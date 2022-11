Neun Mythen um Winterreifen

Von: Michael Baumgärtner

Teilen

Reifen, nichts als Reifen bestimmen derzeit den Alltag von Martin Harabin und Firmeninhaber Michael Mignoli (r.) in Starnberg. Um Winterreifen haben sich viele Mythen entwickelt, die nicht stimmen. © Andrea Jaksch

Profiltiefe, Alter, Achse, Ganzjahresreifen, M+S-Kennzeichnung: Um Winterreifen ranken sich einige Mythen. Ein Experte räumt mit manchem Irrglauben auf.

Starnberg – Es ist reine Akkordarbeit, die Michael Mignoli und seine Mitarbeiter momentan leisten. Es ist wieder Winterreifenzeit – und der Autozubehörhändler an der Moosstraße in Starnberg wechselt mit seinem Team derzeit pro Tag an rund 50 Autos die Bereifung von Sommer- auf Wintermodus. „Etwa 1000 Fahrzeuge rüsten wir zweimal pro Jahr um“, sagt der Reifenexperte, der seit 28 Jahren selbstständig in diesem Geschäft tätig ist. Wer erst jetzt bei ihm die Reifen tauschen lassen will, muss mit einer Wartezeit von drei bis vier Wochen rechnen. Um die richtige Bereifung ranken sich seit jeher einige Mythen. Der Starnberger Merkur geht einigen dieser Legenden mithilfe des Spezialisten Mignoli auf den Grund und deckt das ein oder andere Märchen über Winterreifen auf.

Mythos Nr. 1: Winterreifen muss man erst aufziehen, wenn der erste Schnee fällt!

Das sei absoluter Quatsch, sagt Mignoli. „Grundsätzlich kann man sich an die Regel ,von O bis O’ halten, also Winterreifen von Oktober bis Ostern fahren.“ Schließlich herrschten bereits im Herbst häufig schon niedrige Temperaturen, und unter acht Grad passt dann die bei Sommerreifen für höhere Temperaturen ausgelegte Gummimischung nicht mehr. Die Folge: Der Reifen wird hart und haftet nicht mehr ausreichend auf der Fahrbahn. „Ich habe Kunden, die haben ihre Winterreifen schon Mitte September aufziehen lassen, um sich die langen Wartezeiten zu ersparen“, erzählt Mignoli. Und das mache den Winterreifen nichts aus, selbst wenn es da noch sehr warm war.

Mythos Nr. 2: Winterreifen sind Spritfresser!

„Das müssten schon uralte Winterreifen sein“, sagt Mignoli. Bei modernen Reifen sei der Unterschied zu Sommerpneus „nur minimal“. Mit dem Profil habe der Treibstoffverbrauch kaum etwas zu tun, der Unterschied zu Sommerreifen liege vielmehr in der Lamellentechnik der Winterreifen, weshalb der Rollwiderstand sehr ähnlich sei.

Mythos Nr. 3: M+S-Reifen, die Buchstaben stehen für Matsch und Schnee, sind Winterreifen gleichgesetzt!

„Das war früher einmal so“, weiß Mignoli. „Die Chinesen haben fast jeden Sommerreifen mit M+S-Kennnzeichnung geliefert.“ Vor einigen Jahren habe man gemerkt, dass das keinerlei Sinn macht und eine neue Kennzeichnung eingeführt – das sogenannte Three-Peak-Mountain-Snowflake-Symbol, ein dreizackiger Berg mit einer Schneeflocke darin. Nur mit dieser Markierung auf der Seitenwand des Reifens handelt es sich laut Mignoli tatsächlich um „einen Reifen, der wintertauglich ist“ und vom Gesetzgeber anerkannt wird.

Mythos Nr. 4: Die Profiltiefe des Reifens ist wichtiger als dessen Alter!

Für Mignoli steht fest: „Das Profil sollte mindestens noch vier Millimeter tief sein. Aber das Alter des Reifens ist noch wichtiger“, klärt der Fachmann auf. Grund: Jeder Reifen enthält bestimmte Weichmacher, welche mit der Zeit aus der Gummimischung austreten. Dadurch wird der Reifen härter und verliert seine Haftungseigenschaften. „Autofahrer merken das meistens schon nach ein paar Jahren, wenn sie plötzlich bei Schnee nicht mehr so gut den Berg hinaufkommen“, sagt Mignoli. Sein Ratschlag: „Nach sechs Jahren sollte man neue Winterreifen kaufen.“

Mythos Nr. 5: In unserer Region reichen auch Ganzjahresreifen!

