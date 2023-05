Münchner Yacht-Club liefert Bravourstück zum Bundesliga-Auftakt ab

Von: Christian Heinrich

Teilen

Den Grundstock zum Klassenerhalt haben für den MYC (v.l.) Julius Neszvecsko, Ole Ulrich, Anton Sattler und Steuermann Andi Lachenschmid mit ihrem zweiten Platz in Berlin gelegt. © Adam Burdylo/DSBL

Sensationeller Auftakt für den Münchner Yacht-Club in die Bundesliga-Saison: Das Team vom Starnberger See steuert in Berlin auf Platz zwei.

Starnberg – Micki Liebl weiß im Normalfall, seine Worte genau abzuwägen. Aber dieses Mal wollte und konnte der Teammanager des Münchner Yacht-Clubs aus seinen Gefühlen keine Mördergrube machen. „Ich platze fast vor Stolz“, ließ er die Segelwelt am Starnberger See wissen. Es hätte keinen Sinn ergeben, Liebl zu widersprechen, denn was seine Mannschaft zur Saisoneröffnung in der Segel-Bundesliga vollbrachte, war ein echtes Bravourstück. Die Crew um Steuermann Andreas Lachenschmid fuhr nach 14 Rennen auf Platz zwei. „Das war eine herausragende Leistung“, lobte der Chef sein Quartett. „Sie haben unheimlich gut zusammengespielt.“

Die Freude über den Auftakterfolg war auch deshalb so gewaltig, weil es nach den ersten beiden Rennen nicht im entferntesten nach einem Platz auf dem Stockerl aussah. Mit zwei fünften Plätzen befand sich die Crew am Ende des Klassements der 18 Mannschaften und irgendwie auch in der Bringschuld. Die Vier im Boot behielten allerdings die Nerven, weil ihnen bewusst war, dass sie sich nach einer holprigen Vorbereitung erst einmal auf die Regatta auf dem Wannsee eingrooven mussten. Ansonsten hatten sie in der Vergangenheit zur Genüge bewiesen, was in ihnen steckt. Und dieses Potenzial riefen sie in den folgenden zehn Rennen mit absoluter Selbstverständlichkeit ab. „Die haben eine tolle Serie hingelegt“, schwärmte Liebl. In den folgenden Läufen kamen die Münchner dreimal als Erster ins Ziel, belegten fünfmal Rang zwei und wurden zweimal Dritte.

Andi Lachenschmid demonstrierte in dieser Phase, warum er amtierender Deutscher Meister in der J70 ist und in der Sailing Academy des Clubs den Nachwuchs ausbildet. Eng mit ihm zusammen arbeitete Julius Neszvecsko, der einmal mehr zeigte, warum er in der Liga zu den besten Taktikern zählt. Auf Anton Sattler war im Vorschiff wie eh und je Verlass genauso wie auf Ole Ulrich. Der Youngster aus dem Junioren-Team feierte gleich einen hervorragenden Einstand. „Er hat die Feuertaufe bestanden“, gratulierte ihm der Teamchef.

Liebl konnte nur zu gut einordnen, dass dieser Erfolg auch eine Bestätigung des eigenen Weges war, den der Club vor einigen Jahren eingeschlagen hat. Der eigene Nachwuchs übernimmt anstandslos eine tragende Rolle in der Bundesliga. „Wir haben selbst den Norddeutschen Regatta Verein hinter uns gelassen“, sagte Liebl. Der Titelverteidiger und Rekordsieger war seinem Team am ersten Bundesliga-Spieltag nicht gewachsen. Die Hamburger wurden Dritte. Nur der Mühlenberger Segel-Club, der einen wesentlich besseren Einstieg in die Regatta hatte, war nicht zu packen. Wohl auch, weil die Münchner im vorletzten Rennen noch einen sechsten Platz einstecken mussten. „Das war ein verkorkstes Rennen“, räumte Liebl ein.

Für den Boss war dieses Resultat jedoch ein Indiz, wie eng Sieg und Niederlage in der Bundesliga auch in dieser Saison wieder zusammenliegen. Deshalb hielt er sich auch mit einer Prognose für die weiteren fünf Spieltage zurück. Sicher ist nur, dass sich die Münchner bei der nächsten Regatta in Travemünde nicht nach der Decke strecken müssen. „Wir haben uns einen Puffer aufgebaut“, sprach Liebl von einer frühen Weichenstellung in Richtung Klassenerhalt. Über alles weitere wird noch zu reden sein, sollte Liebl bis dahin nicht vor Stolz geplatzt sein.