Mini kracht in Friseursalon

Eine Mini-Fahrerin (35) ist am Donnerstagmorgen in die Schaufensterscheibe eines Friseursalons gefahren. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

Starnberg – Es muss einen fürchterlichen Krach gemacht haben: Kurz vor 8 Uhr gestern Morgen ist eine 35 Jahre alte Frau aus Pöcking mit ihrem Mini in die Schaufensterscheibe eines Friseursalons an der Weilheimer Straße gefahren. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau ihr Auto rückwärts auf dem Parkplatz vor dem Salon abgestellt. Als sie losfahren wollte, schaltete sie das Getriebe nur in den Rückwärtsgang, gab Gas – und landete in dem etwa zehn Quadratmeter großen Schaufenster. In dem Salon befanden sich zu dem Zeitpunkt zum Glück keine Personen, auch die Mini-Fahrerin blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

„Die Hauptsache ist, dass niemandem etwas passiert ist“, sagt auch der Betreiber des Herrenfriseursalons „28S“, Sasa Loncaric, im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Zumal sich unweit des zerborstenen Fensters ein Friseursessel befindet – Loncaric machte am Donnerstag aber erst um 11 Uhr auf. Als er kurz vorher in seinem Geschäft ankam, war der Mini zwar schon abgeschleppt, im Salon war aber alles voller Glasscherben. Aufräumen war angesagt, dann konnte Loncaric wieder Kunden bedienen. Gut für ihn, dass der Laden noch über ein zweites großes Schaufenster verfügt. Erst Anfang August hat der 29-Jährige den Salon an der Weilheimer Straße eröffnet.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Starnberger Polizei mit insgesamt etwa 30 000 Euro – je zur Hälfte am Auto und am Haus. Das Gebäude selbst hat Risse abbekommen, weshalb ein Statiker hinzugerufen wurde. Polizeihauptkommissar Oliver Jauch: „Er konnte hinsichtlich möglicher Statik-Probleme jedoch Entwarnung geben.“ An Stelle des Fensters brachte eine Privatfirma in Absprache mit Eigentümer und Feuerwehr eine Verschalung an.