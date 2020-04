Mit Büchern durch die Corona-Zeit: Lieferdienst der besonderen Art in Starnberg - Auch Buchhändler wieder da

Die Starnberger Stadtbücherei bietet ihren Nutzern seit einigen Tagen einen Lieferservice für Medien an. Zum Auftakt gab es bereits 15 Bestellungen aus Reihen der Nutzer.

Starnberg – Wo sonst Leseratten und Bücherliebhaber unterwegs sind, herrscht derzeit Leere. Die Leseecken in der Starnberger Stadtbücherei sind leer. Wegen der Corona-Pandemie darf niemand mehr in die Bibliothek, um sich Bücher, Spiele oder Filme auszuleihen. Allerdings ist das auch nicht mehr notwendig, denn seit Dienstag kommt das Büchereiteam zu den Lesern im Stadtgebiet und in den Ortsteilen und bringt die ausgeliehenen Medien direkt vor die Tür.

„Dieser Service kann von allen Nutzern mit einem gültigen Büchereiausweis genutzt werden“, erklärt Ilona Obermeier, die seit vergangenen August die Stadtbücherei leitet. „Sie suchen in unserem Online-Katalog die derzeit verfügbaren Medien und teilen uns per E-Mail an buecherei@starnberg.de ihre Wünsche mit.“ Dabei ist es wichtig, neben dem Titel auch den Autor und den Standort anzugeben. Auch darf die Büchereiausweisnummer nicht fehlen, auf die die Medien gebucht werden sollen.

Bestellung spätestens am nächsten Auslieferungstag da

„Wir verbuchen dann die Titel auf die Ausweise und streben eine Auslieferung spätestens am nächsten Auslieferungstag an“, sagt Obermeier. Ausgeliefert wird jede Woche von Dienstag bis Freitag jeweils zwischen 14 und 16 Uhr.

Bei kürzeren Distanzen liefern die Mitarbeiter die ausgeliehenen Medien zu Fuß aus, bei längeren Strecken nutzen sie den E-Smart der Stadtverwaltung. Die Auslieferungszeiten sind abhängig vom Bestellaufkommen, für das derzeit noch keine Erfahrungswerte vorliegen. „Am Dienstag sind 15 Bestellungen eingegangen“, berichtet Ilona Obermeier. „Wenn die Nutzer bei Auslieferung nicht zu Hause sind, legen wir die Medien an einem vorher vereinbarten Ort ab.“

Rückgabe der Bücher und anderen Medien frühestens am 4. Mai

Eine Rückgabe der entliehenen Medien ist erst wieder nach Öffnung der Bücherei – voraussichtlich am 4. Mai – möglich. Alle bisher entliehenen Medien werden automatisch und ohne anfallende Mahngebühren bis zum 5. Mai verlängert. Unabhängig vom Medien-Lieferservice stellt die Stadtbücherei ihren etwa 2650 aktiven Nutzern auch weiterhin die digitale Bibliothek zur Verfügung, die sogenannten Onleihe.

Auch digitale Bibliothek Onleihe im Internet möglich

Durch diese können Bibliotheksnutzer über das Internet ganz einfach Bücher auf ihre E-Reader ausleihen. Nach Ablauf der Ausleihfrist verschwinden die Titel wieder vom Gerät. Mit der Onleihe bietet die Bücherei ihren Lesern ein breites Angebot. „Wir haben insgesamt 52 482 Medien“, sagt Ilona Obermeier. „Davon befinden sich 35 030 im physischen Zustand.“

Noch einen Vorteil hat die Onleihe gerade in Zeiten von Corona: Sie läuft kontaktlos ab. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Nutzung der Onleihe seit der Corona-bedingten Schließung der Bücherei um 30 Prozent gestiegen ist. „Deshalb wurden im Verbund extra vermehrt Titel für die Onleihe eingekauft“, sagt Obermeier.

Bücherei-Chefin Ilona Obermeier: Romane am beliebtesten

„Am beliebtesten sind bei den Lesern immer noch Romane“, berichtet die Chefin. „Allerdings verzeichnen wir seit März eine Steigerung bei Kinder- und Sachbüchern.“ Eine erhöhte Nachfrage nach Medizin- oder Gesundheitsbüchern gebe es jedoch nicht.

Wer noch keinen Büchereiausweis besitzt, kann sich per E-Mail anmelden. Die Jahresgebühr in Höhe von 12 Euro ist bis zur Wiedereröffnung ausgesetzt.

Buchhandlungen in Starnberg öffnen wieder - und liefern auch

Nicht nur die Stadtbücherei bietet einen Medien-Lieferservice an, auch die „Bücherjolle“ und die Buchhandlung Rupprecht bringen seit der Schließung vor fünf Wochen Bestellungen zeitnah zu den Kunden. „Unsere Kunden können anrufen, online bestellen oder eine E-Mail schicken. Montag bis Samstag ist immer jemand von 10 bis 12 Uhr im Geschäft“, sagt die Juniorchefin der Bücherjolle, Tina Bartelmann. Sie fährt dann mit ihrer Mutter zu den Kunden und legt die Päckchen vor die Tür.

Wer lieber persönlich vorbeikommen möchte, kann seine Bestellung kontaktlos und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes über ein kleines Fenster im Laden am Kirchplatz abholen. Seit der Schließung bearbeitete die Bücherjolle rund 1000 Bestellungen.

Auch die Buchhandlung Rupprecht an der Maximilianstraße bietet ihren Kunden einen Service per Telefon und Internet an. Mitarbeiter liefern dann die bestellten Artikel in erreichbarer Nähe persönlich aus oder verschicken die Pakete bei größeren Distanzen per Post. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagt Maria Rupprecht. „Gerade jetzt brauchen viele neuen Lesestoff oder wollen ihre Kinder sinnvoll beschäftigen.“

Die Buchhandlung verzeichnet viele Bestellungen von Lernhilfen für den Schulstoff. Verstärkt würden die Kunden auch Wanderkarten aus der Region sowie Reiseberichte bestellen.

Buchhändler bemängeln Lieferverzögerung durch die Post

Sowohl Rupprecht als auch Bartelmann bemängeln jedoch Lieferverzögerungen durch die Post. „Es gab einen Programmierfehler, durch den die Kunden einen falschen Liefertermin angezeigt bekommen haben“, sagt Wolfgang Bartelmann. „Außerdem sammelt die Post mehrere Büchersendungen, bevor sie diese geschlossen an uns Buchhändler weitergibt.“ Auch das führe zu Verzögerungen. Am heutigen Montag gehören beide Geschäfte zu den Läden, die wieder öffnen dürfen.

Vanessa Lange