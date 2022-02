Medaille für Kira Weidle vom Winde verweht

Von: Michael Baumgärtner

Teilen

Die einzige alpine Medaille für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Peking holten am Schlusstag (oben v.l.) Emma Aicher, Julian Rauchfuß, Lena Dürr, Alexander Schmid und Linus Straßer. © F. Coffrini/AFP

Kira Weidle kehrt ohne Medaille von den Olympischen Winterspielen in Peking zurück. Die Ske-Rennläuferin aus Starnberg verpasste Silber im Teamwettbewerb, weil das Rennen wegen zu starken Windes verschoben werden musste.

Starnberg/Peking – Der gnadenlos blasende Wind in den Bergen von Yanqing und der straffe Terminkalender im Ski-Weltcup sind schuld daran, dass Kira Weidle ohne Olympia-Medaille von den Spielen in Peking zurückkehrt. Die Rennläuferin vom Ski-Club Starnberg, die am Donnerstag ihren 26. Geburtstag feiert, konnte beim abschließenden alpinen Teamevent, bei dem Deutschland Silber holte, nicht teilnehmen, weil der Wettbewerb wegen der widrigen Wetterbedingungen von Samstag auf Sonntag verschoben werden musste.

Als nominierte Ersatzfahrerin hätte auch Kira Weidle Edelmetall bekommen. © M. Kapeller/dpa

Als die deutsche Mannschaft mit Emma Aicher, Lena Dürr, Julian Rauchfuß, Alexander Schmid und Linus Straßer am Sonntagfrüh das Finale im Parallelslalom gegen die Österreicher verloren hatte und danach die Silbermedaille umgehängt bekam, saß Kira Weidle bereits im Flieger nach Hause. Die Starnbergerin, die in der olympischen Abfahrt Bronze nur um 0,14 Sekunden verpasst hatte, hatte am Teamwettbewerb nicht teilnehmen können. Weil bereits am kommenden Wochenende zwei Abfahrts-Weltcuprennen in Crans Montana stattfinden, musste Weidle nach der Verlegung abreisen. Sie wäre zwar höchstwahrscheinlich gar nicht zum Einsatz gekommen, aber als nominierte Ersatzfahrerin hätte sie auch das begehrte Edelmetall erhalten. Julian Rauchfuß, der im Finale gegen Österreich für Linus Straßer antrat, meinte: „Sie hätte die Medaille genauso verdient gehabt.“ Es war die einzige Medaille für das deutsche Alpin-Team.