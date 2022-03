Mit Sonne und Wellen für die Jugend

Von: Peter Schiebel

Das ist das neue Logo des Jugendbeirats Starnberg – entworfen von der 16-jährigen Paulina Strasser. © Stadt

Ein eigenes Logo hat der neue Starnberger Jugendbeirat schon mal. Der Entwurf der 16-jährigen Paulina Strasser hat den Wettbewerb gewonnen. Die Suche nach Kandidaten nimmt derweil Fahrt auf.

Starnberg – Welche jungen Leute wollen künftig mitreden und mitbestimmen, wenn es um die Belange von Jugendlichen in Starnberg geht? Am kommenden Freitag, 11. März, findet im Jugendtreff Nepomuk (Nepomukweg 19) ein weiteres Infotreffen statt. Von 17 Uhr an werden nach Angaben der Stadt nicht nur alle Fragen rund um den Jugendbeirat beantwortet, sondern es sollen auch Ideen gesammelt werden, zum Beispiel wie T-Shirts oder andere Produkte gestaltet werden können.

Ein zentrales Element dabei dürfte das Logo sein, mit dem sich der Jugendbeirat künftig präsentieren will. Aus einem Wettbewerb ist der Vorschlag der 16 Jahre alten Paulina Strasser als Sieger hervorgegangen, wie Rathaussprecherin Lena Choi mitteilt. Das Logo zeigt die Wellen des Starnberger Sees vor einer prall leuchtenden Sonne, versehen mit dem Schriftzug „Jugendbeirat Starnberg“.

„Flyer und Plakate bekommen durch das Logo einen Wiedererkennungseffekt, auch Nachrichten auf Social Media lassen sich so besser zuordnen“, betont die Leiterin des Jugendtreffs Nepomuk, Theresa Eichinger, die maßgeblich an dem Prozess beteiligt ist.

Mehrere Veranstaltungen stehen in den kommenden Wochen im Nepomuk an

Ein weiteres Infotreffen ist für Freitag, 25. März, ebenfalls um 17 Uhr im Nepomuk geplant. Bei beiden Terminen hoffen die Verantwortlichen auch, dass sich möglichst viele junge Leute finden, die für den Beirat kandidieren wollen. Zur Wahl dürfen sich alle jungen Leute zwischen 13 und 24 Jahren stellen, die in Starnberg wohnen, zur Schule gehen oder ihre Berufsausbildung absolvieren. Wählen dürfen den Jugendbeirat alle jungen Starnberger zwischen zwölf und 27 Jahren.

Noch ein weiteres Datum sollten sie sich schon mal merken: Am Freitag, 1. April, ist im Nepomuk eine große Veranstaltung samt Konzert mit der Band „Under Attic“ aus Peißenberg, Party mit einem Starnberger DJ und weiten Höhepunkten geplant. „Die genaueren Details werden noch bekannt gegeben“, sagt Lena Choi. An diesem Abend sollen auch die bis dahin feststehenden Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt – und weitere gesucht werden. „Mittlerweile haben wir schon eine kleine Gruppe interessierter Jugendlicher“, erklärt die Rathaussprecherin. „Die Idee vom Jugendbeirat darf sich aber noch mehr herumsprechen, sodass sich weitere junge Menschen als Kandidaten aufstellen lassen“, ergänzt Theresa Eichinger und rührt die Werbetrommel für den Beirat, der heuer nach vielen Jahren des Dornröschenschlaf wiederbelebt werden soll.

Wer sich für die Mitarbeit interessiert oder anderweitige Fragen hat, kann sich auch unabhängig von den Terminen im Nepomuk melden – oder sich im Internet unter www.nepomuk-starnberg.de informieren.