Noch zwei Entwürfe in der Auswahl: Pläne für Museumsquartier

Von: Peter Schiebel

Die „Wiege von Starnberg“ steht vermutlich noch bis Ende 2023 auf der Fläche Bahnhofstraße 1, 1a, 3 und 3a, auf dem das Museumsquartier Starnberg entstehen soll. © Ehret und Klein

Die Planung für den „Museumsquartier“ genannten Bereich Bahnhofstraße 1, 1a, 3 und 3a in Starnberg geht voran. Aus einem Architektenwettbewerb sind zwei Preisträger hervorgegangen, die ihre Entwürfe nun weiter entwickeln. Im Anschluss will ein Preisgericht einen Sieger ermitteln.

Starnberg – Es ist ein äußerst sensibler Bereich Starnbergs. Auf der einen Seite die Innenstadt mit Villa Bayerlein, Bayerischem Hof und Bahnhof See, auf der anderen Seite die beginnende Villenbebauung und vor allem das Museum Starnberger See. Dazwischen, quasi als Scharnier, liegen die Grundstücke Bahnhofstraße 1, 1a, 3 und 3a, die seit Jahrzehnten ein architektonisches Schattendasein fristen – ganz gleich, ob mit oder ohne „Wiege von Starnberg“, jener riesigen, magentafarbenen Treppe. Nun ist ein erster Meilenstein bei der Planung der Fläche erreicht. Wie der Eigentümer, der Starnberger Projektentwickler Ehre und Klein, mitteilt, ist Ende November der Architektenwettbewerb zu Ende gegangen.

Fünf Teams aus Architekten und Landschaftsarchitekten hatte Ehret und Klein dazu eingeladen. Das Verfahren war mit der Bayerischen Architektenkammer abgestimmt. Die Teilnehmer gaben ihre Arbeiten anonymisiert ab. Einstimmig habe sich die Jury nun für zwei Preisträger entschieden, so das Unternehmen: „Beer Bembé Dellinger Architekten“, die unter anderem den Rathausneubau in Berg entworfen haben, mit „Burkhardt, Engelmayer, Mendel Landschaftsarchitekten“ – und „delaossa Architekten“ mit „mahl gebhard konzepte Landschaftsarchitekten“. Das Münchner Büro ist beispielsweise für ein extravagantes Mehrfamilienhaus an der Schönbichlstraße in Herrsching verantwortlich. Der Jury gehörten unter anderen Bürgermeister Patrick Janik und Stadtbaumeister Stephan Weinl an.

Einzelheiten sind nicht bekannt, allerdings gerät Ehret und Klein in seiner Pressemitteilung ins Schwärmen: „Nach Einschätzung des Preisgerichts fügen sich die Preisträger sehr gut in das Stadtgefüge ein und würdigen die Nähe zum Museum in besonderem Maße.“ Beide Entwürfe würden „sehr interessante Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen“ bieten. Diese sollen nun weiter herausgearbeitet und erneut dem Preisgericht vorgelegt werden, um einen Sieger bestimmen zu können. „Nach Abschluss dieses Prozesses werden alle Konzepte dem Bauausschuss und der Öffentlichkeit vorgestellt“, verspricht Ehret und Klein.

Projektentwickler und Jurymitglieder begeistert von Entwürfen

Michael Ehret, Gründer und Mitinhaber des Projektentwicklers, hatte bereits im Sommer seine Ideen für eine Bebauung skizziert: Er konnte sich zum Beispiel eine Treppe vorstellen, die an der Bahnhofstraße beginnt und in einen Weg mündet, der erhöht und mit unverbaubarem Blick auf den See durch die Neubauten zum Museum führt. Neben Wohnungen sollen in dem Museumsquartier auch Gewerbeflächen entstehen.

Die Stadt hatte die Bedeutung des Areals zuletzt im Juli herausgestellt. In einer Vorlage hieß es: „Die Anbindung des Museumsgrundstücks an die Innenstadt und zum Seeufer ist neben der Wahrnehmbarkeit des Museums als öffentlicher Ort aus allen Richtungen in jedem Fall zu gewährleisten (...) Somit hat die Neubebauung zukünftig eine besondere verbindende und vermittelnde Funktion zu erfüllen.“