Starnberg - Motorradfahrer (48) bei Sturz schwer verletzt

Weil er vermutlich zu schnell unterwegs war, stürzte am Samstag ein Motorradfahrer im Mühlthal. Er zog sich mehrer Rippenbrüche und Fraktur des linken Arms zu.

Starnberg - Zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer ist es am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße durchs Mühlthal gekommen. Gegen 13.40 Uhr befuhr nach Angaben der Starnberger Polizei ein 48 Jahre alter Mann aus München mit einem BMW-Motorrad die Straße in Richtung Starnberg. An der Mühlthalbrücke beim Forsthaus verlor er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines daraufhin eingeleiteten Bremsmanövers die Kontrolle über sein Krad und stürzte, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Die Maschine schleuderte anschließend gegen ein Verkehrszeichen. Der 48-Jährige erlitt durch den Sturz mehrere Rippenbrüche und eine Fraktur des linken Arms. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.