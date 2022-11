Neuer Kulturspaziergang bald fertig: Informationen über Starnberg und seine Geschichte

Von: Peter Schiebel

Informationen über Starnberg und seine Geschichte vermitteln die Tafeln des Kulturspaziergangs. 21 Standorte in der Innenstadt gibt es, unter anderem am Dampfersteg. © Andrea Jaksch

Die 21 Infotafeln des Starnberger Kulturspaziergangs sollen nach Möglichkeit noch in diesem Jahr erneuert werden. Nach Angaben aus dem Kulturbüro der Stadt sind die Arbeiten kurz vor der Fertigstellung.

Starnberg – Der Beschluss des Starnberger Kulturausschusses ist ein gutes Jahr alt. Im Oktober 2021 entschieden die Mitglieder, den Starnberger Kulturspaziergang neu zu gestalten. Dabei geht es um die einstmals 21 Tafeln, die entlang eines rund anderthalbstündigen Rundwegs aufgestellt sind und Informationen über die Geschichte der Stadt vermitteln, zum Beispiel am Dampfersteg, am Tutzinger-Hof-Platz und am Schlossberg. Nun befinden sich die Arbeiten auf der Zielgeraden, wie Petra Brüderl vom Kulturbüro der Stadt auf Anfrage des Starnberger Merkur sagt.

In der Bürgerfragestunde zu Beginn der jüngsten Stadtratssitzung hatte STAgenda-Mitglied und Kreisrätin Erika Schalper nach dem Stand der Dinge gefragt – vor allem deswegen, weil elf Tafeln offensichtlich kaputt oder stark verdreckt seien und zwei ohnehin fehlten. Dabei handelt es sich nach Angaben von Petra Brüderl um die Tafeln an der Seepromenade zum Thema Fischerstechen und am Landratsamt. Ein überarbeiteter Spaziergang werde heuer noch aufgebaut, versprach Bürgermeister Patrick Janik. Weil vereinzelt redaktionelle Änderungen erforderlich seien, sei es „nicht damit getan, nur die Scheibe auszutauschen“, sagte er.

bisheriges Konzept „nicht mehr das modernste“ - neue Tafel mit QR-Codes

Und in der Tat steckt sehr viel mehr Arbeit in dem Projekt, an dem neben dem Kulturbüro das Stadtarchiv, die Kunsthistorikerin Dr. Claudia Wagner und die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises, gwt, maßgeblich beteiligt sind – letztere auch deswegen, weil sie die Tourist-Info an der Hauptstraße betreibt.

Das bisherige Konzept stamme aus dem Jahr 2005 und sei von der Vermittlung her „nicht mehr das modernste“, sagt Petra Brüderl. Beispielsweise soll künftig jede Tafel mit einem QR-Code versehen sein, der zu weitergehenden Informationen im Internet führt. Darüber hinaus gebe es vereinzelt „textliche Unstimmigkeiten“ und ergänzende Fakten aufgrund neuer Forschungsergebnisse. Einzelheiten dazu will Brüderl jetzt noch nicht nennen, sondern verweist auf einen geplanten Pressetermin zur Vorstellung des neuen Spaziergangs. Wann dieser stattfindet, ist aber noch offen. „Wir sind in den letzten Zügen und hoffen, dass wir das noch heuer hinkriegen“, sagt sie über den aktuellen Stand der Arbeiten. Es wäre jedenfalls eine schöne Gelegenheit, wenn Starnberger, Tagesausflügler und Touristen bereits in den Winterferien den neuen Spaziergang genießen könnten.

Standorte der Tafeln in Starnberg bleiben unverändert

Die Standorte der Tafeln bleiben unverändert, ebenso die Themen: Bahnhof, Dampfersteg, Undosa, Seepromenade, Lochmannhaus/Museum Starnberger See, Marienbrunnen/Achheimviertel, Kirche St. Maria, Pfarrhof/Villa Linprun, Altes Krankenhaus/Altersheim/Musikschule, Schlossbergschule, Kirche St. Josef, Schlossgarten/Burggraben, Schloss Starnberg, Landrichterhaus, Vordermühle/Gefängnis, Tutzinger-Hof-Platz, Georgenbach/Gasthof Pellet-Mayer, Bucentaur-Stadl/Schiffmeisterhaus, Landratsamt Starnberg, Friedenskirche, Villen in Starnberg, Hotels in Starnberg.

Im kommenden Frühjahr soll der Kulturspaziergang erweitert werden. Zwei bis drei neue Tafeln sollen dann im Bereich des Fußweges Richtung Percha aufgestellt werden, erklärt Petra Brüderl. Diese dürften sich schwerpunktmäßig mit dem See beschäftigen. „Da haben sich Themen ergeben, die ganz spannend sein können.“

Die Tafeln sollen künftig mit bruchsicherem Acrylglas ausgestattet sein. 10 000 Euro hatte der Kulturausschuss für die Neugestaltung veranschlagt.