluss an die Gautinger Straße) und im Abschnitt der Josef-Jägerhuber-Straße zwischen Unterführung Perchastraße und Einmündung Kaiser-Wilhelm-Straße.

Bei Fahrradzonen handelt es sich um klar definierte Bereiche, in denen grundsätzlich Tempo 30 und rechts vor links gelten soll sowie Radfahrer nebeneinander fahren dürfen. Deren Einrichtung ist erst seit einer Verwaltungsvorschrift vom 8. November vergangenen Jahres möglich. Es soll „ein Zonenbewusstsein vermittelt werden, wodurch Autofahrer zu erhöhter Aufmerksamkeit verleitet werden sollen“, hieß es dazu in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. In den drei geplanten Starnberger Zonen wird der Kraftfahrzeugverkehr aber nicht ausgeschlossen, was theoretisch auch möglich wäre. Die Kosten für die Einrichtung belaufen sich durch Schilder und Markierungen auf rund 25 000 Euro.

Als vierte Maßnahme war in der Vorlage die Einführung von Tempo 30 auf der Hanfelder Straße genannt. Das ist bereits vom Landratsamt genehmigt, die Schilder sollen nach Rathausangaben Ende April, Anfang Mai aufgestellt werden. Weitere Vorhaben sollen rechtzeitig beraten werden, um sie 2023 in Angriff nehmen zu können.

Josef Pfister (BMS) ging das alles nicht schnell genug. Es gebe einen Maßnahmenkatalog der „hochrangigen Arbeitsgruppe“, sagte er, allerdings sei das Jahresprogramm „auf ein Minimum zusammengestrichen“ worden. Per Antrag forderte Pfister einen Fahrradschutzstreifen an der Riedeselstraße zwischen Bushaltestelle Wankstraße und Einmündung Hadorfer Straße, einen Schutzstreifen an der Possenhofener Straße zwischen Oberem Seeweg und Unterem Seeweg und die Einführung von Tempo 30 auf dem Straßenzug Andechser Straße/Maximilian-von-Dziembowski-Straße/Söckinger Straße.

Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl, die die Sitzung leitete, bat um Rücksicht. Im Rathaus gebe es derzeit weder die finanziellen noch personellen Kapazitäten, um weitere Aufgaben zu erledigen. Ludwig Jägerhuber (CSU) begrüßte den BMS-Antrag zwar inhaltlich, wollte jedoch erst die finanziellen Auswirkungen geprüft haben. Das soll laut dem einstimmigen Beschluss vom Donnerstag bis zur nächsten Ausschusssitzung noch vor den Sommerferien der Fall sein. Die Anwohner sollen gehört werden. Ebenfalls einstimmig verabschiedeten die Mitglieder die drei von der Verwaltung vorgeschlagenen Zonen. „Wir sollten das aktuell Machbare für Fahrradfahrer umsetzen“, sagte zum Beispiel Dr. Ursula Lauer (Grüne).

Der Starnberger ADFC begrüßte in einer ersten Stellungnahme den Beschluss. Fahrradzonen mittels bloßer Beschilderung seien kostengünstige Lösungen anstelle von teueren Gehwegverbreiterungen wie vor Jahren einmal an der unteren Hanfelder Straße geplant, erklärte ADFC-Vorsitzende Angelika Wahmke am Freitag. Sie sprach sich für „großflächige Asphaltbemalungen“ zum Beispiel in roter Farbe aus, um die Fahrradzonen klar sichtbar zu machen. Eine weitere kostengünstige Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs sei es, die Unterführung am Gasthof in der Au zu entschärfen, indem der bestehende Pfosten durch eine weiße Markierung ersetzt wird. Das hatte Angelika Kammerl allerdings schon in der Sitzung abgelehnt. „Dann fahren dort die Autos durch“, hatte sie gewarnt.