Millionenloch im Kreishaushalt aufgetaucht: Landkreis Starnberg muss weiter sparen

Von: Peter Schiebel

Von einem Nachtragshaushalt und einer möglichen Erhöhung der Kreisumlage, die die Kommunen zu zahlen haben, will Frey zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nichts wissen. © DPA

Die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer sind in den vergangenen Monaten regelrecht eingebrochen. Weil dem Landkreis deswegen voraussichtlich vier bis fünf Millionen Euro fehlen, plant Landrat Stefan Frey in einigen Bereichen eine 30-prozentige Haushaltssperre.

Landkreis – Die Zeiten werden für den Landkreis Starnberg nicht einfacher. War der Haushalt für das laufende Jahr schon auf Kante genäht und mit zahlreichen Kürzungen versehen, gibt es nun neues Ungemach: Seit Mai vergangenen Jahres sind die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer im Vergleich zu den Vormonaten rückläufig. Landrat Stefan Frey und Kämmerer Stefan Pilgram gehen aufgrund der Zahlen nun davon aus, dass deswegen im laufenden Jahr vier bis fünf Millionen Euro Einnahmen fehlen werden. Das wäre etwa die Hälfte weniger als im Haushaltsplan vorgesehen.

In dieser Woche berät der Kreisausschuss des Kreistages darüber, wie mit der Situation umzugehen ist (Donnerstag, 14.30 Uhr, Landratsamt). Frey schlägt den Gremien eine 30-prozentige Haushaltssperre in insgesamt zehn Bereichen vor. Das heißt, nur noch 70 Prozent der dort geplanten Ausgaben dürften auch tatsächlich getätigt werden. Das reicht von Bürobedarf und Dienstreisen bis hin zu den Personalausgaben.

23 neue Stellen beim Landratsamt stehen auf dem Prüfstand

Wo und wie genau er beim Personal sparen will, sagte Frey gestern gegenüber dem Starnberger Merkur zwar nicht, aber: Für heuer habe die Kreisverwaltung 23 neue Stellen genehmigt bekommen, diese würden vermutlich zum Teil gar nicht oder erst später besetzt. Das dürfte durchaus Auswirkungen für die Bürger haben. Frey: „Wir werden es daran merken, dass es in einigen Bereichen zu längeren Wartezeiten kommt.“

Schon jetzt gebe es beispielsweise bei der Erstellung von Wohngeldbescheiden Verzögerungen, da das Aufkommen gestiegen, die Zahl von zwei Mitarbeiterinnen aber gleich geblieben sei. „Das ist dann die Konsequenz dessen“, sagte Frey mit Blick auf das Millionenloch. „Und das ist schmerzhaft.“ Die aktuelle Entwicklung sei auch „Ausdruck dessen, dass die Landkreise und Kommunen für ihre Aufgaben unterfinanziert“ seien, bemängelte Frey zum wiederholten Mal.

Landrat erhofft sich Einsparungen in Höhe von drei Millionen Euro

Insgesamt erhofft sich der Landkreis durch die Haushaltssperre Einsparungen in Höhe von drei Millionen Euro. Darüber hinaus kündigt das Landratsamt bereits an, auch noch alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Einnahmen zu prüfen. Von einem Nachtragshaushalt und einer möglichen Erhöhung der Kreisumlage, die die Kommunen zu zahlen haben, will Frey zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nichts wissen.

Unabhängig von der Auswirkung auf die Kreisfinanzen zeigt der Einbruch bei der Grunderwerbsteuer noch eine andere dramatische Entwicklung, nämlich einen Rückgang der Wohnungs-, Haus- und Grundstückskäufe. Die Gründe dafür dürften vielfältig sein und oft mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängen: Rohstoffverknappung, stark gestiegene Baukosten, Inflation allgemein, steigende Darlehenszinsen. Auch der Fachkräftemangel dürfte seinen Teil dazu beitragen.