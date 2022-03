Das Mordhaus ist abgerissen

Von: Peter Schiebel

Teilen

Das Grundstück ist frei: An der Ecke Riedener Weg/Ferdinand-Maria-Straße stand bis vor Kurzem das Haus, in dem drei Menschen erschossen wurden. Demnächst rückt eine Baufirma aus dem Bayerischen Wald an und errichtet den Rohbau von zwei Einfamilienhäusern. © Peter Schiebel

Gut zwei Jahre nach dem schrecklichen Verbrechen ist das Wohnhaus am Riedener Weg abgerissen, in dem drei Menschen gewaltsam zu Tode gekommen sind. An dessen Stelle werden nun zwei Einfamilienhäuser errichtet.

Starnberg – Es war wie ein steinernes Monument, eine Erinnerung an einen der schrecklichsten Tage in der jüngeren Starnberger Geschichte. In der Nacht zum 11. Januar 2020 starben in dem Wohnhaus an der Ecke Riedener Weg/Ferdinand-Maria-Straße ein Ehepaar (60, 64) und dessen Sohn (21) – getötet durch Schüsse. Gut zwei Jahre lang stand das Haus seitdem leer, und selbst wenn die davor abgelegten Kerzen und Blumen längst abgeräumt waren, wusste doch jeder in Starnberg, was es mit diesem Gebäude auf sich hat. Nun ist es verschwunden. In den vergangenen Tagen haben Arbeiter das aus den 1970er-Jahren stammende Fertighaus abgebrochen, Hecken, Sträucher und Bäume sind entfernt. Das rund 700 Quadratmeter große Grundstück ist hergerichtet für die Bebauung mit zwei Einfamilienhäusern.

Der Architekt Hans Peter Haas (66) aus Schliersee und der frühere Vorstand der Raiffeisenbank München-Süd, Georg Hagensick aus Weil-Schwabhausen (Kreis Landsberg), haben das Grundstück von den Erben bereits im Dezember 2020 erworben. Seit Dezember 2021 liegt die Baugenehmigung für zwei Einfamilienhäuser mit vier Pkw-Stellplätzen vor. „Das Landratsamt Starnberg prüft recht gründlich“, sagt Haas im Gespräch mit dem Starnberger Merkur über den Zeitraum von fast einem Jahr zwischen Bauantrag und Genehmigung.

Kerzen und Blumen lagen im Januar 2020 im Gedenken an die Getöteten vor dem Haus. © Peter Schiebel

Zunächst habe eine Tante der Erben das Grundstück veräußern wollen, berichtet Haas. Es habe sogar zwei, drei Besichtigungstermine gegeben. Aber: „Die Leute, die sich dafür interessiert hatten, waren eher Neugierige, die sich gruseln wollten“, sagt der Architekt, der rund 40 Jahre lang zwei Büros geführt hat und vor allem in München zahlreiche Projekte entwickelt und umgesetzt hat. „Die wollten gern den Ort eines Verbrechens sehen. Ich kann das nicht verstehen.“ Die Tante, eine Immobilienmaklerin, sei daraufhin auf ihn zugekommen. Und auch wenn er und sein Geschäftspartner Hagensick „eigentlich schon im Ruhestand“ seien, so hätten sie sich doch für das Projekt interessiert.

Dabei sei schnell klar gewesen: Zu verkaufen sei das Haus nicht gewesen, obwohl es sich in einem guten Zustand befunden habe, erklärt Haas. Der Keller habe aus den 1950er-Jahren gestammt, an das später aufgestellte Fertighaus seien mehrere Anbauten, etwa ein Wintergarten und die Küche, errichtet worden. Ideal für eine Familie – „wenn es diese Vergangenheit nicht gegeben hätte“.

Die Leute, die sich dafür interessiert hatten, waren eher Neugierige, die sich gruseln wollten.

Haas und Hagensick haben in der Zwischenzeit die Wohnbau Ferdinand-Maria-Straße GmbH mit Sitz in Weil-Schwabhausen für das Projekt gegründet. Nach dem Abriss entstehen auf dem Grundstück zwei Einfamilienhäuser – in Massivbauweise, mit Satteldach und jeweils rund 180 Quadratmetern Wohnfläche. „Das werden hübsche Familienhäuser, die sehr gut in die Gegend passen“, sagt Haas. „Es ist zwar kein großer Garten dabei, aber das wollen viele Leute ja auch gar nicht mehr.“ Die Lage mit der Nähe zu S-Bahn, Schulen und Wald sei ideal. „Ich denke, es wird nicht schwierig sein, jemanden zu finden.“ Ob Haas und Hagensick die Häuser verkaufen oder behalten und vermieten, steht noch nicht hundertprozentig fest. Deswegen gibt es bislang auch noch keine Exposés oder Prospekte.

Lesen Sie auch Warum der Hohenfurcher Gemeinderat zwei Bauvorhaben zur Nachverdichtung im Ortskern stoppt Schlechte Nachrichten für zwei Bauherren in Hohenfurch: Ihre Bauanträge wurden vom Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung abgelehnt, weil sie nicht in allen Punkten mit den dort vorgegebenen Richtlinien vereinbar sind. Warum der Hohenfurcher Gemeinderat zwei Bauvorhaben zur Nachverdichtung im Ortskern stoppt Schwarzbau bleibt 30 Jahre unentdeckt - jetzt kommt Trick durch Zufall ans Licht Mehrere Jahrzehnte blieb ein Schwarzbau in Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck) unentdeckt. Das Gebäude hat ein Stockwerk mehr, als erlaubt. Eine Erklärung dafür, hat die Gemeinde nicht. Schwarzbau bleibt 30 Jahre unentdeckt - jetzt kommt Trick durch Zufall ans Licht

Bis zum Sommer soll der Rohbau stehen, mit der Fertigstellung rechnet der Architekt im Frühjahr/Frühsommer 2023. „Uns eilt es nicht“, sagt er. Aus der Nachbarschaft habe er positive Rückmeldung bekommen, dass sich auf dem Grundstück etwas tut. „Die Anlieger sind froh, dass das Haus nicht mehr dort steht.“

Der Prozess gegen zwei dringend tatverdächtige junge Männer (20, 21 Jahre alt) vor dem Landgericht München II unter anderem wegen Mordes läuft derweil weiter. Er befindet sich mittlerweile im siebten Monat, ein Ende ist noch nicht abzusehen.