Michael Mignoli hat nichts dagegen, auf Ganzjahresreifen zu vertrauen – unter zwei Bedingungen: Erstens sollte der Reifen „von einem vernünftigen Hersteller sein, dann ist bei uns ein Allwetterreifen durchaus ausreichend“. Und zweitens seien Ganzjahresreifen nur zu empfehlen, wenn man sie nicht komplett ausreizt. „Wenn man im Sommer nicht wie ein Rennfahrer unterwegs ist und im Winter nicht unbedingt auf die Zugspitze fahren will, dann kann so ein Reifen schon Sinn machen. Die sind mittlerweile sehr gut.“ Mignoli stellt bei seiner Werkstatt auch eine zunehmende Nachfrage nach Ganzjahresreifen fest – auch aus Spargründen. Es komme außerdem auf die Laufleistung an. „Was nützt mir der beste Winter- oder Sommerreifen, wenn ich nur wenige Kilometer damit fahre?“ Schließlich altern die Reifen und müssten – siehe oben – nach etwa sechs Jahren erneuert werden.

Mythos Nr. 6: Je teuerer ein Reifen, desto besser!

Kostspielige Pneus von Premiumherstellern müssen nach Mignolis Meinung nicht unbedingt die beste Wahl sein. „Es gibt auch durchaus empfehlenswerte Low-Budget-Reifen von zum Beispiel koreanischen Herstellern, die absolut in Ordnung sind“, sagt der Experte. „Auch die Japaner produzieren vernünftige Reifen.“ Von absoluten Billigprodukten aus China rät er allerdings ab. Und auf einschlägige Tests solle man sich auch nicht unbedingt verlassen. „Die sind nicht immer ganz aussagekräftig.“ Dennoch: „Wenn man sich an das obere Drittel der Testergebnisse hält, macht man sicher nichts verkehrt.“

Mythos Nr. 7: Schmale Winterreifen sind besser als breite!

Viele Autofahrer sind der Meinung: „Je schmaler der Winterreifen, desto mehr Grip hat er auf Schnee“. Diese Regel trifft nicht mehr zu. Ohnehin hätten, so Mignoli, heutzutage schon Kleinwagen wie zum Beispiel ein VW Golf standardmäßig ziemlich breite Reifen. Die moderne Reifenentwicklung mit ausgeklügelten kälteunempfindlichen Gummimischungen und Lamellentechnik machen es möglich, im Winter die gleiche Reifenbreite zu fahren wie im Sommer. Und in dieser Hinsicht räumt Mignoli auch gleich noch mit einer weiteren Legende auf: Nicht nur die Reifengröße, die in der Zulassungsbescheinigung eingetragen ist, darf man aufziehen, sondern oftmals auch viele weitere Dimensionen. „Im Fahrzeugschein stehen nicht alle Reifengrößen drin, die man fahren darf. Oftmals findet man schon auf der Innenseite des Tankdeckels viele weitere zulässige Größen.“ Seine Empfehlung: „Am besten erkundigt man sich vorher bei seinem Reifenhändler.“

Mythos Nr. 8: Die Reifen mit dem besseren Profil gehören immer auf die Antriebsachse!

Es erscheint logisch, bei einem Auto mit Frontantrieb die beiden Reifen, die das bessere Profil aufweisen, auf die Vorderachse zu montieren. Davon hält Mignoli allerdings gar nichts. „Die besseren Reifen gehören immer auf die Hinterachse“, rät er. Warum? „Wichtig ist die Seitenführungskraft, und die passiert über die Hinterachse.“ Heißt konkret: Mit den besseren Reifen hinten ist das Fahrzeug spurstabiler, bricht also am Heck nicht so leicht seitlich aus.

Mythos Nr. 9: Winterreifen sind zur kalten Jahreszeit Pflicht!

„Das ist nicht der Fall“, klärt Mignoli auf. „In Deutschland gibt es im Gegensatz zu anderen Ländern wie etwa der Schweiz nur die Regel, dass man witterungsbedingt bereift und ausgerüstet sein muss.“ Es gibt also keinen Stichtag, ab dem man nur noch mit Winterreifen unterwegs sein darf. „Man kann also auch im Januar, wenn es 15 Grad hat und trocken ist, ungestraft mit Sommerreifen fahren.“ Ist man allerdings bei bei Schnee, Matsch und Eis mit selbigen auf Tour, dann drohen Bußgelder und auch Punkte in Flensburg.